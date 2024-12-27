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Дорогие наши министры: какие ведомства обходятся казахстанцам дороже всего?Дорогие наши министры: какие ведомства обходятся казахстанцам дороже всего?
14:08 01.01.2025

Расходы на содержание госаппарата в Казахстане растут, несмотря на все финансовые трудности страны

Анна Величко
27 декабря 2024 года

Бюджетный дефицит в Казахстане каждый год бьет рекорды, во многом, согласно официальной версии, из-за форс-мажорных обстоятельств. В уходящем году таковыми были признаны беспрецедентные паводки. Из-за них чиновникам даже пришлось "резать" финансирование уже утвержденных проектов. К примеру – меньше, чем было заявлено, выделили на Всемирные Игры кочевников, а некоторые другие мероприятия и вовсе были отменены. Однако есть в Республиканском бюджете статья расходов, которая растет, несмотря ни на какие бюджетные кризисы. За три года услуги чиновников подорожали для казахстанцев почти на 40%. Куда именно ушли эти деньги пытался понять "Голос народа".

Республиканский бюджет – это один из важнейших законов Казахстана, в обязательном порядке публикуемый в интернете.

И самая первая статья расходов, которая указывается в этом документе – "Государственные услуги общего характера". Это – оплата труда чиновников, дипломатов, таможенников, различные командировки госслужащих, покупка мебели и техники для их нужд и многое другое. Здесь же – содержание главы государства, премьер-министра, парламента.

В эту статью не входит оплата труда сотрудников Минобороны, Минздрава и многих других, чья работа подпадает под другие статьи расходов.

В 2022 году на госуслуги общего характера выделялось почти 731 млрд тенге, на 2025 год запланировано более триллиона и 18 миллионов тенге. Разница за три года – почти 40%, однако стоит отметить, что в 2024 году затраты на госуслуги общего характера в масштабах страны немного сократились по сравнению с 2023: с 1 триллиона и 10 млн тенге до 1 трлн 4 млн тенге. Так что, можно сказать, что паводки на госслужащих сказались. Насколько критична разница в 6 млн для огромной армии чиновников – вопрос риторический.

Между тем, среди ведомств есть настоящие рекордсмены по росту затрат.

Так, на функционирование министерства образования и науки на старте 2022 года было выделено 68,9 млрд тенге, а на 2025 год ведомству выделено уже 237 млрд тенге. Рост на 244%. Увеличение финансирования преследует благую цель – развитие науки. Скорее всего речь идет о финансировании деятельности национальных научных советов, Академии наук и прочих структур, призванных развивать в стране фабрики мысли.

Есть ли позитивный выхлоп от увеличенного финансирования – пока сказать сложно, однако, согласно сводному статистическому бюллетеню министерства финансов, если траты на развитие науки выросли кратно, то траты на образование за этот же срок увеличились лишь на 22%.

На втором месте по увеличению затрат – Счетный комитет, который стал Высшей аудиторской палатой в ноябре 2022 года. В апреле 2024 года "рулить" важным ведомством пришел бывший премьер-министр РК Алихан Смаилов. Эти ли события спровоцировали двукратное увеличение выделяемых на функционирование ведомства средств, либо просто совпало, но если в 2022 году стартовые затраты Счетного комитета были заявлены на уровне 3 млрд тенге, то в 2025 году запланировано уже 6,3 млрд тенге, то есть на 111%.

Замыкает тройку лидеров – Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков. За три года его финансирование было увеличено с 8,9 до 18,4 млрд тенге или на 108%. При этом, напомним, в Казахстане растет закредитованность граждан.

Более чем на 70% выросли за три года также траты министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, а также министерства энергетики.

Полный список ведомств-рекордсменов по росту затрат смотрите в таблице.

Впрочем, как напоминает независимый экономист Жанат Нургалиев, это "стартовые" цифры, итоговые траты на содержание чиновников оказываются гораздо выше.

"Существенный рост расходов на государственные услуги общего характера произошел в 2022 году после январских событий. Если в 2021 году итоговая сумма, выделенная на данную статью расходов, была менее 850 млрд, то в 2022 году она выросла до 1,2 трлн тенге, или на 41%. И далее этот рост продолжился в 2023 и 2024 году, в среднем на 22% ежегодно", - комментирует Нургалиев.

При этом, как напоминает экономист, пенсии, пособия и прочие выплаты населению государство повышает только на процент инфляции, то есть примерно на 7 – 8% ежегодно. Но сильно завидовать рядовым чиновникам тоже не стоит.

"Увеличение финансирования услуг общего характера связано в первую очередь не с повышением зарплат чиновников, а с расширением их штата. Появились новые ведомства, им дали новый функционал, соответственно, и затраты выросли. Плюс, конечно, растут затраты на командировочные, какие-то иные нужды госаппарата", - перечисляет Жанат Нургалиев.

Как подчеркивает экономист, госуслуги общего характера – это та статья расходов, которая должна сокращаться в случае форс-мажора одной из первых, однако, как показывает статистический бюллетень Минфина, в 2024 году собственные нужды чиновники пожалели.

Сокращены были в первую очередь затраты, идущие в Республиканском бюджете в категории "Прочее". Если за 2023 год на эту категорию было потрачено более триллиона, из них почти 882 млрд тенге за январь-октябрь, то за январь – октябрь 2024 года всего 681 млрд тенге – сокращение почти на 30%.

Второй "пострадавшей" категорией стало здравоохранение. За январь – октябрь 2023 года на это направление государство потратило 1,8 трлн тенге, за аналогичный период 2024 года – менее 1,7 трлн, почти на 8,5% меньше. Сокращение, конечно, не такое значительное, как с невнятным "Прочее", но не ударило ли оно больнее всего по самым уязвимым слоям населения?

Между тем, как предупреждают экономисты, впереди Казахстан ждут сразу несколько финансовых кризисов одновременно, и некоторым придется "затянуть пояса" уже очень скоро.

При этом сокращение бюджетных трат, судя по всему, правительство пока не рассматривает, согласно заявлениям Минфина, деньги на все нужды страны планируется найти в новых налогах для предприятий.

Источник - golos-naroda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735729680


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