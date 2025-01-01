 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В 2025 году Россия станет великой, Зеленский убежит, Америка утонет, а Европа самораспадется, - считают провидцы
13:51 01.01.2025

Жириновский, Ванга и математика: В 2025 году Россия станет великой
Зеленский убежит, Америка утонет, а Европа самораспадется, считают провидцы
Андрей Захарченко
1.01.25

В Сети в последние дни уходящего года неожиданно завирусилось "предсказание математиков" о том, что 2025 год будет не просто особенным, а сверхособенным.

Такое название оно получило потому, что уникальность 2025 года в нем "доказана" с помощью законов "ее величества царицы наук", как, собственно, называют математику еще с античных времен.

Поспорить с утверждением, действительно, трудно, ведь число 2025 и в самом деле представляет собой одновременно:

- квадрат суммы чисел от 1 до 9 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)²;

- сумму кубов чисел от 1 до 9 (1³+ 2³+ 3³+ 4³+ 5³+ 6³+ 7³+ 8³+ 9³);

- квадрат суммы двух первых и двух последних его цифр (20+25)2.

"Это вам не астрология, в другой раз столь же уникальный год выпадет только через 1000 лет, это будет 3025 год", - резюмируют "составители".

Впрочем, кроме сухих математических выкладок более ничего в этом "пророчестве" о наступившем годе не говорится. Зато достаточно много говорится о вероятных событиях ближайших 365 дней в предсказаниях тех самых астрологов и других персон.

Пророчества Мишеля Нострадамуса

Толкователи творчества алхимика утверждают, что почти 500 лет назад в своих сумрачных стихотворных катренах, написанных на смеси нескольких языков и полных тайных символов, а также мифологических и астрологических образов, Нострадамус, среди прочего, предсказал мировую войну в 2025 году:

Идет меж Чиновников спор и сраженье,

Истины Сын вызвал их раздраженье,

Все добрые - злобу у тьмы вызывают,

Основы в борьбе, изученья желают.

Где нету Завета, жить будет опасно,

И Вестник Небес говорит очень ясно:

Счастью не быть, потакая гордыне,

И бе́ды там будут все чаще отныне.

Помимо этого, считается, что пророчества Нострадамуса об изменении климата и продовольственном кризисе из-за экстремальных погодных условий тоже относятся к 2025 году. В частности, он писал, что "черные тучи направятся туда, где восходит солнце", и потому "грядет великое переселение" - людям придется покинуть свои дома.

Не обойдет стороной 2025 год, по мнению поклонников творчества Нострадамуса, и религиозные конфликты. В одном из своих катренов он, в частности, заявляет - "трудней этот год, чем был год предыдущий, для вести, для церкви, без Бога идущей", - резюмировал он. Исследователи полагают, что таким образом алхимик предсказал большую вероятность конфликта между христианством и другими религиями от Португалии до Палестины.

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Впрочем, начавшиеся мировые конфликты, по Нострадамусу, позволят России в 2025 году стать духовным центром мира, ведь продолжается катрен о трудностях церкви словами "разруха и ссоры, как правило, зря, но тьма отомрет и займется Заря".

Прозрения Григория Распутина

Старец предсказывал, что "настанут времена, когда о человеке будут говорить много, но самим человеком начнут пренебрегать". Тогда, полагал он, "все вокруг будет благополучно, но настанет такой день, когда злополучие будет змеиться между людьми". По его мнению, люди будут много говорить, и эти разговоры станут ловушками для здравого смысла, силы будут тратиться впустую. Из-за этого часть людей погибнет от чумы, часть людей - от оружия, и многие - от скверного слова.

Григорий Распутин также предсказывал, что женщины в большинстве своем станут бесплодны, как и земля, переставшая рождать хлеб. Тогда место детей займут чудовища. Некоторые полагают, что эта часть пророчеств старца уже сбылась - люди стали эгоистичны, а земля отдана корпорациям, которые производят на ней генномодифицированные, чудовищные растения. ет лишь растения-мутанты.

Он пророчествовал, что бабочки станут свирепей коршунов, лягушки будут летать, а пчелы поползут как змеи, а муравьи станут столь огромны, будут разрушать города. Некоторые считают, что в таких образах старцу виделись БПЛА.

Но самое главное - Распутин видел, что по дорогам Европы поползут "три голодные змеи", оставляющие за собой лишь пепел и дым, руководствуясь только законом насилия. В Европе придут к власти и ввергнут мир в темный хаос некомпетентные люди. Выживет лишь очень малое количество людей, которым предстоит "очищение" прежде, чем воцарится мир.

В это же время, верил Распутин, наступит расцвет России, дома Петербурга "украсят лимонными деревьями", а в Сибири расцветет жизнь. В это время в Россию вернется некий архангел, и раздастся "глас Богородицы", однако не все отзовутся на него. Властителем России будет праведник, маслины начнут расти там, где их никогда не было, и завянут там, где они плодоносили веками. Горы будут на месте морей, а на месте морей - горы.

Все это случится, когда некие хищники числом пять пробороздят небо.

Есть мнение, что все эти слова Распутина следует относить именно к 2025 году.

Пророчества Ванги

"Европу ждет конфликт доселе невиданный, - говорила болгарская ясновидящая. - Континент будет истощен. Люди начнут массово уезжать оттуда". Произойдет это, полагала Ванга, как раз в 2025 году, однако какого рода "конфликт" имелся в виду, не ясно. Возможно, подразумевался некий конфликт интересов, а, возможно, открытое противостояние.

Миром правят не только звезды, мы сами - тоже
Россия в это время переживет трудные времена, но в конечном итоге поднимется с колен и в скором времени станет вновь великой державой, обладающей сильной душой и великим духом.

Эти слова о России прорицательница произнесла незадолго до своей кончины 11 августа 1996-го года, впав в транс, утверждают исследователи ее наследия. "Новый человек грядет. Придет восьмой и все изменит", - так она, якобы, говорила о "могучей православной стране на востоке", имея в виду Россию.

Пророчества афонского старца

Монах Стефан Карульский предсказывал, что Россия выйдет победительницей из противостояния с миром - Америку в конечном счете затопит вода (аналогичный исход для страны предвидела и Ванга), а Европа переживет страшные потрясения (как предсказывали и Нострадамус с Распутиным).

Однако все эти жуткие катастрофы и общественные возмущения и треволнения обойдут Россию стороной, из-за чего туда хлынут миллионы пришельцев, занимая "все свободное пространство" в стране. Многие беженцы окажутся недружелюбными, полагал монах, они будут стремиться занимать пустующие дома. Поэтому русским не следует оставлять свои жилища, и вообще им необходимо объединяться в борьбе против нашествия иноплеменников.

Предсказания Жириновского

Покойный основатель ЛДПР, многие прогнозы которого не воспринимались при его жизни всерьез, но удивительным образом сбылись после его смерти, полагал, что 2025 год станет для России знаковым.

"В 2025 году - объединение русского мира в границах СССР как минимум. В границах славянского мира как максимум в 2040 году", - писал Владимир Вольфович.

Жириновский был уверен, что США, хоть и сохранят свою целостность, но утеряют роль гегемона и выведут свои военные базы с территории ЕС, сосредоточившись на Канаде и Мексике. В итоге Европа ослабнет, а НАТО - самораспустится, уступив место другим военным блокам.

"НАТО не будет, ЕС не будет, будет другое образование - северных стран. Германия, Франция, Британия, может быть, Голландия. Четыре-пять крупных стран ближе к северу Европы", - утверждал основатель ЛДПР.

Он полагал, что распад Евросоюза произойдет в 2025 году, при самом оптимальном для европейцев раскладе - несколькими годами позже.

По его прогнозам, наш триколор в итоге взовьется над Киевом, а Зеленский с позором бежит из страны. "Взлетают самолеты, и Зеленский, как афганец в Кабуле, зацепился за шасси, Зеленский будет бежать, а дверь уже захлопнута, и он будет пытаться дверь на ходу открывать. А на взлете все равно сорвется и упадет", - считал лидер ЛДПР. В итоге, предсказывал он, 7 областей Украины станут российскими, а помимо Херсона и Запорожья русскими станут также Николаев, Луганск, Днепропетровск, Харьков и Одесса.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735728660


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