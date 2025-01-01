В Приднестровье полностью прекращена подача газа, тепла и горячей воды

13:24 01.01.2025

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" проинформировал потребителей о прекращении подачи газа потребителям с полудня из-за остановки его поставок из России.



"В связи с прекращением поставок газа в Приднестровье, ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" информирует об отключении газа. Объекты отключения: крышные котельные (обеспечивающие отопление); частные дома в городах, селах и поселках (при возможности отключения), многоквартирные дома с автономным отоплением, многоквартирные дома, которые присоединены к одному газопроводу с частными домовладениями (при возможности отключения)", - сообщил телеграм-канал компании.



Предприятие "Тирастеплоэнерго" сообщило, что в Приднестровье с 7:00 утра связи с прекращением поставок газа прекратили подачу тепла и горячей воды в жилых домах. Исключение составили больницы и социальные учреждения.



В "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" уточнили, что в многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи. Это будет возможно за счет запасов в системе газопроводов до тех пор, пока давление в сети не снизится до критического уровня. Местных жителей призвали обязательно закрыть газовые краны и не пытаться самостоятельно восстанавливать подачу газа.



"Газпром" 1 января утром сообщил, что подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом.



"Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, - говорится в заявлении. - С 8:00 по Москве подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется".



В связи с прекращением транзита российского газа через Украину также остановлены поставки газа в Приднестровье (левобережье) через Молдавию (правобережье). Покупателем газа у "Газпрома" являлось его дочернее предприятие "Молдовагаз", которое весь объем приобретаемого топлива направляло в Приднестровье. Правобережная Молдавия в течение уже нескольких лет закупает газ для внутренних нужд у европейских поставщиков. Правобережье закупало электроэнергию у МолдГРЭС в Приднестровье. Топливом для производства электроэнергии на МолдГРЭС был российский газ.



Правительство Молдавии (правобережье) проинформировало, что в январе 2025 году Молдавии закупит большую часть электроэнергии в Румынии, еще около 30% обеспечат ТЭЦ и местные производители энергии из возобновляемых источников.



Ожидается, что ТЭЦ в Кишиневе и Бельцах произведут более 127 тыс. МВтч (около 28% общего потребления). Возобновляемые источники энергии обеспечат еще 46 тысяч МВтч (около 10%). Остальной объем электроэнергии - 283 тысячи МВт.ч, или около 62% Молдавия импортирует из Румынии (178 тысяч МВтч закупят на румынской бирже OPCOM, еще 105 тысяч МВтч поступят на основе двусторонних контрактов).