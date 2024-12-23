Казахстан и Россия: земельные споры – последнее дело…

14:06 01.01.2025 Казахстан и Россия: земельные споры – последнее дело…



23.12.2024, автор Женис Байхожа.



Недавно российские СМИ и депутаты Госдумы возбудились на слова бывшего казахстанского сенатора Уалихана Кайсарова, который решил напомнить о своем существовании чисто популистским заявлением: дескать, чуть ли не половина территории РФ – это "исторические земли казахов". Но те же издания и отдельные "думцы" сами время от времени раскачивают данную тему, утверждая, что весь север Казахстана когда-то принадлежал России.



Обмен территориальными претензиями и притязаниями (хорошо, что не на уровне государственных институтов, которым, впрочем, не мешало бы время от времени хотя бы словесно одергивать своих соотечественников, занимающихся такими, прямо скажем, провокациями) длится в медийном пространстве уже почти три с половиной десятилетия. Почин положил – еще в бытность СССР – Александр Солженицын, который осенью 1990-го выступил с публицистическим эссе "Как нам обустроить Россию?". В нем он поделился своими размышлениями о будущем Советского Союза, который к тому времени оказался перед угрозой распада, и в том числе о границах республик, входивших в его состав. Нашей писатель посвятил отдельный абзац:



"О Казахстане. Сегодняшняя огромная его территория нарезана была коммунистами без разума, как попадя: если где кочевые стада раз в год проходят - то и Казахстан… А составлен-то он - из южной Сибири, южного Приуралья да пустынных центральных просторов, с тех пор преображенных и восстроенных - русскими, зэками да ссыльными народами. И сегодня во всем раздутом Казахстане казахов - заметно меньше половины. Их сплотка, их устойчивая отечественная часть - это большая южная дуга областей, охватывающая с крайнего востока на запад почти до Каспия, действительно населенная преимущественно казахами. И коли в этом охвате они захотят отделиться - то и с Богом".



Позиция Солженицына, вызвавшая крайне острую реакцию в Казахстане, весьма популярна в нынешней РФ, она нередко высказывается политиками, включая депутатов Госдумы, общественными деятелями, исповедующими имперские взгляды, - таких там сейчас пруд пруди. В ответ на это наши доморощенные национал-популисты заявляют, что советская власть, устанавливая границы между республиками, наоборот, отдала России часть исконно казахских земель, сегодня входящих в состав Оренбургской, Омской и ряда других областей РФ. Из этой же серии недавнее сотрясание воздуха бывшим казахстанским сенатором.



Такое "перетягивание одеяла", которое лишь создает ненужное напряжение в отношениях двух стран и народов, представляется абсолютно бессмысленным. Тем более что есть демографическая статистика, анализ которой позволяет понять, представители каких этносов жили на тех или иных территориях до прихода к власти большевиков. Обвинявший последних в "неразумности" Солженицын то ли был с ней незнаком, то ли проигнорировал ее как противоречащую его собственным умозаключениям, а нынешние националисты с обеих сторон, видимо, не утруждают себя изучением таких данных. Между тем, анализ цифр наводит на мысль, что коммунисты подошли к решению этого вопроса вполне адекватно.



Как известно, первая и единственная дореволюционная всеобщая перепись населения в Российской империи была проведена в 1897-м, за двадцать лет до наступления советской эпохи. В переписных листах указывалась не этническая принадлежность людей, а языковая, но даже такой учет дает представление о количественном соотношении разных этносов, населявших здешние места, поскольку тогда "шала-казахов" (русскоязычных) практически не было, а кто-нибудь из славян, живших в этих краях, отвечая на вопрос переписчика, вряд ли бы назвал родным языком казахский или, допустим, узбекский.



На тот момент почти две трети территории современного Казахстана (весь север, запад, восток и центр) входили в состав Степного генерал-губернаторства, или Степного края, северные границы которого простирались примерно там же, где сейчас проходит линия географического размежевания РК и РФ. Это образование административно делилось на четыре большие области – Семипалатинскую, Акмолинскую, Тургайскую и Уральскую. Наиболее высокий удельный вес славянского населения, включавшего великороссов, малороссов и белорусов, был в Акмолинской – около трети от общего числа жителей, но по уездам, которых насчитывалось пять, он распределялся неравномерно.



В Омском, где проживали свыше 100 тысяч человек, соотношение носителей киргиз-кайсацкого (казахского) и великорусского (русского) языков составляло 38,0 и 50,5 процента. Но две трети всего русского населения этого уезда, или 32,6 тысячи человек, обитали в городе Омске, который в тот период имел статус "столицы" Степного генерал-губернаторства. И за его вычетом пропорция между двумя самыми многочисленными этническими группами выглядела уже иначе – соответственно 59,7 и 28,8 процента. Другими словами, казахов было вдвое больше.



Карта Акмолинской области. Серым цветом выделен Омский уезд, оранжевым – Петропавловский, желтым – Кокчетавский, зеленым – Атбасарский, розовым – Акмолинский



Как поступили с уездом во время создания Киргизской (Казахской) АССР в августе 1920-го? Находившийся на самом его севере почти исключительно русский город Омск с близлежащими территориями включили в состав "материнской" части РСФСР, а остальные земли, населенные преимущественно казахами, отошли к Казахстану, ставшему одной из ее автономий. Кто скажет, что это решение не было справедливым?



Да, к тому времени национальный состав жителей уезда по сравнению с 1897-м изменился, на что повлияли, прежде всего, переселенческая политика Российской империи, пик которой пришелся на 1907-1912 годы, а затем гражданская война и начавшийся в тот период массовый голод. Однако точных цифр, отражающих эти перемены ко времени создания казахской автономии, не было и нет, поскольку следующую перепись – первую советскую – провели только спустя шесть лет, в 1926-м.



Еще более серьезные изменения в процентном соотношении различных этнических групп жителей этого региона и в целом всего северного, да и центрального Казахстана произошли в 1930-х (Ашаршылык, переселение корейцев и поляков), в 1940-х (война, эвакуация, депортация немецкого, чеченского и ряда других народов) и в 1950-х (освоение целинных земель, индустриализация) годах.



В соседнем с Омским уезде – Петропавловском – доля казахов в конце 19-го века составляла 44,5 процента, и они были там самым крупным этносом, насчитывавшим более 69 тысяч человек. Следом в количественном отношении шли русские (36,7%), украинцы (13,1%), татары (4,3%). Еще один уезд этой области, Кокчетавский, был более чем наполовину населен казахами, а в Акмолинском и Атбасарском, которые располагались южнее и ближе к центральной части современного Казахстана, их удельный вес превышал 90 процентов.



В Уральской области русские были сконцентрированы, главным образом, в одноименном уезде – там их насчитывалось 124,1 тысячи, или 42,3 процента от общей численности населения. Но казахов было все же больше – 150,9 тысячи (свыше половины всех жителей). В трех остальных уездах – Гурьевском, Калмыковском и Темирском – они количественно доминировали в гораздо большей степени (от 81 до 99 процентов).



Карта Уральской области. Розовым цветом выделен Уральский уезд, светло-зеленым – Калмыковский, бежевым – Гурьевский, желтым – Темирский



В двух других областях губернаторства – Тургайской и Семипалатинской – не было ни одного уезда, где доля казахов составляла бы менее чем три четверти. Скажем, в Костанайском, Усть-Каменогорском и Семипалатинском она достигала 78 процентов, в Павлодарском, Зайсанском и Актюбинском превышала 90 процентов. Мы уже не говорим про Тургайский, Иргизский, Каркаралинский уезды, территории которых простирались южнее.



И как все это соотносится со словами Солженицына, что, мол, большевики "нарезали земли Казахстана как попадя"? В целом на просторах Степного края, тех самых, которые Александр Исаевич отнес к "южной Сибири, южному Приуралью да пустынным центральным просторам", проживали более чем 1,9 миллиона казахов, которые составляли 77 процентов от общей численности населения этих мест. Да, города, тогда немногочисленные (в Уральске насчитывалось 36,5 тысячи, в Семипалатинске 26,2 тысячи человек, в остальных и того меньше), были преимущественно русскими, но вокруг них располагались в основном казахские аулы. На Степное генерал-губернаторство приходилась примерно половина всех казахов, ставших в 18-19 веках подданными Российской империи.



По сути, в его границах и была образована Киргизская (Казахская) АССР, которой придали также Адаевский уезд, относившийся прежде к Закаспийской области. Спустя четыре года в результате национально-территориального размежевания Средней Азии она приросла частью земель Туркестанского края – бывшими Семиреченской и Сырдарьинской областями, тоже населенными, главным образом, казахами. А в 1936-м эта же территория оказалась в составе уже Казахской ССР, которая стала участницей союзного договора. И в таком виде, за вычетом отдельных южных районов, переданных Узбекистану во времена Хрущева, республика просуществовала до распада СССР. Так что большевики ничего ей не дарили.



Впрочем, один подарок все-таки был. Спустя месяц после создания Киргизской (Казахской) автономии, в сентябре 1920-го, ВЦИК РСФСР постановил включить в ее состав шесть районов Оренбургской губернии вместе с самим Оренбургом, который на несколько лет стал столицей республики. Между тем, в то время казахи составляли лишь пятую часть населения этих районов и менее трех процентов жителей главного города губернии. Данное решение имело сугубо политическую подоплеку – чтобы центру было легче управлять огромным краем и держать под контролем национальную элиту. Но в 1925-м Москва отыграла все назад, в том числе прислушавшись к настоятельным просьбам казахских руководящих работников перенести столицу республики на территорию "исконного" Казахстана.



Карта Казахской АССР по состоянию на начало 1925 года, когда в ее состав входили Оренбургская губерния и Каракалпакская автономная область



Скорее всего, именно этот эпизод советской истории дал повод нашим так называемым национал-патриотам считать Оренбуржье "землей казахов". Они даже включают его (как, кстати, и Омск) в воображаемые ими карты Казахстана – одна из таких несколько лет назад появилась не где-нибудь, а на сайте государственного информационного агентства "Казинформ", что вызвало вполне справедливое возмущение российских СМИ.



Карта с "присоединенными" к Казахстану землями



Опираться на то, что сказал какой-то писатель, пусть даже лауреат Нобелевской премии, на топонимику (что любят делать у нас, находя тюркские корни в названиях российских городов и регионов), на географию расселения народов в давние времена (когда одни империи сменялись другими, то и дело происходили миграции, ассимиляции и т.д.) – занятие бесперспективное, сулящее бесконечные и абсолютно бесплодные дискуссии. Куда более конструктивно исходить из этнического состава населения на момент определения границ ныне существующих государственных образований или тех, чьими правопреемниками они являются, – в нашем случае это начало 1920-х годов, время создания СССР. И тогда будет меньше спекуляций на столь болезненную и даже взрывоопасную тему…



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https://spik.kz/2101-kazahstan-i-rossija-zemelnye-spory-poslednee-delo.html Источник - spik.kz

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