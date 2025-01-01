 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года,- Кирилл Стрельников
12:13 01.01.2025

У коллективного Запада, подсчитывающего баланс побед и поражений в противостоянии с Россией в ушедшем году, есть масса поводов для пессимизма: здесь и катастрофическая неудача по разрушению экономики нашей страны, и провал плана по "тотальным санкциям", которые по итогу походят на дуршлаг, и рост влияния России за пределами "волшебного сада", и превращение русской армии в самые боеспособные вооруженные силы в мире.

Здесь и фиаско с нанесением России военного поражения на Украине, где за год мы освободили 2800 квадратных километров территории, ранее контролировавшейся киевским режимом, и ускоряющийся распад украинской государственности и их вооруженных сил, и экономический кризис в Европе, и нарастание паники и желания поскорее заключить невыгодный для России мир, пока есть шанс под конец урвать хоть что-нибудь.

Но главным и абсолютным разочарованием года для Запада стал неправильный русский народ. Для Запада мы все русские - все 190 народов и национальностей - и все мы дружно воткнули ему, Западу, нож в спину.

Он был на сто процентов уверен, что русские сделают все правильно и сломаются - для этого было сделано все, а план расписан по нотам. Дошло до того, что на Западе уже начали праздновать победу, а СМИ запестрили характерными заголовками вроде "Самая сложная задача Запада на Украине: убедить Путина, что он проигрывает" и "Война на Украине уже проиграна: русские просто еще об этом не знают".

Глубинная англо-атлантическая элита делала главную ставку не на миллиарды долларов и бесчисленное количество военной техники. Еще в 2018 году корпорация RAND выпустила результаты исследования в интересах Министерства обороны США, главный вывод которого гласит: "Воля к победе - единственный главный фактор в войне. Коллапс морали может уничтожить армию быстрее, чем вирус". Они знали, о чем говорят: примером тому является стремительный крах сирийской армии, которая просто не захотела воевать и защищать свою страну. Но та же логика распространяется на все население в целом: если никто не хочет строить дома и заводы, делать станки и оружие, растить хлеб, развивать науку, рожать, учить и воспитывать детей, да и вообще просто внутренне сдается, то никакая ядерная триада, четвериада и пятериада эту страну не спасет.

Все люди, все мы, кто остался на своих постах и, несмотря ни на что, продолжал делать свое дело не по приказу, а по велению совести и долга, просто потому, что мы не можем иначе, - отказались принести нашим врагам новогодний подарок на блюдечке с голубой каемочкой.
Неудивительно, что это стало для наших противников неприятным сюрпризом. Целый ряд западных изданий и мозговых центров в конце года признал, что Запад недооценил не просто российскую армию, а весь народ.

Atlantic Council: "Действия России в конфликте на Украине поставили под сомнение все понимание Западом России".
National Interest: "Комбинация выученных стратегических уроков и закаленных в боях вооруженных сил сделают Россию в будущих конфликтах еще более смертельной силой".
The New Statesman: "Запад недооценил Россию".
The Washington Post: "Мечтательные представления о России как бумажном тигре были дискредитированы".
Но самый главный и самый неприятный для Запада вывод был сделан американским мозговым центром The Wilson Center: "Даже конец российско-украинской войны не остановит войну России против Запада. Вызов России Западу не ограничивается Украиной и с течением времени не исчезнет".

Коллективному Западу было очень важно закрепить в наших головах мысль, что Запад не враг обычным россиянам, это все плохой Путин, который во всем виноват, а если того не будет - то резко наступит мир, дружба, братание, каждому по тысяче долларов и баварского, европейская семья, общечеловеческие ценности и сплошные солнечные батареи.

Это ложь и всегда было ложью.
Еще в 1945 году американский генерал Джордж Паттон, командовавший Третьей армией ВС США, заявил: "Мы, наверное, все это время воевали не с тем врагом. Но пока мы здесь, мы должны напасть на ублюдков, потому что нам все равно в итоге придется с ними воевать".

Распад СССР, который представлялся как начало крепкой дружбы с Западом, ничего не изменил. После иракской войны вице-президент США Дик Чейни открыто призывал разрушить Россию: "Нам недостаточно разрушить Советский Союз и российскую империю - нам надо разрушить саму Россию, чтобы она больше никогда не представляла угрозы". Советник президента США Збигнев Бжезинский в книге "Великая шахматная доска" прямо заявлял о необходимости "обуздать и ослабить Россию, чтобы предотвратить появление антагонистической евразийской супердержавы". В 2022 году влиятельное неоконское издание The Atlantic на голубом глазу написало, что "Запад должен завершить то, что начал в 1991 году. Пока московская империя не разрушена, мир не будет в безопасности".

Все это не про "плохого Путина", это про всех нас. Мы - враги просто потому, что мы есть, и потому, что мы будем.
По новогодней Сети гуляют подборки фотографий нашивок наших бойцов с передовой. На одной из них - силуэт русского солдата, лучи солнца и надпись: "Кто смотрит на запад, не встретит рассвет".
С новым рассветом, друзья, и с Новым, победным 2025 годом!

Источник - ria.ru
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