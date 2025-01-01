В Бишкеке в новогоднюю ночь пропали более 50 детей

14:12 01.01.2025

1 января 2025



"Сводка" (АКИpress) – В Бишкеке в новогоднюю ночь пропали более 50 детей, сообщили 1 января в пресс-службе столичной милиции.



Правоохранители нашли всех детей и вернули их родителям.



В пресс-службе добавили, что в новогоднюю ночь каких-либо грубых нарушений зарегистрировано не было.