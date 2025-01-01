Хуситы сбили 14-й американский беспилотник MQ-9 Reaper (цена - не менее 16 млн долл.)

10:52 01.01.2025

Хуситы сбили 14-й американский беспилотник над Йеменом



Обломки 14-го американского БПЛА MQ-9 Reaper с серийным номером. Скриншот видео Yemen Wrath в соцсети X

Над провинцией Мариб на северо-востоке Йемена хуситы сбили очередной беспилотник вооруженных сил США MQ-9. Об этом заявил военный представитель Хуситов Яхья Сариа.



"Силы ПВО вооруженных сил Йемена сбили ракетой класса земля-воздух беспилотник типа MQ-9 во время его враждебного рейда в небе над Мариб",

- сказал Сариа.

По его словам, сбитый беспилотник такого класса стал вторым по счету за последние 72 часа и 14-м с начала боевых действий хуситов в рамках поддержки палестинского сопротивления в секторе Газа.



---------------------------------



MQ-9 Reaper (с англ. - "жнец, жатка"; намек на выражение Grim Reaper - "мрачный жнец", то есть смерть) - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС. Первый полет состоялся 2 февраля 2001 года.



Создан на основе MQ-1 Predator, поэтому иногда называется Predator B. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 15 240 м[3]. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.



Характеристики

Потолок: 15 км

Автономность: 16-20 часов при полной загрузке[30]

Дальность: 5900 км

Вместимость топлива: 1300 кг

Длина: 11 метров

Грузоподъемность: 1700 кг

Вес: 2223 кг (пустой); 4760 кг (максимальный)

Размах крыла: 25 м

Максимальная скорость: 400 км/ч

Крейсерская скорость: 250 км/ч

Двигатель: Honeywell TP331-10[англ.] турбовинтовой, 670 кВт (910 л.с.)



Вооружение

Имеет шесть точек подвески:



2 внутренние по 680 кг

2 посередине крыла по 230-270 кг

2 консольные по 68-91 кг

Может нести:



До 4 ракет "воздух - земля" AGM-114 "Хеллфайр"; до 8-и в модификации MQ-9A[31].

Или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12 Paveway II)

Или бомбы Mark 82 с GPS-наведением (GBU-38 JDAM).

Ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X[32]

Проходят испытания использования ракет "воздух-воздух" AIM-92 Stinger.



Стоимость

Стоимость тактической единицы составляет приблизительно от 16,4 до 30 миллионов долларов США в зависимости от конфигурации