Бигельды Габдуллин выпустил книгу "Кантар-22: несостоявшийся государственный переворот и пробуждение нации"

13:58 01.01.2025 "Кантар-22" стал будильником нации - Бигельды Габдуллин



Айгуль Омарова

22.12.2024



По словам писателя Бигельды Габдуллина, в его новой книге о Кантаре главными героями являются очевидцы



События января 2022 года до сих остаются неясными, поскольку нет ответа на вопрос, кто вывел людей на площади. Вскрыть "белые пятна", рассказать о том, что происходило в разных городах страны в те дни, постарался писатель, президент Казахстанского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.



- Бигельды Каирдосович, выходит в свет ваша новая книга "Кантар-22. Неудавшийся госпереворот и пробуждение нации" о событиях января 2022 года. В предисловии вы отмечаете: "Однако январские события до сих пор вызывают массу вопросов, в них еще немало белых пятен, так как среди экспертов, политиков, да и в самом казахстанском обществе не сложилась цельная мозаика тех драматических событий, нет единого мнения в оценках трагедии, причин ее возникновения". Вы считаете, что ответы на эти вопросы еще не даны?



- Прежде чем ответить на ваши вопросы, хочу поблагодарить вас за журналистскую чуткость и оперативность. Книга моя выйдет из издательства через пару дней, но вы, как настоящий профессионал, упредили своих коллег.



В принципе, так работают западные журналисты. Там литератор только собрался сесть за стол, чтобы написать свою нетленку, как литературные агенты, узнав об этом, уже начинают трубить в СМИ о будущей книге писателя. Так и надо работать.



Январские события 2022 года - это великое событие в жизни и истории нашего народа. По этой причине за время, прошедшее после "Кантара-22", еще невозможно уловить всю правду и кривду, дух той трагедии. Тем более, не стоит забывать о том, что мы живем еще в полузакрытом обществе.



Согласитесь, Айгуль, что о любых событиях, тем более о трагических, будь то "Желтоксан-86" или "Жанаозен-11", у каждого человека в голове складывается своя правда, свое видение. Ибо каждый из нас индивидуален, мы имеем свои взгляды, свое представление о зле и добре, о справедливости, о тех или иных действиях власти, в конце концов.



Тут невольно приходят на память строки Шекспира: "У существующей печали сто отражений".



Я полагаю, что наше общество еще не получило полного ответа на сакраментальный вопрос: что случилось в январе 2022 года?



Выводы не окончательны



- На некоторые вопросы вы попытались дать ответ своей книгой. Но делаете отступление: "При этом надо понимать, что мои выводы не являются окончательными ввиду того, что до сих пор нет открытого доступа ко всем материалам дел, касающихся январских событий, многие документы находятся под грифом "секретно". Тем более, следствие все еще продолжается". Так на какие вопросы вы сумели найти ответы?



- Приступая к написанию своей книги "Кантар-22: несостоявшийся государственный переворот и пробуждение нации", я в полной мере осознавал масштабность темы, трудности, которые ждут меня в предстоящей работе. Ведь, как-никак, речь идет о большой трагедии народа, где погибли несколько сотен людей. Понимал, как нелегко будет мне добывать сведения, документы, находить и встречаться с очевидцами, с представителями правоохранительных органов. Опережая ваш вопрос, скажу, что как представители правоохранительных структур, так и простые жители весьма неохотно шли на контакт.



Самый трудный момент в моем расследовании - это беседы с людьми, потерявшими родных и близких. На самом деле, это настолько тяжело психологически, их переживания острой болью отзываются в твоей душе, ты не находишь слов утешения для того, чтобы выразить свое сочувствие. Чтобы понять глубину их трагедии, необходима особая этическая позиция, этичное поведение, надо оживить все струны своей души, чтобы понять их потерю, боль. Ведь потеря близкого человека - это же утрата всей Вселенной. Не меньше.



Что же произошло в январе 2022 года в Казахстане, что явилось триггером тех трагических событий, кто стоял за ними, были ли реальные организаторы протестов, какие силы сыграли решающую роль в урегулировании ситуации и др. - вот на какие вопросы я искал ответы.



- Для написания книги вы проехали по всем местам, где проходили



январские события, беседовали со многими людьми. В чем ваши собеседники были солидарны?



- Да, объездил 13 областей, где встречался с непосредственными участниками "Кантара-22", с многочисленными родственниками погибших, с представителями власти, военных...



Ответы людей разнятся. В западных областях люди придерживаются мнения, что все началось стихийно, и потом недовольство народа определенные силы использовали в своих коварных целях для свержения власти действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Жители восточных областей считают, что они вышли на протест в поддержку жанаозенских рабочих и их выступления позже вылились в народный бунт под общим девизом "Шал, кет!", где они выражали свое недовольство тем, что от реальной власти не ушла старая гвардия во главе с Назарбаевым, социальными и политическими преобразованиями в стране.



Но люди, где бы они ни жили, солидарны были в том, что надо глубже проводить реформы, надо демократизировать власть и думать о нуждах простого народа.



Разная позиция



- А чем разнятся события в Мангистауской области и в Алматы, к примеру? В те дни лично я была в Караганде, где все было относительно спокойно. Знаю со слов племянницы, что возле их дома на Юго-Востоке города собралось несколько десятков человек, постояли, крикнули несколько раз "Аллах акбар!", что для Караганды звучит экзотически, и разошлись. В Майкудуке же, где я находилась у сестры, вообще было все тихо. И вы в своей книге указываете: "Благодаря разумному подходу активистов региона, культуре их организаторского поведения, авторитету местных влиятельных людей, протестному опыту, накопленному за прошлые годы в этом регионе, удалось избежать беспорядков, смертных случаев и мародерства. Митинги завершились мирно". Это о Мангистау. Можно ли это понимать так, что в рабочих городах общественное сознание у людей выше?



- Да, события, которые начались в Жанаозене и продолжились практически по всей стране, в том числе в Алматы, отличаются друг от друга по разным параметрам. Жаназеновцы, прошедшие настоящую школу политических выступлений, испытавшие трагедию в 2011 году, очень ответственно подошли к проведению мирных митингов. Особую роль там сыграли сами активисты, аксакалы, которые контролировали действия молодежи, выступления ораторов, чутко реагировали на каждый незаконный шаг своих земляков. Неслучайно в западных областях не было случаев мародерства, ограбления, поджогов зданий, не было человеческих жертв. Там живут смелые и отчаянные потомки батыра Махамбета Отемисова, они знают цену человеческой жизни, они политически зрелые граждане.



В разношерстном Алматы наблюдалась иная картина. Здесь сама городская власть оказалась неспособной реагировать на происходящее. Тут власть потеряла все нити управления, потому в городе вся власть перешла в руки деструктивных сил, которые заранее готовились к государственному перевороту. Им показалось, что если взять власть в свои руки в самом большом городе, то Астана тут же падет к их ногам. Именно это и привело к полному хаосу, мародерству, многочисленным человеческим жертвам.



- Когда я вернулась в Алматы и в первый раз проехала по площади Республики, то была потрясена разгромом, который там учинили так называемые мирные протестующие. И меня никто не убедит, что выходили в те дни алматинцы, чтобы выразить свой протест. Протест против чего? С какими лозунгами они вышли?



- Согласен с вами, что в этих волнениях в основном участвовали приезжие молодые люди. Это были люмпенизированные, необразованные люди, которые легко поддались на призыв "бородатых" джигитов грабить магазины. Коренной алматинец или просто образованный, культурный человек никогда не станет грабить магазины, поджигать акимат, банки, здания, тем более, стрелять по безоружной толпе. То же самое можно сказать, что такого беспредела не допустили в рабочих городах Центрального Казахстана и на севере республики.



- Сейчас проходят суды по многим участникам тех событий. Адвокаты, родственники и сами подсудимые утверждают, что они боролись за свои права и требовали свергнуть Назарбаева. Но Назарбаев к этому времени практически три года не находился у власти. Следовательно, эти выступления были направлены против действующего президента Токаева.



- Но тут я выражу свое несогласие с вами. Везде, где я побывал, протестующие бросали лозунг: "Шал, кет!" Людям надоело тридцатилетнее правление Назарбаева и его ближайших родственников и соратников. Они понимали, что страну захлестнула коррупция, непотизм, они на своей шкуре испытали несправедливость в судебной системе, продажность чиновников, им надоело жить в нищете в стране с богатейшими природными недрами. Вы говорите, что Назарбаев уже несколько лет не был президентом. Да, не был. Но реальная власть находилась не в руках действующего президента Токаева, а в его железных руках. Именно он являлся руководителем Совета безопасности РК, это означало одно: все силовые министры подчинялись ему. Один пример: председатель КНБ РК Карим Масимов просто игнорировал президента Токаева, он практически ни разу не был у него на приеме, а всегда советовался и встречался с Назарбаевым. А народ наш не глуп, он все видел, вот и надоело ему это двоевластие!



Так что эти выступления, я имею в виду простых людей, не были против власти президента Токаева.



Тщательно спланированная акция



- В те дни глава государства заявил: "Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа". Ваши встречи с людьми подтвердили эти слова?



- Подтвердили в полном смысле этого слова. Во всех регионах действовали группы молодых людей в количестве 20-30 человек спортивного телосложения, которые координировали действия бастующих граждан. Причем, все они были приезжие, они не были знакомы с местными лидерами. Именно они организовывали уличные бои, усиливали и устраивали беспорядки с применением огнестрельного оружия, оперативно получали вооружение. Захватывали и поджигали административные здания и силовые ведомства без особого сопротивления правоохранительных органов, подталкивали мирных митингующих на мародерство, захват оружия и т. п. Все это свидетельствует о хорошо организованной поддержке протестующих со стороны силовых структур. И мы должны говорить о системе "двойного подчинения", где сотрудники правопорядка не понимали, приказы какого командования выполнять, и эта версия хорошо укладывается в вышеописанную схему развития событий.



- В названии книги вы употребили словосочетание "неудавшийся госпереворот". Кому на руку он был?



- Это был запланированный государственный переворот, организованный представителями старого Казахстана. Они заранее готовились, однако для них час Х должен был наступить немного позже. Но раз народ сам поднялся на такое нешуточное восстание, почему им не воспользоваться такой благоприятной революционной ситуацией? Однако они не предполагали, что дипломат-президент покажет волевой, решительный характер. В создавшейся обстановке хаоса и неразберихи он проявил мужество и завидную выдержку, и хладнокровие; и все руководство по подавлению восстания взял в свои руки. Убедившись в том, что его приказы саботирует руководство силовых структур (КНБ) и военных, он уже не мог доверять им, что послужило основанием для его обращения к ОДКБ за помощью. И в подавлении этого национального конфликта решающую роль сыграло именно это решение президента Токаева. Как бы ни интерпретировали оппоненты Токаева это его решение, его обращение оказалось уместным и своевременным. Иначе мы жили бы другой стране и откатились бы назад на многие годы.



- Сегодня, спустя два года, вам кажется, что нация пробудилась? А ведь, строго говоря, у нас и нации нет, но, если говорить на эту тему, то можно в такие дебри залезть...



- Не совсем разделяю вашу точку зрения о том, что у нас нет нации. Казахи еще та нация! Она проснулась ото сна, "Кантар-22" стал неким "будильником" их сознания. Она ждет, что президент Токаев до конца доведет свои реформы, правда, ему мешает многочисленное племя "назарбаевской эпохи", эти чиновники сидят "на двух стульях", тихо саботируют решения президента, не доводя их до реализации. Они сидят и ждут, когда вернется старая власть.



Не дождутся, надеюсь.



О выводах и идеологии



- Как вы считаете, власти сделали выводы из тех событий? Если да, то в чем это выражается?



- Нынешняя власть, как и любая, критикуется за мягкотелость в своих решениях, скажем, за нерешительность в ограничении прав "семьи", за пассивность в возврате ворованных денег олигархов, за ограничение свободы журналистов и т.д. С этим можно во многом соглашаться. Но критиковать нынешнюю власть за то, что она не сделала выводов из событий "Кантара-22" - это несправедливо. Власть провела довольно ощутимые реформы в политической, социальной жизни страны. Они очевидны.



"Кантар-22" стал катализатором больших преобразований во многих сферах общественной жизни. Прежде всего, президент Токаев произвел ряд важных кадровых назначений. Уже 6 января 2022 года он взял на себя руководство Советом безопасности - ключевую должность в высшей иерархии власти, с которой Назарбаев все никак не мог расстаться. 7 января в обращении к народу Токаев анонсировал план реформ и конкретные меры по их реализации. В те же дни президент поручил новому премьер-министру перестроить работу Вооруженных сил, МВД и внешней разведки. Он дал поручение разработать программу повышения доходов населения, создать общественный фонд "Қазақстан халқына". 16 марта он выступил с мартовским Посланием народу Казахстана, в котором объявил о политической реформе, которая усилит роль парламента РК и позволит Казахстану перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. Президент анонсировал создание трех новых областей.



Пакет токаевских реформ потребовал внесения более 30 поправок в Конституцию. Прежде чем начать реформы, Токаев решил узнать мнение народа и провел в стране общенациональный референдум. Далее Токаев объявил об амнистии для участников январских событий. Правда, она не для террористов, экстремистов и тех, кто пытал людей.



Айгуль, мне не хотелось бы перечислять все те реформы, которые инициировал второй президент, это займет много времени. Но другой вопрос, насколько они эффективны, как они реализованы. Тут, конечно, есть вопросы... Но, как говорится, Москва не сразу строилась.



- И последний вопрос. Когда-то советский поэт Василий Федоров сказал:



Все испытав,

Мы знаем сами,

Что в дни психических атак

Сердца, не занятые нами,

Не мешкая, займет их враг,

Займет, сводя все те же счеты,

Займет, засядет, нас разя...

Сердца!



Да это же высоты, которых отдавать нельзя.



Иначе говоря, без идеологии не обойтись. И январь 2022 года, как мне кажется, показал, что людей, у которых нет убеждений, понимания происходящего, легко обработать и вывести на площади. Нужна идеология или нет?



- Конечно, нужна. Без идеологии не обойтись. Идеология - это каркас государства, его путеводный компас. Без нее общество попадает в тупик. Идеологию я рассматриваю как систему взглядов, ценностей проживающих в стране людей, которая придавала бы смысл их жизни.



Во все времена граждане ругали свою власть за отсутствие или неопределенность в этой важной сфере. Я тоже ругал. Но, читая мировых авторитетов в этой области, я пришел к выводу, что идеологию создают не штатные идеологи власти, а само гражданское общество. Зрелость идеологии - это показатель зрелости общества.



Казахстан сегодня переживает "болезнь роста". Вот посмотрите, сколько крови, сколько жестоких репрессий, гражданских воин претерпели европейцы, американцы, чтобы достигнуть сегодняшнего уровня цивилизации. В этом смысле нам надо расти и расти. Да, сегодня у казахов размыты ценностно-духовно-нравственные ориентиры, полузабыты народные традиции, методы патриотического воспитания, потеряны традиции казахской семьи. И над этим надо работать.



Другое дело, что мы потеряли немало времени для своего цивилизационного развития из-за коррумпированности назарбаевской власти, да и нынешняя власть особо не спешит в этом отношении.



Надо систематически и продуманно работать с молодежью. Если раньше партия "Нур-Отан" что-то делала для молодежи, то нынешняя партия Amanat совсем позабыла, что в стране живет подрастающее поколение. Этой партии сегодня не слышно, не видно!



Я уверен, что найдутся люди, которые могут разработать концепцию новой идеологии. Но это - совместная работа идеологов власти и интеллектуальных сил всей нашей элиты.



Так что я не хотел бы, чтобы наши молодые люди пребывали в некоем идеологическом вакууме, с пессимизмом смотрели на будущее, уезжали жить и работать за границу.



Айгуль Омарова Источник - check-point.kz

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