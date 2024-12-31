 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air купил вьетнамский консорциум
13:28 01.01.2025

АО "Самрук-Қазына" объявило о подписании договора купли-продажи акций АО Qazaq Air с консорциумом инвесторов, сообщает Exclusive.kz.

Как отмечено на сайте, 24 декабря 2024 года в рамках передачи Qazaq Air в конкурентную среду между АО "Самрук-Казына", консорциумом "Central Asia Aviation Holdings Limited" (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией "Kazasia Holdings Limited" подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи.

Также уточняется, что сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.

Целью сделки является дальнейшее развитие отечественного рынка гражданской авиации, в том числе за счет повышения конкуренции, интенсификации международных регулярных рейсов из/в Республику Казахстан, создания рабочих мест и др. Ожидается, что это также положительно скажется и на смежных секторах экономики страны – логистической сфере, торговле, туризме и прочих.

31.12.24

Источник - exclusive.kz
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