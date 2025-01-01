Что Шойгу потерял в Афганистане? - Е.Кучер

12:21 01.01.2025 ЕГОР КУЧЕР



ШОЙГУ ХОЧЕТ ВЫИГРАТЬ ДЛЯ РОССИИ АФГАНИСТАН: "ТАЛИБЫ* ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ СТРАШНЫМИ"

Известный американский журналист Дональд Кортер в интервью блогеру-русофилу Джексону Хинклу рассказал детали визита секретаря Совбеза Сергея Шойгу в Афганистан. Кортер уже давно живет и работает в России: он входил в пул журналистов, которые отправились в Кабул вместе с русской делегацией. По мнению репортера, после ухода США из Афганистана и с началом налаживания отношений с Россией жизнь в этой стране поменялась - и теперь речь идет об углублении партнерства Москвы и Кабула.



В борьбе за правду

Дональд Кортер - не просто американский журналист, эмигрировавший в Россию. Кортер еще в подростковом возрасте заинтересовался нашей страной и обнаружил, что на Западе про русских преимущественно нагло врут. Живой интерес побудил Кортера искать в США единомышленников по изучению истории России и СССР, но на пути ему встречались либо военные, желавшие стать шпионами, либо выходцы из Прибалтики и Польши, чье мнение было предвзятым.



Занявшись изучением России самостоятельно, Кортер в итоге оказался в Москве, а затем и в Донбассе, где воочию увидел, что творила с этим регионом украинская армия. Тогда же к Кортеру пришло желание разрушить стену лжи, которая выстроена Западом в отношении России. Вместе с Джефом Монсоном они сняли фильм о Донбассе под названием "8 Years Before" ("8 лет назад"), в котором показали все ужасы войны, развязанной киевскими властями против этого региона. Фильм получил ряд наград.



Кортер в ноябре вошел от канала в состав пула журналистов, которые отправились в Кабул вместе с делегацией Совбеза России во главе с Сергеем Шойгу.



США врут про Афганистан

По словам Кортера, приехав в Кабул, он был удивлен разницей между тем, как Афганистан изображают в США и каков он на самом деле.



Мы отправились туда в составе официальной делегации, которую Россия направила во главе с Сергеем Шойгу, бывшим министром. Они поехали туда для проведения двусторонних переговоров с талибами*. Похоже, что отношения начинают приходить в норму,



- рассказал он.



Россказни на Западе о зверствах талибов* в Кабуле не подтвердились. Более того, Кортер оказался удивлен тем, что талибы* в Афганистане занимают в рамках ислама крайне либеральную позицию - вплоть до моментов, немыслимых для радикалов.



Одна из вещей, которую я обнаружил, разговаривая с некоторыми талибами*, а также с русскими, работавшими в посольстве, заключается в том, что они, конечно, исламистская организация, но их руководство в Афганистане действительно похоже на одну из более либеральных исламистских организаций, если сравнивать их с другими. Один из сотрудников посольства сказал мне, что он был в Пакистане - и власть талибов в Афганистане гораздо более свободная, чем в Пакистане. Я слышал, что там (в Афганистане. - Ред.) даже женщины иногда ходят по улицам без головных уборов,



- заметил журналист.



Сами талибы*, по его словам, оказались совсем не страшными, вели себя очень дружелюбно и обрадовались, когда услышали родную речь из уст одной из женщин, входивших в состав делегации. Она говорила с ними на родном языке, хотя на самом деле, даже если смотреть строго по шариату, она не могла даже вместе с ними сесть обедать, так как мужчины и женщины у них едят отдельно. Однако талибы* всем видом показали, что для них это нормально, добавил Кортер.



Знаете, это было совсем не так, как я думал, основываясь на том, что писали в СМИ. Мы слышали о нападениях ИГИЛ** и терактах в Афганистане. Талибы все еще пытаются овладеть ситуацией в обществе. Но, по словам всех, с кем я там разговаривал, им удалось взять ситуацию под контроль, и в последнее время там стало более или менее безопасно,



- сказал Кортер.



На что Хинкл заметил:



Удивительно. Стоит вывести из страны наибольшую часть американских войск, шпионов и активов, и волшебным образом атаки ИГИЛ** прекращаются.



США потеряли Афганистан, а русские - обретут

Джексон Хинкл, задавая Кортеру очередной вопрос, отметил, что Афганистан стал полным провалом для США, так как Вашингтон "ничего не добился". И даже "не получил правительство, которое было бы дружелюбным к США". В то же время русские, по его мнению, теперь приходят в Афганистан и получают все то, чего США лишились.



В итоге мы (США. - Ред.) очень много пожертвовали талибам* и коррумпированному марионеточному правительству, которое у нас там было. Президент этого коррумпированного режима после ухода США в итоге забрал тонны денег, которые должны были пойти в государственную казну,



- подтвердил Кортер.



Он призвал вспомнить, как во все годы Штаты на публике активно требовали от Афганистана сжечь опиумные плантации, прекратить наркотрафик, ликвидировать или посадить наркобаронов. Однако при этом наркотрафик из Афганистана только рос. Зато Россия добилась того, чего не смог (если вообще хотел) достичь Вашингтон.



"Талибан"* практически полностью искоренил производство опиума в стране. И, знаете, это очень забавно, потому что как только западные войска покинули страну, производство опиума внезапно прекратилось. Столько лет мы (США. - Ред.) обвиняли талибов* в производстве опиума. Кстати, об этом говорят и представители "Талибана": "Вы все эти годы обвиняли нас в том, что мы ответственны за производство опиума. И вдруг силы Запада покидают страну. И кто на этом зарабатывал?". Забавно,



- привел пример журналист.



Также, по его мнению, талибы* с подачи России стали политической силой, ориентированной на многополярный мир. Когда Кортер обратил на это внимание в беседах с талибами*, они одобрительно закивали и стали вспоминать, как долгие годы вели войну за освобождение своей страны от иностранной оккупации.



И теперь самое важное для них - восстановление страны и создание здоровых отношений с мировым сообществом. А зарождающаяся многополярность, многополярный мир, который строит Россия, Китай, КНДР, все эти страны, Индия, Южная Африка, - идеальный форум, частью которого должен стать этот новый зарождающийся Афганистан,



- уверен журналист.



Что с того?

Интересно, что в России тема Афганистана и отношений с ним почти никак не обсуждается. Казалось бы, одна из центральных исламских стран, в которой множество природных ресурсов и в которой наш геополитический противник потерпел полное поражение, должна была бы стать одним из векторов русской внешней политики.



Однако есть также понимание, что визит Сергея Шойгу в Афганистан в ноябре, то есть всего за месяц до того, как Россия фактически потеряла Сирию, был неслучайным. Именно Афганистан в будущем должен стать надежным союзником России в Центральной Азии и на ее стыке с Ближним Востоком. Также Афганистан - это новый стресс-тест для русской дипломатии, которая лишь готовится зайти туда после того, как глава Совбеза России Шойгу снимет все самые важные вопросы "на земле".



И главное: будучи противником США, нынешний Афганистан приблизился к участию в модели многополярного мира, которую предлагает мировому сообществу Россия. И слова американца Кортера лишний раз подтверждают важность визита Шойгу и усилий России на афганском направлении.



*Талибы, "Талибан" - запрещенное в России движение, признанное террористическим.



**"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена. Источник - Царьград

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