Угрозы для Казахстана. Кризис доверия к государству и власти. Ч. 1 - Spik.kz

13:03 01.01.2025

20.12.2024, автор Spik.kz.



Прошла третья годовщина трагических событий января 2022-го. В этой связи Аналитический центр Spik.kz решил представить свое видение того, какие факторы в обозримой перспективе могут угрожать общественно-политической стабильности в Казахстане. Данная публикация, разумеется, не претендует на истину в последней инстанции – она лишь отражает взгляды и оценки ее авторов, исходивших из принципа "надейся на лучшее, но готовься к худшему" (который предполагает рассмотрение разных сценариев, включая самые негативные), и не желающих стране испытать что-то подобное тому, свидетелями чего все мы стали три года назад.



Несмотря на проведение конституционной реформы, на инициирование президентом страны Касым-Жомартом Токаевым новых шагов по преобразованию внутриполитического ландшафта, экономики и социокультурного пространства Казахстана, на самом деле за прошедшие три года ни в системе государственного управления, ни в общественном сознании кардинального перелома не произошло.



Де-факто страна сегодня находится в переходном, транзитном состоянии. Процесс очищения от прежних наслоений в общественно-политической, социально-экономической и других сферах жизни в полной мере не завершен, сохраняется широкий спектр рисков, реализация которых способна привести к различного рода негативным последствиям – вплоть до дестабилизации, попыток организовать "новый Кантар", появления реальных угроз суверенитету и территориальной целостности страны.



Основополагающим фактором сохранения внутриполитической стабильности является доверие к государственным институтам, системе власти в целом. Здесь наглядно-хрестоматийным примером может служить недавнее отстранения от власти президента Башара Асада в Сирии: армия просто не стала вступать в боестолкновения с боевиками, поскольку потеряла доверие к правящей элите.



Да, проводимые в рамках госзаказа социологические исследования в Казахстане показывают относительно благополучную картину. Но даже поверхностный мониторинг информационного поля и анализ причин низовой протестной активности позволяют констатировать, что авторитет так называемой новой политической элиты, сформированной после январских событий 2022 года, остается, мягко говоря, невысоким. Скептицизм в ее отношении фиксируется как в бизнес-среде, экспертном сообществе, так и в сознании так называемого "глубинного народа".



В основе этого недоверия лежат как объективные, так и субъективные причины:



1. Диссонанс между заявленными масштабными реформами во всех сферах и реальностью, отсутствие нового образа будущего – шагов, направленных на трансформацию системы государственного управления;



2. Нарушение баланса между безопасностью государства и гарантиями соблюдения гражданских прав;



3. Разочарование граждан в судебной системе и правоохранительных органах;



4. Высокая коррупционная емкость государственного аппарата, его непрофессионализм и близорукость;

5. Нарушение баланса политических сил, отсутствие эффективной системы сдержек и противовесов;



6. Кажущаяся недостаточной защита национальных интересов, а иногда и действия представителей власти, идущие вразрез (в ущерб) ей;



7. Наличие огромного количества дестабилизирующих факторов внутри страны и неспособность власти адекватно реагировать на них;



8. Непрозрачность политических процессов и механизмов принятия государственных решений.



9. Маргинализация населения, его низкий образовательный уровень, неспособность отделять главное от второстепенного и, как следствие, подверженность слухам, стереотипам и намеренным манипуляциям;



10. Неудовлетворенность значительной части населения своим социально-экономическим положением;



11. Вовлеченность немалого числа казахстанцев в протестный дискурс в новых социальных медиа – прежде всего, в соцсетях;



12. Недоверие общества к политической элите – как к той, которая ушла после января 2022 года, так и к той, которая ее заместила.



Названные факторы имеют накопительный эффект, а потому в среднесрочной перспективе тренда на повышение уровня доверия населения к государственным институтам и власти в целом не просматривается. Что является серьезной проблемой при приближении президентского и парламентского избирательных циклов 2028-2029 годов.



В ходе январских событий действующий президент удержал ситуацию под контролем, не допустив государственного переворота. В итоге на выборах 2022 года казахстанцы выдали ему карт-бланш, фактически подтвердив его легитимность. Но при отсутствии реальных (а не показных) результатов реформ внутри страны кредит доверия к власти может быть исчерпан.



Наличие такой угрозы должно быть осознано правящей элитой, поскольку определит итоги следующего президентского избирательного цикла. Поэтому ее первостепенными задачами в ближайшие год-два должны стать наполнение заявленных реформ конкретным содержанием, выстраивание не мнимых, а действенных каналов коммуникаций с гражданами, грамотная информационно-разъяснительная работа, вовлечение населения в политический процесс.



Если этого не произойдет, то даже, казалось бы, рядовые и не сулящие больших неприятностей события (так называемые триггеры) могут стать спусковым крючком к гораздо более серьезным внутриполитическим потрясениям…



Продолжение следует