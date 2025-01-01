 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наконец-то! "Газпром" прекратил подачу газа через Украину
10:10 01.01.2025

"Газпром" прекратил подачу газа через Украину
Подача российского газа через Украину прекратилась с 1 января
Александр Гальперин
"Газпром" прекратил подачу газа через Украину, сообщила российская компания в Telegram-канале.
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"С 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - заявили в "Газпроме".

Там напомнили, что сегодня завершился срок действия подписанного 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран - ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
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"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины", - подчеркнули в российской компании.

В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

Источник - РИАН
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