Нужно ли в отношении украинских террористов применять израильскую методику? - С.Миркин

12:49 01.01.2025 В своей войне на Ближнем Востоке Израиль совмещает военные действия против "Хезболлы" и ХАМАС с физическим уничтожением их лидеров. Не будем давать политическую и нравственную оценку, обратим внимание на эффективность. Хотя сами организации не уничтожены, их военно-политический потенциал значительно подорван.



Это очень хорошо продемонстрировала ситуация в Сирии, когда шиитская организация не смогла прийти на помощь Башару Асаду. Оба движения представляют для Израиля куда меньшую опасность, чем год назад. Поэтому можно сказать, что в целом тактика Израиля эффективна.



Россия сегодня тоже сталкивается с террором со стороны майданного режима. Примеров этому немало даже за последние дни. 21 декабря в Казани украинские беспилотники нанесли удары по жилым многоэтажкам. Ранее в Москве были убиты начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Телефонные мошенники, которые связаны с украинскими спецслужбами, провоцируют людей, в основном пожилых, на совершения поджогов в административных зданиях, банках, торговых центрах.



Может, против военно-политических руководителей майданного режима, которые стоят за террористической деятельностью, нужно применить израильскую тактику? Ведь они должны понимать: их лично ждет возмездие за содеянное.



На первый взгляд может показаться, что это совсем разные вещи: на Ближнем Востоке речь идет о лидерах радикальных движений, а на Украине - о политиках и генералах якобы суверенного государства. Но это только на первый взгляд. Майданный режим возник в результате насилия и государственного переворота, и в понимании адептов этого режима террор - универсальный метод решения всех проблем.



Вспомним трагедию 2 мая 2014 года в Одессе, когда люди были сожжены живьем, потому что новая майданная власть желала запугать всех недовольных. Не забудем Донбасс, который более 10 лет подвергался и до сих подвергается обстрелам и ракетным ударам со стороны ВСУ, потому что жители региона не захотели признать власть неонацистов. Вспомним героев Донбасса Александра Захарченко, Арсена Павлова, Михаила Толстых, журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского, которые были убиты в результате терактов, организованных украинскими спецслужбами.



Нельзя забывать индивидуальный террор украинских спецслужбистов, который они с 2022 года используют в Херсонской и Запорожской областях против мирных людей. Вспомним о "бытовых сепаратистах". Так майданная власть называла людей, недовольных ее постулатами, и призывала жителей Украины выявлять и выдавать их для расправы. Не забудем о людях, которые получили реальные тюремные сроки, потому что не приняли государственный переворот, и новая власть подвела их под уголовные статьи. Так что майданный режим и террор - понятия, неотделимые друг от друга.



Да и с юридической стороны все в украинском государстве очень, очень "мутно". Сейчас на Украине действует Конституция в редакции 2004 года, которая была возвращена в 2014 году в нарушение всех норм основного закона обычным постановлением парламента. Это ставит под сомнение законность всех политических и правовых процессов на Украине, происходящих последние десять лет. Но даже по действующей Конституции нынешний глава майданного режима - узурпатор, который не провел выборы президента весной 2024 года, сославшись на военное положение.



В украинской Конституции нет нормы, запрещающей выборы президента при военном положении, значит они должны были быть проведены, но этого не случилось. Таким образом, все указы Зеленского и подписанные им законы по факту ничтожны и не имеют юридической силы. И те, кто выполняет их, исполняют незаконные приказы. Тем более, если они сопряжены с социально опасными деяниями, такими как теракты. Все эти люди - преступники независимо от того, какие должности в структуре они занимают.



Но, может, есть моральные аспекты, которые не позволяют физически устранять военных и политических лидеров майданного режима? Убийство генерала Кириллова и ранее совершенные Украиной акты индивидуального террора в отношении военных и политических лидеров ЛДНР, общественных деятелей России, думается, снимают с российской стороны все нравственные ограничения.



Что касается высшего руководства режима, то уместно вспомнить заявление бывшего премьер-министра Израиля в марте 2022 года. Он сказал, что президент России Владимир Путин обещал ему "не убивать" Зеленского. Даже если информация правдива, то это было в другой политической и юридической реальности. Мало того, что сейчас режим Зеленского активизировал террористическую деятельность против как старых, так и новых регионов России и является узурпатором Украины, так у него явно "съехала крыша" на фоне приема наркотических веществ. Только за последние дни он публично оскорбил премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина. Зеленский выступает как неадекватный хулиган, таким поведением он сам низводит себя до положения человека, в отношении которого применимы особые нормы.



Противники применения физического воздействия против руководителей майданного режима приводят следующие аргументы. Майданная Украина с самого начала зарекомендовала себя как террористическое государство, а методы Израиля осуждают во всем мире. Россия не должна им уподобляться.



Логика в этом есть. Но когда не хочешь использовать некрасивые методы против того, у кого нет никаких моральных ограничений, заранее ставишь себя в сложное положение. Например, ты на ринге дерешься по всем правилам бокса, а твой противник выходит против тебя с бейсбольной битой.



Есть и другой аргумент. Если Россия начнет использовать израильскую методику, ее осудят в том числе и государства глобального Юга. Положение Зеленского, как и его приспешников, даже с юридической точки зрения очень спорное, о чем писалось выше, и в мире это понимают, но не хотят признавать очевидное, чтобы не вызвать гнев его западных покровителей. Да и все, кто не слеп, видят, что творит режим Зеленского. А если все-таки против руководителей майданного режима будут применены меры физического воздействия, думается, что государства глобального Юга в массе своей либо не обратят на это внимания, либо сделают нейтральные заявления.



Главный аргумент в пользу использования израильского метода заключается в том, что руководители Украины не прекратят практику террора против мирных граждан России, пока не почувствуют опасность для своих собственных шкур. Представители ЗЕкоманды держатся за власть зубами и когтями, но ведут себя, как временщики. Им плевать, сколько объектов на территории Украины будет уничтожено, сколько людей погибнет. Если бы они думали об Украине, то подписали Стамбульские соглашения еще в 2022 году.



Адепты ЗЕкоманды на уровне подсознания понимают, что их время истекает, поэтому и воруют все, что могут украсть, и знают, если придется уехать с Украины, то их ждет сытая и обеспеченная жизнь на Западе. Нужно создать такую ситуацию, чтобы эти паны поняли: если они будут продолжать террористическую деятельность, до хорошей жизни на Западе не доживут. Да и там возмездие их рано или поздно настигнет.



25.12.24 Источник - eadaily.com

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