"Крокодил" пал. Армия России дожимает Часов Яр и Торецк/Дзержинск, - Р.Маркуш

13:45 01.01.2025

СВО-2024: "Царь-мангал" помог разбить под занавес года укро - "Крокодила"

Американцы прогнозировали, что в декабре Россия будет умолять о перемирии. Наша армия рассудила по-другому

Радомир Маркуш



31 декабря западные, главным образом американские, СМИ с отчаянием отреагировали на интервью главы нашего МИД, о чем говорит попытка вражеских пропагандистов манипулировать мировым общественным мнением. Дескать, Сергей Лавров якобы "заявил, что Россия не будет участвовать ни в каких переговорах, чтобы положить конец конфликту на Украине, если Киев не откажется от своего права и цели освободить свою территорию до границ 1991 года".



В частности, Институт изучения войны (ISW) назвал "право Украины вступить в НАТО суверенитетом", а требование Кремля - ультиматумом.



В аналитике американских экспертов говорится, что "Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и будет продолжать добиваться полной капитуляции Украины", поскольку имеет успехи на поле боя.



Наши приступили к "расчлененке" бандеровского гарнизона после его "перемоги" на заводе огнеупоров

Напомним, год назад тот же русофобский "институт" прогнозировал на 2024 год тяжелейшие "позиционные сражения, в которых ВС РФ понесут катастрофические потери и потеряют часть "захваченных территорий". Причем, по мнению ISW, требования Москвы будут сужаться до Крыма и отсрочки вступления Украины в НАТО на 15−20 лет. Мол, Киев будет находиться в более сильной дипломатической позиции из-за "перемог на поле боя". Типа, ВСУ учтут недоработки "наступа на Бердянск и Мелитополь" и проведут "работу над ошибками".



Обращает на себя внимание, что аналитики коллективного Запада избегают делать прогнозы на 2025 год, обходят стороной нарушение прав человека в украинском "концлагере" (по словам, кстати, укровояк) и обвиняют Россию в эскалации конфликта. О том, что экс-глава Европарламента Жозеп Боррель озвучил, что "пусть все решается на поле боя", уже никто в США и ЕС не вспоминает.



Оно и понятно почему. По данным бандеровского паблика UA War Infographics (заблокированного в нашей стране), в 2024 году "Россия смогла захватить 2800 квадратных километров", что равно трем площадям Киева. Но и это не самое зрадное, мол, куда страшнее перспективы. Все больше самостийных военных экспертов пишут, что ВС РФ далеки от истощения и имеют мощные резервы, что обнуляет болтовню просроченного Зеленского и его нелегитимной команды об огромных потерях "орков".



В канун Нового года российские войска продолжили освободительные операции в Курской области, а также на всех других направлениях. Несмотря на ввод новых сил оккупантов в зону вторжения, информация о начале боев за Махновку, фактически пригород Суджи, подтвердилась.



В Сети опубликованы кадры с геолокацией, на которых видна суицидальная попытка бандеровской бронеколонны выбить российских бойцов из села.



Наши, судя по видеозаписи, закрепились на улице Сад, причем не в самых последних домах, то есть ворвались в населенный пункт (см. карту). Картоделы оценили продвижение ВС РФ до 3 км в направлении к Судже с южного направления. Для бандеровцев это очень плохая новость, поскольку уличные бои не их конек.



Еще очень поплохело "хероям" в Тернах. Россияне ворвались на южные окраины поселка, по сути, освободив его. На Краснолиманском направлении убран тяжелейший камень преткновения, в виде мощного укрепрайона ВСУ "Крокодил".



По значимости это событие можно сравнить с освобождением Очеретино, после чего посыпался фронт захисников на западном Донбассе.



С мест сообщают, что штурм шел неделю, было несколько заходов, но самый удачный произошел 30 декабря. "Царь-мангал", который тралил минное поле, не доехал 600 метров до позиции, но БМП с десантом, идущие следом, ворвались на южные окраины, и наши бойцы успешно закрепились.



Армия России дожимает Часов Яр и Торецк/Дзержинск. Да и южнее, по словам самостийного эксперта Константина Машовца, у ВСУ "чуда не произошло", дескать, "а откуда ему вообще взяться, учитывая то состояние передовых подразделений ВСУ, в котором они сейчас находятся… Существование остатков Кураховского выступа подходит-таки к своему логическому концу".



Территориальные потери бандеровцев пойдут сразу на сотни квадратных километров. Это означает, что элитные бригады укровермахта не выводятся из Кураховского огненного "мешка" исключительно по политическим причинам. Тысячи мотивированных укровояк уничтожаются только для того, чтобы еще больше не испортить и так плохое настроение просроченного Зеленского. Согласно инсайдерским раскладам, он требует, чтобы в "плохой статистике" на конец 2024 года было меньше 3 тысяч кв. км.



Таким образом, киевскому режиму важно показать своим заокеанским хозяевам, что не все так плохо "на земле". На самом деле, положение врага резко ухудшается, если учитывать, что весь год сражения шли на так называемом "Восточном валу" в наиболее удобных для обороны промышленных агломерациях.



По данным независимых картоделов, армия Россия освободила примерно четверть остающейся под оккупацией ВСУ территории ДНР, увеличив свой контроль с 55% до 66%. И это без учета Кураховского выступа. В ЛНР противник удерживает символический 1%, явно по политическим причинам. В Харьковской области наши удвоили территориальные успехи с 600 кв. км до 1226 кв. км.



Донецк и Сватово перестали быть прифронтовыми городами. По ним украинские фашисты били даже из минометов и ствольной артиллерии. А Докучаевск и Волноваха вообще стали тыловыми. Теперь по ж/д дороге Донецк-Волноваха относительно безопасно перевозить грузы, в том числе военные, усиливая потенциал группировок "Восток" и "Днепр". За 7 месяцев нашего наступления были полностью освобождены 8 городов ДНР, включая Селидово, Красногоровку, Угледар, Украинск. Наверняка скоро этот список продолжит Курахово.



31.12.24