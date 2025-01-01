 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийские уроки для российского руководства. За что сражались?
12:18 01.01.2025

А ТЫ, РУССКИЙ, ПРОДОЛЖАЙ ПЛАТИТЬ И УМИРАТЬ: ЗАКУЛИСЬЕ УЛЬТИМАТУМА СИРИИ
А ты, русский, продолжай платить и умирать: закулисье ультиматума Сирии, которое вызывает множество вопросов. Но будут ли ответы? О наркоторговле и других преступлениях режима Асада рассказал представитель одной из старейших и уважаемых христианских семей Сирии Заки аль-Марри, проживающий в Сейднайе: "Хорошо, что у христиан Сирии благодаря Царьграду есть возможность что-то сказать, донести свою позицию. Это - мост".

Самое главное, что сделала Россия в Сирии, - это спасла ее как государство от всего того, что там творилось с 2011 по 2015 год. Но развернуться в САР нам так и не дали. Почему - в беседе с Царьградом рассказал представитель одной из старейших и уважаемых христианских семей Сирии Заки аль-Марри, проживающий в Сейднайе.

"ЖИВЫМ ТЫ ОТСЮДА НЕ ВЫЙДЕШЬ": ПРАВДА О "БАЗЕ ПЫТОК АСАДА" ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
На днях на сайте "Первого русского" вышло большое интервью об организации торговли наркотиками и других преступлениях, в которых обвиняют Башара Асада и его семью. По словам аль-Марри, зайдя на территорию этой арабской республики, Россия столкнулась с той самой проблемой, которая не решалась более 50 лет. И которая, как он сказал, была отягощена "иранцами, за 20 лет до того заехавшими на территорию Сирии, Ливана, которые начали доминировать и вести свою борьбу с суннитами".

Основная резня была с 2011 года до прихода России - это было основное кровопролитие. И только приход России в Сирию смог остановить тот геноцид, который, скажем так, развязали иранцы,

- отметил аль-Марри.

БЫЛА УСПЕШНАЯ СТРАНА, СТАЛА НОВЫМ АФГАНИСТАНОМ. ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ПИТЕРС ОБВИНИЛ США В ГИБЕЛИ СИРИИ
Однако эта дружба с сирийцами оказалась игрой в одни ворота. Поскольку, когда речь заходила о той же экономике, русские компании не могли туда как-то проникнуть - им просто не позволяли. Другими словами, получалось так, что бороться с радикалами - вместе, финансовые проблемы решать - вместе, а заходить со своим бизнесом сюда не нужно - местный колорит, так сказать, вас тут не примут.

Просто сирийцы - точнее руководство САР - очень боялись, что если мы начнем там заниматься бизнесом, то вскроются коррупционные, наркотические схемы. А также станет известно, как сторонники Асада в тюрьмах уничтожали простых людей - просто неугодных людей, а не преступников. И Кремль потребует чисток. Поэтому в ответ на наши просьбы они улыбались, благодарили - и разводили руками: мол, сами хотели бы, но видите же, не получается,

- пояснил источник Царьграда, знакомый с ситуацией.

"ЖИВЫМ ТЫ ОТСЮДА НЕ ВЫЙДЕШЬ": ПРАВДА О "БАЗЕ ПЫТОК АСАДА" ИЗ ПЕРВЫХ УСТ КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

Это тяжелый урок. И даже жестокий
Еще один собеседник "Первого русского", военкор Олег Блохин, отметил, что изначально Россия не планировала вмешиваться во внутренние дела Сирии. И от этого многие проблемы. Поскольку Башар Асад, который воспитывался в Лондоне как европейский политик, знал, что в тюрьмах пытают людей, но игнорировал эту информацию.

Его целью был заработок на разных схемах, в том числе на каптагоне, и деньги он выводил, как считается, в арабские страны, где капиталы не арестуют - это же не Европа. Уходил он тоже по-английски, понимая, что рано или поздно придется это делать, ведь нормального государства с развитой экономикой он так и не построил,

- указал Блохин.

УКРАИНА В ОБМЕН НА СИРИЮ: ОЗВУЧЕНЫ ДЕТАЛИ СДЕЛКИ ТРАМПА. РОССИЯ ОТВЕТИЛА ПРЕВЕНТИВНО
По данным источников, уходя, сирийский президент бросил всех родственников, кроме самых близких. И часть из них была убита. В настоящий момент обсуждается создание комиссии по расследованию преступлений режима Асада. И Россия их не отвергает.

Россия готова с арабскими государствами совместно провести расследование. То есть Россия в этом может принять участие. Это обсуждается в настоящее время. И хорошо, что у христиан Сирии благодаря Царьграду есть возможность что-то сказать, донести свою позицию. Это - мост,

- отметил в беседе с "Первым русским" Заки аль-Марри.

ПАДЕНИЕ СИРИИ – ЭТО ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ. БИТЬ БУДУТ БОЛЬНО
Как подчеркнул глава государства Владимир Путин, русские не могут быть большими сирийцами, чем сами сирийцы: Россия не вмешивалась во внутреннюю политику САР. Наш источник подтверждает то, что наш военный контингент, находящийся на территории республики, получал информацию об оперативной обстановке. Но его возможности там были ограниченны, поскольку Сирия, как и все арабские страны, является закрытой страной.

Догадываться - могли. Сопоставлять по крупицам разрозненную информацию, которую потом сводили аналитики, - тоже. Но полноценной картинки не было. И варилось все там в разных котлах, образно говоря. Полагаю, что и сам Асад не знал точно, что там происходило. Родственники, доверенные лица, военные и так далее. Но это урок - тяжелый и даже жестокий, из которого мы обязаны сделать свои выводы,

- резюмировал собеседник.

Источник - tsargrad.tv
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