Казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air купил вьетнамский консорциум

13:28 01.01.2025

АО "Самрук-Қазына" объявило о подписании договора купли-продажи акций АО Qazaq Air с консорциумом инвесторов, сообщает Exclusive.kz.



Как отмечено на сайте, 24 декабря 2024 года в рамках передачи Qazaq Air в конкурентную среду между АО "Самрук-Казына", консорциумом "Central Asia Aviation Holdings Limited" (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией "Kazasia Holdings Limited" подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи.



Также уточняется, что сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.



Целью сделки является дальнейшее развитие отечественного рынка гражданской авиации, в том числе за счет повышения конкуренции, интенсификации международных регулярных рейсов из/в Республику Казахстан, создания рабочих мест и др. Ожидается, что это также положительно скажется и на смежных секторах экономики страны – логистической сфере, торговле, туризме и прочих.



31.12.24