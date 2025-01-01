Утраты 2024-го в Кыргызстане. Будем помнить

15:07 01.01.2025 Утраты 2024 года...

Подводя итоги года, к сожалению, нельзя не вспомнить и о его потерях. В 2024 году мы простились с заслуженными, политическими и общественными деятелями, ветеранами ВОВ, учителями, врачами, милиционерами, журналистами, артистами, судьями, религиозными деятелями и военнослужащими. Давайте вспомним о них.



Январь



4 января после продолжительной болезни скончался экс-председатель Ошского совета профсоюзов Кудайбердиев Камилжан Мурзакаримович. Ему было 79 лет.

Камилжан Кудайбердиев родился 9 мая 1944 года.

Много лет проработал в Ошском областном профсоюзе, дважды был избран председателем Ошского совета профсоюзов.

С 1997 года занимал такие должности, как начальник областного управления занятости населения, начальник городского центра занятости населения.



5 января скончался начальник управления эксплуатации и ирригационных мелиоративных систем и водопользования Службы водных ресурсов КР Рысалиев Тимур Шамшидинович. Ему было 46 лет.

Тимур Рысалиев родился в 1977 году в с.Чаек Жумгальского района Нарынской области. Окончил Кыргызский аграрный университет им. К.И.Скрябина по специальности "инженер-гидротехник".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в Жумгальском районном управлении водного хозяйства рядовым специалистом.

Занимал такие посты, как инженер, начальник отдела водопользования, начальник ремонтно-строительного управления, главный инженер Нарынского райводхоза.

С апреля 2022 года возглавлял отдел ирригации, эксплуатации мелиоративных систем и водопользования Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР.



7 января на 82-м году жизни скончался почетный гражданин города Бишкек, член Союза писателей и автор многих произведений Түгөлбек Оторбаев.

Түгөлбек Оторбаев родился 15 июля 1942 года в селе Багышан Жумгальского района Нарынской области. Выпускник механического факультета Фрунзенского политехнического института.

В 1955 году в газете "Социалистическое скотоводство" Жумгальского района было опубликовано первое его стихотворение. Позже статьи и стихи Оторбаева публиковались в областных и республиканских газетах и журналах, а с 1962 года сатирические стихи печатались в журнале "Чалкан".

Член Союза писателей Кыргызской Республики с 2003 года.



7 января после продолжительной болезни на 79-м году жизни скончался видный государственный и общественный деятель, заслуженный строитель КР Жеңишбек Бекболотов.

Жеңишбек Бекболотов родился 15 мая 1945 года в селе Караван Джанги-Джольского района Ошской области. Окончил Ташкентский политехнический институт по специальности "инженер строитель-технолог". Кандидат технических наук.

Жеңишбек Бекболотов прошел трудовой путь на государственной службе от рядового мастера завода до члена Правительства и депутата Жогорку Кенеша КР.

Являлся председателем Ошского исполнительного комитета Совета народных депутатов Киргизской ССР, избирался депутатом "Легендарного парламента", занимал должность министра водного хозяйства КР, был главой администрации Аксыйского района Жалал-Абадской области.



7 января скончался народный художник Кыргызской Республики Муса Абдиев. Ему было 89 лет.

Муса Абдиев родился в 1934 году в с.Орто Азия Жалал-Абадской области. В 1951 году после окончания школы-интерната поступил во Фрунзенское художественное училище.

С 1959 года работал на киностудии "Кыргызфильм". Был художником по костюмам, ассистентом и постановщиком-декоратором, художником-постановщиком.

Абдиев являлся художником по костюмам в фильмах Толомуша Океева, Геннадия Базарова, Андрея Кончаловского, Болота Шамшиева, Джали Соданбека, Мелиса Убукеева, Нурбека Эгена.



7 января скончался бывший председатель Сулюктинского городского кенеша Маматов Нажимидин Торокулович. Ему было 74 года.

Нажимидин Маматов родился в 1947 году в селе Сумбула Лейлекского района. Выпускник Фрунзенского политехнического института по специальности "горный инженер, гидрогеолог".

Трудовую деятельность начала в Сулюктинском шахтоуправлении, 5 раз избирался депутатом городского кенеша, был председателем горкенеша, руководил сельской управой в поселке Кошбулак.

С 2009 года работал главным специалистом в Сулюктинском городском кенеше.



На 72 году жизни скончался общественный деятель Буйлашов Жумакадыр Токтоназарович.

Жумакадыр Буйлашов родился в 1952 году в селе Кара-Ой Ак-Талинского района. Окончил математический факультет Пржевальского пединститута.

Свой трудовой путь начал в 1973 году учителем математики в средней школе №2 им. Ленина, позже стал завучем, а затем директором средней школы Кара-Суу.

С 1982 по 2019 год был секретарем Ак-Талинского исполкома, председателем Баетовского сельсовета народных депутатов, главой Ак-Талинского районного отдела образования, ответсекретарем Нарынского областного совета народных депутатов, заместителем главы Ак-Талинской госадминистрации, директором школы им. Э.Карасартова, председателем Ак-Талинского районного совета народных депутатов, руководил методическим кабинета Ак-Талинского районного отдела образования.



19 января в Бишкеке прошли похороны военнослужащего Самудинова Жайыла Чолпоновича. Ему было 30 лет.

Жайыл Самудинов погиб в результате крушения вертолета Ми-8МТВ СВО ВС в ходе проведения учебно-тренировочных полетов 17 января 2024 года на территории в/ч 23565 Сил воздушной обороны ВС.



18 января скончался отличник здравоохранения Абдывалиев Кемел Абдывалиевич. Ему было 92 года.

Кемел Абдывалиев родился 1 марта 1932 года в долине Кичи-Алмалуу Кеминского района.

После окончания Киргизского медицинского института был направлен в Быстровскую сельскую больницу.

В 1961 году занял должность заместителя главного врача Быстровской сельской больницы.

В 1985 году был назначен главным врачом противотуберкулезной больницы в Быстровке. Проработав там 2 года, был переведен в больницу железнодорожной станции "Казахстан темир жолу". В 1991 году больницу расформировали и Кемел Абдывалиев вновь вернулся в Быстровку - теперь уже в районную больницу.



13 января в селе Бейшеке Айтматовского района проводили в последний путь бывшего координатора Министерства здравоохранения в Таласской области Шадиева Аттокура Мамбеткудовича. Ему было 58 лет.

Аттокур Шадиев родился 4 апреля 1965 года в селе Бейшеке Кара-Бууринского района Таласской области.

После окончания Мединститута прошел годичную интернатуру в Таласской областной больнице. С 1989 года работал врачом реаниматологом в отделении детской реанимации Таласской областной больницы, участковым педиатром врачебной амбулатории с.Бейшеке Кара-Бууринского района, анестезиологом-реаниматологом родильного отделения Таласской областной больницы.

Пять лет возглавлял Таласский районный ЦСМ, а также был координатором Министерства здравоохранения в Таласской области.



На 61 году жизни скончался бывший сотрудник Государственной налоговой службы Мавлянов Нурыман Абишович.

Нурыман Мавлянов родился 9 ноября 1962 года в селе Кош-Добо Аксыйского района Жалал-Абадской области.

30 лет он проработал в Государственной налоговой инспекции. Был награжден нагрудным знаком "Отличник налоговой службы" и другими ведомственными наградами.



30 января проводили в последний путь Ажар Абдыкадырову, супругу государственного деятеля, дипломата Жумагула Сааданбекова. Ей было 84 года.



29 января на 84-м году жизни скончался кавалер ордена "Манас" III степени, народный писатель Кыргызстана Мелиса Абакирова.

Мелис Абакиров родился 15 марта 1940 года в селе Бурана Чуйского района. Выпускник филологического факультета Киргизского госуниверситета.

В 1965-1979-годах работал литературным работником, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты "Эмгекчил" Тонского района, заведующим отделом газеты "Ленинчил жаш", литературным работником, корреспондентом, заместителем ответственного секретаря газеты "Советтик Кыргызстан".

Шесть лет был главным редактором Госкомитета печати Киргизской ССР, после заведовал отделом издательства "Мектеп". С 1992 по 1998 год был возглавлял издательство "Адабият".

В 1998-2005-годах Абакиров трудился заместителем председателя акционерного общества "Акыл", три года занимал должность секретаря Национального союза писателей Кыргызстана.



На 55 году жизни скончался бывший генеральный директор компании Sky Mobile (Beeline) Олег Клочко.

Олег Клочко возглавлял компанию Sky Mobile (Beeline) с января 2012 года по сентябрь 2015 года.



Февраль



5 февраля на 91-ом году жизни в Германии скончался после перенесенной операции основатель "Алкан базары" и общественный деятель Алканов Райкан Алканович.

Райкан Алканов родился 5 мая 1933 года в с.Арал Таласской области. Окончил Московский технологический институт мясо-молочной промышленности.

Свой трудовой путь начал в 1959 году экскурсоводом на ВДНХ СССР в павильоне Киргизской ССР. Работал механиком научно-исследовательской лаборатории Московского технологического института мясо-молочной промышленности. После стал инженером, старшим инженером, начальником отдела. С 1968 г. руководил Московским отделением Госснаба Киргизской ССР.

В 1984 году стал гендиректором ПО "Кыргызвторресурсы" Госснаба Киргизской ССР. Под его руководством ПО преобразовалось в AO "Кыргызкалдыкресурстары" затем в ОсОО "Алканов и компания".



13 февраля после перенесенного инсульта скончался композитор Бакыт Капаров. Ему было 55 лет.

Бакыт Капаров родился 5 ноября 1968 года в с.Кенеш Ноокатского района Ошской области.

Окончил вокальное отделение Музыкального училища им. М.Куренкеева и Кыргызский государственный университет культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой.

С 1991 по 1995 г. был солистом в Филармонии. После обучал своему искусству подрастающее поколение и работал в столичной школе №83 и в одном из городских детских садов.



Скончалась отличник здравоохранения КР Исмаилова Равиля Рифатовна. Ей было 70 лет.

Равиля Рифатовна родилась 23 мая 1953 года. После окончания Киргизского государственного медицинского института была направлена в Ошскую детскую клиническую больницу врачом офтальмологом.

На протяжении 40-летнего стажа провела успешно множество операций в сфере микрохирургии глаза.



На 65 году жизни в Турции скончался общественный деятель Укуев Камчыбек Такырбашович.

Камчыбек Укуев родился 6 августа 1959 года в с.Жениш Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Выпускник Фрунзенского политехнического института. Позже окончил Всесоюзную высшую школу управления АПК в Москве.

Трудовую деятельность начал помощником чабана в с.Оргочор, после два года занимал должность второго секретаря Джети-Огузского районного комитета комсомола. Затем был инструктором оргкомитета Джети-Огузского райкомкомсомола, заместителем директора совхоза "Актерек" в с.Ак-Терек, заместителем директора по торговой деятельности торгового пункта "Шербет". С 2000 по 2005 годы возглавлял Жаргылчакский айыл окмоту Ак-Терекского айыльного аймака Джети-Огузского района. В 2005-2012 годы – директор ОсОО "Чынар" г.Каракол, с 2012 года - генеральный директор ОсОО "Дреза" г.Бишкек.



17 февраля скончался заместитель директора Таласского областного Центра семейной медицины по организационно-методическим делам Нурлан Осмоналиев. Ему было 60 лет.

Нурлан Осмоналиев родился 3 июля 1963 года в с.Орто-Арык Таласской области.

После окончания Киргизского государственного медицинского института получил квалификацию врача-лечебника.

С 1989 года работал врачом в Бишкекской городской клинической больнице, в Таласской городской поликлинике, в Таласском областном военном комиссариате. Преподавал в Таласском медицинском колледже, руководил клинико-лабораторным диагностическим отделом областного ЦСМ.

В 2023 году был назначен заместителем директора областного ЦСМ по организационно-методической работе.



18 февраля на 84-м году жизни скончался лауреат государственной премии им. Токтогула в области архитектуры и строительства, заслуженный строитель, персональный пенсионер за особые заслуги перед Кыргызстаном Чодуров Жалил Чодурович.

Жалил Чодуров родился 18 марта 1940 года в селе Онбир-Жылга Чуйского района Чуйской области. После окончания Фрунзенского политехнического института, получив специальность "инженера-строителя", начал свою трудовую деятельность в Ошской области мастером Кара-Суйской межхозяйственной строительной организации.

Через некоторое время он переведен в Аппарат Ошского облисполкома на должность старшего инженера оперативной группы по подготовке зоны водохранилища Токтогульской ГЭС. В ноябре 1968 года на базе оперативной группы облисполкома была образована специальная Дирекция в самом Токтогульском районе и в декабре был утвержден главным инженером дирекции, а в ноябре 1970 года назначен на должность директора дирекции.

30 августа 1976 года он был избран заместителем председателя исполнительного комитета Токтогульского районного Совета народных депутатов.



На 67-м году жизни скончался кандидат медицинских наук, доцент Оторбаев Чагатай Каипович.

После окончания КГМИ Чагатай Оторбаев прошел аспирантуру на базе кафедры патологической физиологии.

Был доцентом кафедры патологической физиологии КГМА им. И.Ахунбаева и КРСУ им. Б.Ельцина.

Научные работы Оторбаева были посвящены изучению изменений функции системы кровообращения при гемотрансфузионном шоке в различных онтогенетических периодах развития организма. Также изучал особенности развития гемотрансфузионного шока в онтогенезе в условиях высокогорной гипоксии.



20 февраля на 72-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка КР, актриса Государственного национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова Марусич Александра Евгеньевна.

Александра Марусич родилась 2 марта 1952 года в городе Реж Свердловской области РСФСР. После окончания Свердловского театрального училища в 1977 году начала работать в Русском театре драмы им. Н.Крупской.

Более 46 лет народная артистка Кыргызской Республики Александра Марусич блистала на сцене Русского театра драмы. За эти годы ею сыграно более 50 ролей современной и классической драматургии.



20 февраля на 35 году жизни скончался заведующий Центральной контрольно-аналитической лаборатории Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Сансызбаев Тилеген Туратбекович.

Тилеген Сансызбаев родился 18 января 1990 года в Бишкеке. В 2011 году окончил фармацевтический факультет КГМА им. И.К.Ахунбаева.

Свою профессиональную деятельность начал ведущим специалистом в Центральной контрольно-аналитической лаборатории, в последнее время работал на должности заведующего лабораторией.



26 февраля скончался скульптор, заслуженный деятель культуры Медеров Таир Турарович.

Таир Медеров родился 5 марта 1962 года в Бишкеке. Окончил Художественное училище имени Калинина в Москве, Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Санкт-Петербурге, а также Художественную академию им. Садыкова.

Является лауреатом государственной премии в области науки и техники, академиком Художественной академии имени Садыкова, а также членом Союза художников.



На 72 году жизни скончалась бывший депутат Жогорку Кенеша Гуласал Садырбаева.

Гуласал Садырбаева родилась 4 ноября 1952 года в селе Шайдан Жалал-Абадской области. Окончила Ошский государственный университет.

Свой трудовой путь начала учителем в средней школе №4 "Жаны Турмуш", после заведовала учебной частью начальных классов. С 1980 года заведовала учебной частью областной школы-интерната им. Ж.Ниязова, была учителем по биологии.

В ноябре 2010 года стала депутатом Жогорку Кенеша КР V созыва от политической партии Ата-Мекен.



27 февраля во время отдыха на горнолыжной базе скончался журналист Хаким Юсупов. Ему было 40 лет.

Журналистскую деятельность Хаким Юсупов начинал с оператора-монтажера. Юсупов работал исполнительным директором телеканала "АнтенТВ".



Март



Скончался тренер по греко-римской борьбе Исломидин Умурзаков. Ему было 50 лет.

Исломидин Умурзаков был мастером спорта международного класса и бронзовым призером чемпионата мира среди ветеранов по греко-римской борьбе.



3 марта скончалась экс-заместитель заведующего отделом экономики и инвестиций Аппарата правительства Утурова Динара Джолдошовна. Ей было 65 лет.

Динара Утурова родилась 26 августа 1958 года в селе Джети-Огуз Иссык-Кульской области.

Окончила Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит", квалификация - "экономист".

Трудовую деятельность начала в Минфине в 1981 году и проработала там до 1997 года. Далее до 2011 года работала на разных должностях в посольстве КР в РФ, Администрации президента, ЦАРИИ, Кыргызпатенте.

С 2011 года работала в Аппарате правительства.



7 марта скончался начальник Сулюктинского городского ветеринарного участка Абдрасулов Умарали Жунусович. Ему было 70 лет.

Умарали Абдрасулов родился в 1953 году в городе Сулюкта. Окончил Алма-Атинский ветеринарный институт по специальности - ветеринарный врач.

Трудовую деятельность начал в 1974 году начальником Лейлекского районного лечебно-профилактического пункта. В 1975 году стал техником на Сулюктинской городской ветеринарной станции, в том же году был назначен руководителем станции. Эту должность он занимал в течение 49 лет.



14 марта на 60 году жизни скончался народный артист КР, оперный певец, лауреат международной музыкальной премии имени А. Малдыбаева, доцент Жакшылыков Талгарбек Каримович.

Талгарбек Жакшылыков родился 23 октября 1964 года в селе Куйган Балхашского района Республики Казахстан.

Окончил Каракольское музыкальное училище им. Ы.Туманова. Позже окончил Кыргызский государственный институт искусства им. Б.Бейшеналиевой.

Трудовую деятельность начал в 1988 году, будучи студентом, выступая в качестве артиста хора Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева.

В 1992–2019 годах был ведущим солистом театра, а в 2005–2007 годах работал в должности инспектора оперной труппы театра по совместительству.

С 2007 года до конца своей жизни работал преподавателем кафедры сольного пения в Кыргызской национальной консерватории.



В возрасте 73 лет скончался акын, член районного совета аксакалов Кабакбек Исаматов.

Кабакбек Исаматов родился 2 ноября 1950 года в с.Чекилдек Кочкорского района.

В прошлом был депутатом районного кенеша. Имеет звание "Ардактуу аксакал" и ряд наград. В 2022 году был делегатом Народного курултая Кыргызстана.



15 марта на 83-м году жизни скончался профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный работник образования Исманбаев Асанбай Исманбаевич.

Асанбай Исманбаев родился 13 июля 1941 года в с.Торт-Куль Кеминского района Чуйской области.

Учился в Кыргызском и Новосибирском государственных университетах, окончил в 1965 году с присвоением квалификации "физик-теоретик".

Работал во Фрунзенском политехническом институте, Кыргызском архитектурно-строительном институте, Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры, Кыргызском государственном техническом университете им. Исхак Раззакова. Научно-педагогический стаж работы в этих вузах более 50 лет.



17 марта скончался бывший директор грузопассажирской автобазы Турдуев Догдурбай. Ему было 85 лет.

Догдурбай Турдуев ранее возглавлял АО "Жети-Огуз", был удостоен звания "Почетный гражданин Джети-Огузского района", звания "Заслуженный работник транспорта КР", 6 раз избирался депутатом Джети-Огузского районного кенеша.



21 марта на 67-м году жизни скончался отличник образования Шайдиев Данияр Джапаркулович.

Данияр Шайдиев родился в городе Фрунзе. В 1981 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт. Кандидат медицинских наук. В 1998 году окончил магистратуру в КНУ им. Ж.Баласагына по направлению "экономика".

Работал ассистентом на кафедре анатомии КГМИ, затем старшим научным сотрудником в Кыргызском научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии.

С 2000 по 2008 годы был начальником Департамента института целевой подготовки специалистов ИЦПС КНУ им. Ж.Баласагына.

С 2009 по 2014 годы был деканом факультета международных экономических отношений Кыргызско-Китайского института КНУ им. Ж.Баласагына. До последнего дня был профессором, преподавал в этом же институте.



22 марта скончался ветеран органов прокуратуры, общественный и государственный деятель, советник юстиции 1 класса Жунушалиев Кемельбек Бекмурзаевич. Ему было 63 года.

Кемельбек Жунушалиев родился 3 мая 1960 года в с.Боролдой Чуйской области. Окончив Кыргызский государственный университет им. 50-летия СССР, в 1983 году был принят в Таласскую областную прокуратуру помощником прокурора.

Он работал в органах прокуратуры с 1983 по 2012 годы, в указанные годы занимал различные ответственные, руководящие должности в Генеральной прокуратуре, органах прокуратуры Бишкека, прокуратурах Чуйской, Таласской областей, а также в Кантской и Иссык-Атинской районных прокуратурах, затем вышел на пенсию.



На 87-м году жизни скончалась заслуженный работник промышленности Киргизской ССР, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Курманалиева Керимкан Токтосартовна.

Керимкан Курманалиева родилась 5 марта 1937 года.

Является Заслуженным работником промышленности Киргизской ССР, кавалером Ордена Трудового Красного Знамени, ветераном труда, пенсионером за особые заслуги перед КР.



Скончалась бывший директор Национального центра охраны материнства и детства Маймерова Гульзат Шаршенбековна. Ей было 50 лет.

Гульзат Маймерова родилась 2 июня 1973 года в Бишкеке. Окончила в 2000 году КГМА и в 2010 году начала научную деятельность, стала кандидатом медицинских наук. В 2018 году защитила докторскую степень по медицинским наукам.

В 2016 году Маймерова была назначена на должность заместителя директора Национального центра охраны материнства и детства по научной работе. В 2021-2023 годы она была директором данного центра.



27 марта в результате ДТП в селе Чырпыкты Иссык-Кульского района вместе с мужем погибла главный врач Иссык-Кульского межрайонного Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Токтоназарова Алина Эсентуровна.

Алина Токтоназарова родилась 27 сентября 1972 года.

Профессиональный путь начала в 1998 году санитарным врачом в санитарно-просветительном кабинете, с 2003 года занимала должность санитарного врача по гигиене питания в Иссык-Кульском РЦГСЭН, через шесть лет стала заведующей отделом государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Иссык-Кульском районном Центре профилактики заболеваний, а в 2010 году - заведующей санитарным отделом. После была назначена главным специалистом санитарного надзора в Бишкекской городской инспекции государственной инспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

В 2021 году была назначена главным врачом Иссык-Кульского межрайонного Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.



31 марта в возрасте 75 лет скончался банкир, бывший председатель, основатель ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" (KICB) Кванг Янг Чой.

Кванг Янг Чой был назначен председателем правления KICB 31 мая 2001 года со дня его основания и проработал до 31 декабря 2019 года. С 1 февраля 2020 по 31 декабря 2022 являлся советником совета директоров банка.

Чой окончил Коммерческий колледж Университета Соган в Сеуле (Корея). У него был более чем 43-летний опыт работы в банковской сфере. Он начал свою банковскую карьеру в Korea Exchange Bank (KEB) и проработал там почти 20 лет, в том числе в офисах в США и Англии. Чой основал UzDaweoo банк Узбекистана.



Апрель



3 апреля ушла из жизни основатель и старший партнер юридического агентства VERITAS Наталья Сидоровна Галлямова.

Окончила Московский технологический институт и Кыргызский государственный университет.

В 1991 году основала юридическое агентство VERITAS. Общий юридический стаж составляет более 30 лет.

Наталья Галлямова стояла у истоков формирования арбитража в Кыргызской Республике. Выступила одним из учредителей Международного Третейского суда при Торгово-промышленной палате КР и много лет проработала заместителем председателя Международного Третейского суда, а впоследствии заместителем председателя и председателем Наблюдательного совета МТС ТПП. Арбитр нескольких арбитражных институтов Европы и Азии, член Королевского Института Арбитров (Лондон) MCIArb, эксперт Палаты налоговых консультантов.



9 апреля после продолжительной болезни скончалась бывший руководитель Аппарата Ошского городского кенеша, отличник муниципальной службы КР Маматалиева Саадат Капаровна. Ей было 58 лет.

С 1991 года работала в государственном АО "Текстиль", была мастером по производственному обучению, председателем Союза молодежи, председателем профсоюзного комитета ткацкого производства. Далее работала специалистом в отделе социальной защиты мэрии города Ош.

В 2006-2021 годах была ведущим специалистом, начальником отдела и руководителем Аппарата в Ошском городском кенеше.



12 апреля на 55 году жизни скончался генерал-майор органов национальной безопасности Замир Сабаев.

Замир Сабаев прошел службу в органах Госкомитета от рядового сотрудника до заместителя председателя – начальника 9 Главного управления ГКНБ.

Был награжден государственными и ведомственными наградами.



20 апреля в селе Көл-Төр Тонского района проводили в последний путь Жайчыкан Тулобаеву. Ей было 90 лет.

Жайчыкан апа является мамой депутата Жогорку Кенеша Балбака Тулобаева.



20 апреля после продолжительной болезни скончалась адвокат Джумакова Любовь Калыковна. Ей было 65 лет.

Любовь Джумакова родилась 5 февраля 1959 года в городе Токмок.

В 1985 году окончила юридический факультет Кыргызского государственного университета. По распределению работала государственным нотариусом.

С 1987 года работала адвокатом.



20 апреля на 61 году жизни скоропостижно скончался эксперт отдела информационных технологий Аппарата Жогорку Кенеша Кадыров Асылбек Аскарович.

Асылбек Кадыров родился в 1964 году.

С 1996 г. работал в Жогорку Кенеше, был ведущим консультантом в отделе информационно-и программно-технического обеспечения, затем до 2005 года - экспертом и руководителем сектора.

В 2005 году был назначен заместителем начальника отдела, в 2011 году возглавил отдел информационных технологий. В последние годы работал экспертом.



21 апреля на 52 году жизни скончался ведущий специалист управления транспорта Министерства транспорта Джамангулов Эрик Эсенгулович.

Эрик Джамангулов родился 7 июня 1972 года в городе Фрунзе. Окончил училище Железнодорожников, позже Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова и Академию государственного управления при президенте КР.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рядовым рабочим на предприятии "Кыргызавтомаш". В 1994 году устроился на работу в государственное предприятие "Кыргыз темир жолу", до 2024 года работал в Министерстве транспорта и коммуникаций и в структурных подразделениях при нем. С июля 2023 года продолжал трудовую деятельность в качестве ведущего специалиста Управления транспорта министерства.



25 апреля проводили в последний путь Айшу Ашымбаеву. Ей было 90 лет.

Айша Ашымбаева родилась в 1934 году. Она мама бывшего полномочного представителя президента в Нарынской области Сабыркула Ашимбаева.



23 апреля после продолжительной болезни на 62 году жизни скончался бывший глава государственной администрации Аксыйского района Жалал-Абадской области Досбаев Ыйманберди Райымбердиевич.

Окончил Кыргызский государственный университет.

Свой трудовой путь начал рабочим в совхозе Акташ Чаткальского района. Далее работал в Госкомиссии по делам молодежи КР, в Фонде социальной поддержки студентов КГУ. С 1992 по 1999 годы был референтом в Аппаратах президента КР, Правительства и Аппарате премьер-министра КР.

С 1999 г. работал на разных должностях в Ташкумырской госадминистрации, Жалал-Абатской областной госадминистрации и в Госкомиссии по делам религий.

А также занимал должность вице-мэра, а затем был первым вице-мэром города Каракуль. Кроме этого возглавлял государственные администрации Токтогульского и Аксыйского районов Жалал-Абадской области.



30 апреля на 75 году жизни скончался народный поэт КР, заслуженный работник культуры Рысбаев Жолочу Султанович.

Жолочу Рысбаев родился 25 июня 1949 года в селе Жылуу-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области. Выпускник факультета кыргызской филологии Кыргызского государственного университета.

В 1975 году начал свою трудовую и творческую деятельность в Государственном комитете Кыргызской ССР по телевидению и радиовещанию с должности редактора, затем здесь же трудился главным редактором литературно-драматической редакции, а также был редактором известных развлекательных радиопередач. Затем пять лет проработал старшим редактором Чуйской областной телерадиокомпании "Сары-Озон".

С 2010 по 2012 год был корреспондентом радиостанции "Кыргыз радиосу".

С 1988 года является членом Союза писателей СССР.



30 апреля после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран судебной системы Жакыпбердиев Жолдошбек Жакыпбердиевич. Ему было 72 года.

Жолдошбек Жакыпбердиев родился 24 июня 1951 года в селе Санташ Тюпского района Иссык-Кульской области.

С 1982 по 1987 год работал консультантом отдела юстиции Иссык-Кульского облисполкома города Пржевальск. В 1987 году был избран судьей и до 1999 года проработал в городе Чолпон-Ата. С 1997 по 1999 год занимал должность заместителя председателя Иссык-Кульского областного суда, затем был судьей Иссык-Кульского районного суда. В 2006 году был назначен судьей Бишкекского городского суда. В 2013 году вышел на пенсию.



Май



Скончалась заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Баткенской областной больницы Мастура Курбанова. Ей было 60 лет.

Мастура Курбанова родилась 9 марта 1964 года в с.Шахран Республики Таджикистана.

Свою трудовую деятельность начала в больнице в Лейлекском районе врачом-педиатром. С 1990 года она работала педиатром в Баткенской районной централизованной больнице.

В 2013 году была переведена на должность семейного врача в Кызыл-Жолскую группу семейной медицины №3 Баткенского областного ЦСМ.

С 2014 года работала врачом-неонатологом в отделении детей, родившихся с осложнениями и патологиями, Баткенской областной суставной больницы. В 2015 году была назначена заведующей отделением детей, рожденных с внематочными и патологическими состояниями, а 2019 году стала главным неонатологом Баткенской области.



8 мая проводили в последний путь Омурбека Сыдыгалиева. Ему было 78 лет.

Омурбек Сыдыгалиев отец заместителя спикера Жогорку Кенеша Нурбека Сыдыгалиева.



7 мая на 68 году жизни скончался заслуженный артист, музыкант Камчыбек Турсункулов.

Камчыбек Турсункулов родился 8 июля 1956 в Жалал-Абадской области.

28 августа 2019 года ему присвоили звание заслуженного артиста Кыргызстана.

Является автором таких песен как "Оо карындаш", "Сиз дейинчи", "Унуталбайм", "Музыка сахнасы" и другие.



Скончался эстрадный певец Рустам Сагыналиев.

Рустам Сагыналиев - певец фольклорной группы "Эл шайырлары" имени А.Үсөнбаева Национальной филармонии.



На 44 году жизни скончалась ведущий специалист отдела стимулирующих грантов Министерства финансов Мира Джусурова.

Мира Джусурова родилась в 1981 году.

С 2006 года работала в Министерстве финансов. За значительный вклад в развитие экономики и финансов была награждена знаком "Отличника финансово-экономической работы" Министерства финансов, а также Почетными грамотами и благодарственными письмами.



Скончалась Мамаева Анаркан Кадыровна.

Анаркан Кадыровна мама директора Второго политического департамента МИД КР Медера Абакирова.



На 75 году жизни скончался тренер по футболу Канцуров Александр Степанович.

Александр Канцуров родился в 1949 году. Советский футболист, был нападающим в составе команды "Алга" (город Фрунзе) в первой и второй лигах чемпионата СССР. За 12 сезонов в команде сыграл около 300 матчей. Занимал третье место в истории "Алги" по числу голов в советский период, участник Спартакиады народов СССР 1979 года в составе сборной Кыргызской ССР.

После распада СССР тренировал клубы высшей лиги Кыргызстана. В 1994 году с клубом "Ак-Марал" стал обладателем Кубка Кыргызстана. В 2000 году возглавил "Дордой", в 2001 году тренировал клуб "Эколог", в 2003 году с командой "Наше Пиво" (город Кант) стал победителем первой лиги. С 2010 года и до последнего дня жизни работал детским тренером в СК "Манас" г.Кара-Балта. В 2014 году выиграл абсолютное чемпионство среди 1 лиги Кыргызстана с МФК "Кара-Балта".



Скончался директор детской школы искусств №8 им. С.Кийизбаевой Ракишев Малик Кубанычбекович. Ему было 63 года.

Свою трудовую деятельность начал в 1983 г. после окончания КГИИ им. Б.Бейшеналиевой преподавателем по классу "специального фортепиано" в детской музыкальной школе им. П.Ф.Шубина. Позже стал заместителем заведующего фортепианным отделением школы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1987 году был назначен директором Республиканского методического кабинета Министерства культуры по учебным заведениям искусства и культуры.

С 2000 года по 2015 год проработал в Управлении культуры мэрии города Бишкек от главного специалиста до начальника. Далее возглавил детскую школу искусств №8 им. С.Кийизбаевой.

Был председателем Совета директоров детских школ искусств.



На 84 году жизни скончалась врач Калбубу Субанкулова.

Калбубу Субанкулова родилась в 1941 году. Всю жизнь проработала в системе здравоохранения.

Она является матерью экс-первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Субанкулова Ильязбека Токтогуловича.



После продолжительной болезни на 49 году жизни скончался пенсионер органов внутренних дел, полковник милиции в запасе Адылов Саламат Джусуевич.

Саламат Адылов родился 26 ноября 1975 года в селе Григорьевка Иссык-Кульской области. После окончания школы в 1993 году поступил в Бишкекскую высшую школу милиции МВД.

С 1997 по 2007 год прослужил на должностях среднего начальствующего состава, с 2007 года занимал различные руководящие должности в оперативной деятельности. Последняя занимаемая должность - начальник Информационно-аналитического центра ГУВД Бишкека.

В 2020 году уволен в запас ВС КР по выслуге лет.



На 42 году жизни скончался бывший футбольный судья ФИФА Тимур Файзуллин.

За свою судейскую карьеру Тимур Файзуллин помимо местных чемпионатов и кубков участвовал в ряде международных игр, в том числе в отборочных матчах чемпионата мира и чемпионата Азии.

После завершения судейской карьеры Файзуллину вручили награду "AFC Memento" от Азиатской футбольной конфедерации за вклад в судейство.

В последние годы Тимур Файзуллин работал инспектором на матчах Премьер-лиги Кыргызстана.



На 60 году жизни скончался Борбуев Эсентур Ибраимович.

Эсентур Борбуев - брат генерального консула Кыргызской Республики в Чикаго Болотбека Борбиева.



На 44-м году жизни скончался кары Имамали Тажибаев.

Имамали Тажибаев родился в 1980 году в селе Ак-Арык Лейлекского района.

Он преподавал в Исламском университете. Его ученики принимали участие в республиканских и международных конкурсах по Корану.



На 69-м году жизни скончался ветеран органов прокуратуры Сталбек Мейманкулов.

Сталбек Мейманкулов родился 18 июля 1954 года в Кочкорском районе Нарынской области.

В 1981 году после окончания КГУ им. 50-летия СССР был принят на работу в органы прокуратуры.

С 1992 по 2005 годы был прокурором Манасского, Таласского районов, города Талас, Панфиловского района. Затем работал в прокуратуре Кочкорского района и Нарынской области.

В 2011-2017 годах занимал различные должности в прокуратуре городов Токмок, Бишкек и Генеральной прокуратуре.



Июнь



На 83 году жизни скончался Аскар Елебесов, первый председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом.

Аскар Елебесов родился 23 июня 1941 года. После окончания Фрунзенского политехнического института работал конструктором в Институте космических исследований АН СССР, заведовал отделом Особого конструкторского бюро. Затем три года был главным инженером Фрунзенского завода "Киргизэлектродвигатель", после три года занимал должность первого заместителя начальника Киргизского управления Госстандарта СССР.

С 1983 по 1989 годы возглавлял Фрунзенский завод "Тяжэлектромаш" и Фрунзенский завод сельскохозяйственного машиностроения им. М.Фрунзе.

После работал начальником отдела тяжелой промышленности и машиностроения Госплана Киргизской ССР, был первым заместителем председателя Госкомиссии при Совете Министров Кирг.ССР по экономической реформе. А также был председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом КР.

В 1992 году стал президентом Международного фонда содействия предпринимательству и иностранным инвестициям.



12 июня после автомобильного наезда скончался старший инспектор туристического взвода патрульной службы милиции УВД г.Ош Уланбек Кожомберди уулу. Ему был 31 год.

Уланбек Кожомберди уулу родился 12 декабря 1992 года. С 2018 года служил в органах внутренних дел. В 2022 году был назначен старшим инспектором 5-го туристического взвода патрульной службы УВД г.Ош. Был в звании старшего лейтенанта.



На 76 году жизни скончался заведующий отдела экономики и финансов Аппарата правительства Иманбек Макишов.

Иманбек Макишов родился 11 февраля 1948 года в селе Кайырма Джумгальского района Нарынской области. Окончил экономический факультет КГУ.

Трудовую деятельность начинал в Министерстве финансов Киргизской ССР, работал старшим экономистом, главным специалистом, заместителем начальника отдела, начальником бюджетного отдела, инспектором Комитета народного контроля Киргизской ССР, начальником Бишкекской городской государственной налоговой инспекции.

Являлся заместителем директора Департамента налоговой полиции, руководителем представительства КР в Азиатском банке развития, аудитором Счетной палаты.



12 июня после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался народный писатель Кыргызстана Станалиев Самсак Станалиевич.

Самсак Станалиевич родился 11 сентября 1950 года в с.Жазы-Кечүү Токтогульского района Жалал-Абадской области. Окончил филологический факультет КГУ им. 50-летия СССР.

Свою трудовую карьеру начал в 1966 году работником в Управлении "Нарынгидроэнергокурулуш" в г.Кара-Көл, после был главным бухгалтером в отделе обеспечения Токтогульского района.

С 1971 года работал в Токтогульской районной газете "Учкун", в молодежной редакции Гостелерадиокомитета Совета министров Кирг.ССР, в газете "Ленинчил жаш", в редакции детской и молодежной литературы в издательстве "Мектеп".

С 1986 года являлся завотделом литературной критики газеты "Кыргызстан маданияты". С 2001 года он работал репортером в газете "Кыргыз туусу", в 2005-2011 годах главным редактором газеты "Адабий Ала-Тоо", в 2019-2021 годах являлся главным редактором ежемесячного литературного журнала "Ала-Тоо".

В 1989 году стал членом Союза писателей СССР. В 2021 году присвоено звание народного писателя КР.



24 июня скончался заслуженный юрист КР, доктор юридических наук, профессор Арабаев Автандил Анисович.

Автандил Арабаев родился 11 августа 1962 года в городе Жалал-Абад.

Окончил Жалал-Абадское педагогическое училище имени А.С. Пушкина, Фрунзенский педагогический институт русского языка и литературы, Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция".

Педагогическую деятельность начал в 1986 году преподавателем. Работал во Фрунзенском педагогическом институте русского языка и литературы; Кыргызской государственной юридической академии при правительстве Кыргызской Республики; Кыргызско-Казахской академии права и государственной службы; Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына; Международной академии управления, права, финансов и бизнеса.

Являлся депутатом Жогорку Кенеша IV созыва.



На 76-м году жизни скончался ветеран кыргызского кино, отличник кинематографии Джаркынбаев Доолосбек Кумендерович.

Доолосбек Джаркынбаев в 80-90 годы был главным экономистом управления кинофикации Фрунзенского горисполкома. С 1988 по 2007 годы работал директором кинотеатра "Ала-Тоо", начальником Чуй-Бишкекского управления кинофикации.

До 2020 года преподавал на кафедре экономики КНУ. А также работал в китайско-кыргызской газете "Жибек Жолу - Шелковый путь".



26 июня на 79 году жизни скончалась профессор кафедры "Производство и экспертиза строительных материалов, изделий и конструкций" КГУСТА, к.т.н., отличник образования КР Ассакунова Бубузура Ташеновна.

Бубузура Ташеновна родилась 12 января 1946 года в г.Нарын. Окончила технологический институт им. Ленсовета по специальности "Химическая технология вяжущих веществ" г.Ленинград.

Трудовую деятельность начала в тресте "Оргтехстройматериалы" во Фрунзе в качестве инженера технического отдела. С января 1971 года преподавала во Фрунзенском политехническом институте, затем в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова и Кыргызском государственном техническом университете им. И.Раззакова.

В 1985 году окончила аспирантуру Новочеркасского политехнического института.

За время работы занимала должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, с 2002 по 2017 года заведовала кафедрой "ПЭСМИК", с 2017 года являлась профессором кафедры.



Июль



8 июля в результате автонаезда скончался преподаватель ОшГУ, чемпион КР по легкой атлетике Осмон Караев.

Осмон Караев родился в 1982 году в селе Кок-Бель Ноокатского района. Работал преподавателем кафедры межфакультетского физического воспитания №2 Института естественных наук, туризма, физического воспитания и аграрных технологий ОшГУ.

Являлся мастером спорта по волейболу, чемпионом Кыргызстана по легкой атлетике.

4 июля он ехал на велосипеде по обочине дороги. На трассе в аэропорт "Ош" его сбил автомобиль, с тяжелыми травмами его доставили в Ошскую городскую клиническую больницу. Спустя 4 дня скончался, не приходя в сознание.



После продолжительной болезни скончался проректор по спортивной и воспитательной работе Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта им. Б.Турусбекова, кандидат исторических наук Тагаев Мыктыбек Исманалиевич.

Мыктыбек Тагаев родился 21 августа 1976 года в с.Исфана Лейлекского района Баткенской области.

Окончил педагогический факультет Кыргызского государственного института физической культуры, а также магистратуру в Бишкекском гуманитарном университете им. К.Карасаева по направлению "Бизнес администрирование".

В 2000-2002 годах работал учителем физического воспитания в школе Чимген в Лейлекском районе, в 2000-2010 годах - преподавателем физической культуры в Бишкекском автомобильно-дорожном техникуме им. Кольбаева, в 2012-2013 годах - заведующим отделением, заведующим хозяйственной частью Республиканского центра физической культуры и спорта "Эмгек резерви", с 2013 года был проректором по спортивно-воспитательной работе КГАФКиС.



11 июля в возрасте 93 лет скончалась отличник народного образования КР, почетный гражданин города Кант Ширинова Флера Алмазовна.

Флера Алмазовна родилась 25 мая 1931 года.

Флере Алмазовне было присвоено звание "Отличник народного образования Киргизской ССР", а за 35-летний трудовой стаж - звание "Ветеран труда".

С 2007 года она возглавляла женсовет Координационного центра азербайджанцев в Кыргызстане.



В возрасте 90 лет скончался профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Дуйшекеев Омуркул Дуйшекеевич.

Омуркул Дуйшекеев родился 15 июля 1934 года в селе Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области.

Работал зоотехником в Республиканском племрассаднике, м.н.с., с.н.с. КиргНИИЖ, заместителем директора Южно-Киргизской опытной станции, с.н.с. Кирг. НИИЖ, директором, с.н.с., заместителем директора Республиканской госплемстанции. С 1994 года заведовал отделом КыргНИИЖ.

Специалист в области скотоводства, физиологии, эмбриологии, генетики.



13 июля на 86-ом году жизни скончался чемпион СССР по вольной борьбе, общественный деятель Мелис Сулайманов.

Мелис Сулайманов родился 15 января 1939 года в селе Дорболжун (ныне Баетов). После окончания зоотехнического отделения Сельскохозяйственного института им. К.И.Скрябина три года проработал зоотехником в колхозе "Бирлик" Тогуз-Тороуского района. С 1968 года занимал руководящие посты в крестьянских хозяйствах в селах Арал Тогуз-Тороуского района, Угут, Жаны-Талап, Ак-Чий и Баетов Ак-Талинского района.

В период с 1990 по 1998 годы возглавлял колхоз "Коммунистчил", Баетовский айыльный кенеш, Крестьянское хозяйственное объединение Жаны-Тилек и племенное хозяйство Орто-Сырт.



17 июля в Сузакском районе Жалал-Абадской области проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны Сыргабай Торогелдиев. Ему было 100 лет.



Сагындык Кудайбердиев скончался вечером 15 июля. Он проживал в селе Ак-Тоок айыльного аймака Кыз-Кол.

Сагындык ата в начале весны 1945 года был призван на фронт и направлен в город Минск, Белоруссия, где копал окопы в местных лесах. После окончания войны его направили в город Казань, там он три года занимался строительством аэропорта. Там же он обучился и водил трактор. В 1951 году получил увольнительную и вернулся на Родину.



17 июля в результате ДТП скончалась заслуженный деятель культуры, директор Ошской областной библиотеки им. Токтогула Сатылганова Мырзаева Бактыгуль Мырзаевна.

Бактыгуль Мырзаева родилась 15 марта 1956 года в с.Сары-Булак Кара-Кульджинского района Ошской. Окончила отдел библиотеки и библиографии Женского педагогического института им. В.Маяковского.

Свой трудовой путь начала в 1977 году, работала завотделом в Узгенской районной библиотеке, библиотекарем, заведовала методическим отделом в Центральной библиотеке г.Ош, в 1993 году возглавила ее. Затем три года руководила отделом культуры г.Ош.

С 1999 года занимала должность директора Ошской областной библиотеки им. Токтогула Сатылганова. В 2018 году присвоено звание "Заслуженный деятель культуры КР".

В ДТП вместе с ней погиб ее муж Камчыбек Касымалиев.



19 июля скончалась заслуженный врач Аешева Клара Асанкуловна. Ей было 82 года.

Клара Аешева родилась в 1942 году в селе Беловодское Чуйской области. После окончания лечебного факультета Кыргызского медицинского института работала акушером-гинекологом в родильном доме города Талас.

В 1971 году стала главным врачом Таласского городского роддома. С 1980 года работала была главным акушер-гинекологом Таласской областной больницы, затем пять лет была главным районным гинекологом Таласского района.

С 1990 по 2004 год занимала должность главного врача поликлиники с.Жон-Арык. После работала акушер-гинекологом в частной клинике.



19 июля в возрасте 77 лет после продолжительной болезни скончалась Токтосунова Гульчахра Искендеровна, искусствовед, заслуженный деятель культуры КР, член-корреспондент Национальной академии художеств КР.

Гульчахра Токтосунова родилась 30 сентября 1947 года в городе Фрунзе.

После окончания Фрунзенского художественного училища поступила на искусствоведческий факультет Ленинградского художественного института им. И.Е. Репина.

В 1974-1984 годах работала в системе Министерства культуры Калмыцкой АССР методистом по искусству, главным хранителем Калмыцкой картинной галереи. В 1985-1989 годах заведовала творческими секциями в Союзе художников КР. В 1990-2002 годах - научный сотрудник отдела искусствоведения в Центре манасоведения и художественной культуры Национальной академии наук КР. С 1995 года вела преподавательскую деятельность в различных ВУЗах столицы.



В результате несчастного случая погиб Махмут Сусузов. Ему было 43 года.

21 июля Махмут Сусузов поехал на рыбалку в Суусамырскую долину. Во время рыбалки он поскользнулся и упал в горную реку, после чего его унесло течением. 22 июля сотрудники милиции и спасатели нашли его тело в 4 км от места происшествия.



21 июля в Ак-Талинском районе Нарынской области скончался общественный деятель Казиев Токтосун Сатыбалдиевич. Ему было 66 лет.

Токтосун Казиев родился 10 марта 1958 года в селе Терек. Окончил Сельскохозяйственный институт по специальности - "бухгалтерский учет и экономика".

Свой трудовой путь начал в 1975 году механизатором в колхозе им. Данова. Позже руководил коневодческой фермой, животноводческой фермы колхоза Орто-Сырт, сельскохозяйственного объединения "Келте-Чап", группой отдела регистрации Ак-Талинской райгосадминистрации, а также был главой Терекского айыл окмоту, председателем пастбищного комитета по Ак-Талинскому и Тогуз-Тороускому районам, специальным представителем ЦИК в Ак-Талинском и Тогуз-Тороуском районах.

Избирался депутатом Нарынского областного совета, 4 раза был депутатом районного кенеша, 7 раз избирался депутатом Терекского сельского кенеша.



22 июля скончался сотрудник Службы исполнения наказаний Каниметов Талант Нуркалыевич. Ему было 44 года.

Талант Каниметов родился 21 мая 1980 года в селе Чаек Жумгальского района Нарынской области. Окончил Академию МВД им. Э.Алиева.

Трудовую деятельность в уголовно-исполнительной системе Кыргызстана начал в 2002 году в должности контролера исправительного учреждения №8. С 2002 по 2017 год занимал различные должности в уголовно-исполнительной системе (УИС). После был назначен заместителем начальника колонии-поселения №45 в Чуйской области. С 2019 года до самой смерти работал в руководящем составе СИН.



24 июля проводили в последний путь труженицу тыла Великой Отечественной войны Калыйкан Мусаеву.

Калыйкан Мусаева родилась 1 мая 1928 года в селе Токтоян Тюпского района Иссык-Кульской области

Когда началась Великая Отечественная война Калыйкан апа было 13 лет. Окончив 7 классов школы, как и другие подростки в годы войны, трудилась в тылу. Работала библиотекарем, а также - в культурно-просветительском доме, разносила письма людям. После окончания Педучилища на протяжении 50 лет работала учителем в местной школе.

Калыйкан Мусаева - мама экс-депутата Жогорку Кенеша Жанкороза Каниметова, бабушка бывшего мэра города Каракол Адыла Каниметова.



24 июля скоропостижно скончался Осмоналиев Мадалбек Сатымбаевич. Ему было 68 лет.

Мадалбек Осмоналиев родился 13 июня 1956 года в селе Авлетим Аксыйского района в семье педагога, директора сельской школы. Окончив Московский кооперативный институт экономики, проработал в системе Ошского Облпотребсоюза, Ошского Облкопторга и Кызыл-Кийской Реалбазы хлебопродуктов на руководящих постах, занимался предпринимательской деятельностью, работал в налоговой инспекции Аксыйского района и в Айыл Банке.



25 июля на 53 году жизни скончался старший прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием прокуратуры Чуйской области Исмаилов Бакытбек Мурзапаязович.

Бакытбек Исмаилов родился 7 ноября 1971 года в Узгенском районе Ошской области.

В 1991 году окончил Кыргызский государственный национальный университет, а в 1997 году был принят на службу в органы прокуратуры в качестве стажера прокуратуры Ленинского района Бишкека.

С 1999 по 2006 год занимал различные должности в Генеральной прокуратуре. В 2006 году был назначен заместителем прокурора г.Балыкчы. Через два года возглавил отдел по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Бишкека, после работал следователем по особо важным делам, старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры КР. Кроме этого исполнял обязанности прокурора Сокулукского района Чуйской области.

А с декабря 2023 года занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием прокуратуры Чуйской области.



26 июля на 81 году жизни скончалась заслуженный экономист КР Учкемпирова Роза Мавлетовна.

Роза Учкемпирова родилась 15 августа 1943 года в городе Каракол. Окончила Кыргызский государственный университет по специальности "экономист промышленности".

В 1974-1992 годах работала в системе Госплана, затем в Министерстве экономики и финансов. В 1993-1999 годах возглавляла Социальный фонд.

После выхода на пенсию учредила компанию "Социум Консалт".



В возрасте 52 лет скончался ветеран органов прокуратуры Жаналиев Кубаныч Орунбекович.

Кубаныч Жаналиев родился 20 января 1972 года в селе Кара-Жыгач Токтогульского района Жалал-Абадской области.

С 1995 года начал карьеру в прокуратуре, работал помощником, затем старшим помощником прокурора в Кадамжайском и Ноокатском районах Ошской области. В 2002-2003 годах был начальником отдела прокуратуры Баткенской области, после был помощником прокурора и следователем межрегиональной прокуратуры Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей.

С 2007 года работал помощником прокурора Первомайского и Октябрьского районов Бишкека, старшим помощником прокурора Кеминского района Чуйской области. С 2023 года занимал должность прокурора отдела прокуратуры города Бишкек.



29 июля на 70-м году жизни скончался ветеран органов прокуратуры Мавлянбай Ашимов.

Мавлянбай Ашимов родился 5 апреля 1954 года в селе Сумбула Лейлекского района Баткенской области.

Окончил Кыргызский государственный университет. В том же году был принят на службу в органы прокуратуры, где прошел путь от стажера-следователя до прокурора. Был прокурором Алайского и Лейлекского районов и города Кызыл-Кия. А также - заместителем прокурора Баткенской области, Кадамжайского района и города Кызыл-Кия. Пять лет проработал старшим помощник прокурора Кадамжайского района и в 2019 году вышел на пенсию.



Скончался ветеран органов национальной безопасности, подполковник в запасе Сторчевой Олег Степанович.

Олег Сторчевой родился 18 октября 1960 года в городе Белая Церковь Киевской области Украинской ССР.

С 1981 по 1983 года проходил срочную службу в рядах Советской Армии в Афганистане. С апреля 1992 года проходил службу в органах государственной охраны КР.

Прошел путь от офицера охраны до начальника Управления специальных операций "А" СНБ КР.

За период службы был награжден соответствующими ведомственными наградами. За личное мужество и отвагу в период службы в Афганистане был награжден медалью "Воину интернационалисту от благодарного афганского народа".



Август



Скончался директор Четвертого политического департамента Министерства иностранных дел Алмакунов Азамат Жумабекович.

Азамат Алмакунов родился 3 февраля 1979 года в городе Нарын. Выпускник юридического факультета КГНУ.

Свою трудовую деятельность в Министерстве иностранных дел он начал в 2001 году в качестве стажера в Отделе стратегических проблем ГУМБСПП МИД КР. За 23 года службы Азамат Алмакунов прошел путь от атташе до директора Четвертого политического департамента МИД КР, где проработал до последних дней своей жизни.

Имел дипломатический ранг "Советник 1 класса".



3 августа в селе Кара-Кульджа Кара-Кульджинского района Ошской области проводили в последний путь Токтомуша Абдираева. Ему было 84 года.

Токтомушу Абдираеву было 84 года. Он отец бывшего муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева.



В возрасте 64 лет скончался доктор экономических наук, профессор Акаев Бактыбек Болотович.

Бактыбек Акаев родился 3 мая 1960 года. Окончил КГУ им. 50 Кыргызской ССР, позже магистратуру и аспирантуру в Академии управления при Президенте КР.

Свой трудовой путь начал преподавателем кафедры политэкономии и научного коммунизма. Прошел путь от секретаря комитета комсомола до директора хоз. расчетного управления по вопросам развития предпринимательства Фрунзенского горисполкома и директора Департамента по вопросам международных связей и госструктурами.

С 1999 по 2003 года был консулом Генерального консульства в г.Дубай, ОАЭ. Последние 20 лет преподавал в Международном университете Кыргызстана, имел ряд опубликованных статей и монографий.



Скончался военный журналист и фотокорреспондент Темирбек Токталиев.

Темирбек Токталиев работал в пресс-службе Министерства обороны в течение 30 лет.

Освещал события Баткена 1999-2000 годов и деятельность интернационалистов на таджико-афганской границе.



На 71-м году жизни 11 августа скоропостижно ушел из жизни председатель СК "Адыгене" Иванов Владимир Александрович.

Иванов Владимир Александрович родился 15 июня 1953 года.

Иванов Владимир Александрович с 1979 года по 1996 год был председателям ОКХ "Таш-Дебе.

Был награжден "Почетным знаком особого признания заслуг перед Чуйской областью". А также удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Аламудунского района".



14 августа скончалась Кыдыралиева Бубуйра Абыкановна, сообщившая о захоронениях жертв политических репрессий 1937-1938 годов в селе Чон-Таш. Ей было 95 лет.

Бубуйра Кыдыралиева родилась 27 сентября 1928 года в селе Воронцовка Чуйской области Кыргызской АССР. Окончила Ленинградскую Высшую партийную школу.

​Является ветераном труда в тылу в годы Великой Отечественной Войны.

Бубуйра Кыдыралиева в 1991 году открыла тайну захоронения жертв сталинских репрессий, которые были казнены в 1938 году, а затем захоронены на территории заброшенного кирпичного завода, расположенного в селе Чон-Таш (ныне мемориальный комплекс "Ата-Бейит"). На основе ее воспоминаний издана книга "Тайна Чон-Таша", где описываются раскрытие тайны захоронений, последующее открытие комплекса.



14 августа скончался "Герой Социалистического Труда", "Заслуженный мастер животноводства Киргизской ССР", кавалер ордена "Ленина", дважды–ордена "Трудового Красного Знамени" Орозакун Мамбетакунов. Ему было 84 года.

Орозакун Мамбетакунов родился 5 октября 1940 года в селе Ача-Кайынды Ат-Башинского района Нарынской области. Свой трудовой путь начал чабаном в селе Ача-Кайынды. В 1964 году стал старшим чабаном совхоза.

В 1979–1984 годах был депутатом Верховного Совета СССР. Удостоен звания "Заслуженный аксакал" республики.



В возрасте 59 лет скончался ветеран таможенной службы, полковник таможенной службы в отставке Джамакеев Канатбек Сагынович.

Канатбек Джамакеев родился 22 апреля 1965 года.

Работал в таможенных органах с 1994 года по 2020 год. Службу проходил на различных должностях в Ошской, Жалал-Абадской, Токмокской, Оперативной таможнях, а также в центральном аппарате ГТС.

В 2021-2022 годах был генеральным директором государственного предприятия "Таможенная инфраструктура".



18 августа скончалась сотрудница Службы исполнения наказаний, майор внутренней службы Мурзалиева Мимоза Керээзбековна.

Мимоза Мурзалиева родилась 6 марта 1983 года в селе Куртка Ак-Талинского района Нарынской области. Окончила техникум при Международной академии управления, права, финансов и бизнеса, по специальности "Бухучет и аудит", позже Академию МВД им.генерал-майора Э.А.Алиева

В 2005 году работала в финансово-хозяйственной службе Центрального аппарата уголовно-исполнительной системы. Затем служила в учреждениях № 1, 2, 3, 21, 31, 50.



Скончался бывший начальник муниципального предприятия "Муниципальные парковки, стоянки и рынки" при департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек Кыдырмышев Кабыл Кыдырмышевич.

Кабыл Кыдырмышев родился в 1980 году в селе Кара-Суу Кочкорского района Нарынской области. Окончил КНУ им. Ж.Баласагына и Академию государственного управления при президенте КР.

Трудовую деятельность начал в Социальном фонде Первомайского района. В 2008-2019 годах работал в управлении земельных ресурсов мэрии города Бишкек.

С 1 апреля 2022 года по 2 июля 2024 года работал главой "Муниципальные парковки, стоянки и рынки", а с 3 июля 2024 года трудился инженером в этом же предприятии.



23 августа скончался полковник милиции в отставке Торогелдиев Базарбай Таштемирович. Ему было 55 лет.

Базарбай Торогелдиев родился 27 апреля 1969 года.

С 1992 г. работал в органах внутренних дел. В мае 2024 г. в должности начальника Дежурного отделения УВД г.Ош вышел на заслуженный отдых. В органах внутренних дел проработал 32 года.



25 августа после продолжительной болезни скончался председатель Совета ветеранов УВД города Ош, полковник милиции в отставке Касым Кадыров.



25 августа скончался музыкант, пианист, режиссер, кинематографист, заслуженный артист и заслуженный работник кинематографии Кыргызстана Эмиль Атагельдиев. Ему было 47 лет.

Эмиль Атагельдиев родился 22 декабря 1976 года в Бишкеке. Он окончил Российскую академию музыки им. Гнесина в Москве и аспирантуру в Высшей школе музыки им. Альфреда Корто в Париже. В 2001-2007 годах получил звание доцента, был преподавателем в Кыргызской национальной консерватории.

После музыкальной карьеры пианист решил сменить профессиональное поле деятельности и перешел в сферу кино. Его фильмы были номинированы на премию "Азиатские Новые Таланты" и на премию Золотой Глобус в категории "Лучший фильм на иностранном языке".



27 августа после продолжительной болезни ушел из жизни ученый, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, академик Национальной академии наук Айтматов Ильгиз Торокулович. Ему было 93 года.

Ильгиз Айтматов родился 8 февраля 1931 года в городе Фрунзе. Окончил факультет техники разведки Московского геологоразведочного института, позже Аспирантуру Института горного дела Академии наук СССР. Доктор технических наук. Профессор.

Трудовую деятельность начал старшим буровым мастером в геологоразведочных партиях Киргизского геологического управления. Долгое время занимал должность директора Института физики и механики горных пород. В 1987 году был избран членом-корреспондентом, 1989 году – академиком Академии наук Киргизской ССР. В 1990–1993 годы был президентом Национальной академии наук КР. В последующие годы трудился советником директора Института физики и механики горных пород.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР XII созыва (1990–1993 гг.), являлся председателем Постоянной комиссии Верховного Совета Киргизской ССР по науке, развитию промышленности, техники и технологии, энергетике, транспорту и связи, в соответствии с указом Президента КР назначался членом Президентского совета.



29 августа на 66-ом году жизни скончался руководитель Кызыл-Кийского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сатыбалдыев Асан Алымович.

Асан Сатыбалдыев родился 11 ноября 1958 года в селе Нарай Ноокатского района.

С 1987 года работал в сфере медицины.



Сентябрь



1 сентября скончался полковник милиции в отставке Батыров Асылбек Салиевич.

Асылбек Батыров родился в 1959 году в селе Сарай Кара-Суйского района. Выпускник Алматинской высшей школы МВД Республики Казахстан.

Свою трудовую деятельность начал участковым инспектором по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Пржевальского исполнительного комитета. После работал оперативным сотрудником, старшим инспектором по дознанию, следователем, старшим следователем.

В период с 1997 по 2010 г. работал на руководящих должностях в УВД Ошской области, ОВД Узгенского района, ОВД Ноокатского района, ОВД Кара-Суйского района, УВД города Ош. Затем два года занимал должность заместителя начальника УВД города Ош.



1 сентября после продолжительной болезни скончался бывший заместитель главы айыл окмоту Гульчинского айыльного аймака Алайского района Ошской области Каришов Султанбек Ганыбаевич.

Султанбек Каришов родился 1 апреля 1969 года в селе Гульча Алайского района.

После окончания зооинженерного факультета Сельскохозяйственного института г.Великие Луки работал в Алайском потребсоюзе. В 1999 году стал налоговым инспектором в айыл окмоту Гульчинского айыльного аймака. В 2006 году был избран старостой (айыл башчы) села Курманжан-Датка.

В 2011 году назначен ответственным секретарем айыл окмоту. Затем 11 лет занимал пост заместителя главы айыл окмоту Гульчинского айыльного аймака.

С 2022 года работал ветеринарным специалистом в айыл окмоту.



3 сентября скончался бывший казы Таласской области Таалайбек ажы Бапиев.

Таалайбек Бапиев родился в 1966 году в с.Озгоруш Бакай-Атинского района Таласской области.

Изначальное образование получал у дедушки по отцовской линии, который был молдо. В 80-х годах для дальнейшего образования он отправился в г.Тараз, где обучался у человека по имени Зуннун кожо.

Светское образование он получил в КГУ им.И.Арабаева, окончил исторический факультет университета в 2016 году.

В 1986 году назначен имамом села Озгоруш. После он был главным имамом Бакай-Атинского района, помощником главного имам хатиба Таласской области.

В 2006 году был назначен казы Таласской области.



4 сентября в возрасте 74 лет преждевременно скончалась Шарипова Салима Канатбековна, заслуженный деятель культуры КР, член Союза писателей и журналистов КР, член президиума Ошского городского кенеша ветеранов, писательница и ветеран труда.

Салима Шарипова родилась 25 августа 1950 года в селе Кызыл-Суу Жалал-Абадской области.

После окончания технологического института в 1973 году стала работать инженером-технологом в Московском областном объединении молочной промышленности. По приезду в Ош занимала важные должности в комсомоле, исполкоме, молочной промышленности и правительственных учреждениях.

Салима Шарипова была известна как писатель и творческий человек. Ее книги были переведены на несколько языков, а ее телевизионные очерки транслировались на различных каналах.



5 сентября скончался заслуженный врач КР Миталипов Куттугали Миталипович. Ему было 75 лет.

Куттугали Миталипов родился 20 февраля 1949 года в селе Тамаша. В 1973 году окончил лечебный факультет Медицинского института, после начал трудовую деятельность врачом-онкологом во Фрунзенской районной централизованной больнице.

В 1974 году был переведен на должность хирурга в поселковую больницу в селе Кан. После возглавил эту больницу.

В 1999 году был назначен председателем Баткенского областного комитета Красного Полумесяца.

В 2002 году был переведен на должность заместителя директора Кадамжайского районного Центра семейной медицины.

С 2021 года возглавлял штаб службы медицинской помощи гражданской защиты Центра общеврачебной практики Кадамжайского района.



6 сентября скончался народный художник, автор флага КР, почетный житель г.Бишкек Жайчыбеков Бекбосун Карабекович. Нму было 75 лет.

Бекбосун Жайчыбеков родился 27 ноября 1948 года в селе Корумду, Иссык-Кульской области. Окончил Алматинское художественное училище, позднее Московский полиграфический институт.

В период с 1983 по 2010 годы работал художественным редактором и главным художником в издательствах: "Мектеп", "Кыргызстан", "Адабият", "Шам" и "Кут аалам". Является членом Союза художников КР.

Известен как иллюстратор детских книг в Кыргызстане.



Скончался председатель совета директоров ЗАО "ЭкоИсламикБанк" Муртазалиев Шамиль Муртазалиевич. Ему было 62 года.

Шамиль Муртазалиев родился 28 апреля 1962 года.

С января 2016 по декабрь 2017 года был членом Совета директоров ЗАО "ЭкоИсламикБанк". С февраля 2021 г. занимал должность председателя Совета директоров ЗАО "ЭкоИсламикБанк". А также был руководителем Ассоциации народов Дагестана "Садака".



15 сентября в результате несчастного случая погиб представитель МВД Кыргызстана в России, полковник милиции Сагыналиев Исмайил Алмейсович. Ему было 45 лет.

Исмайил Сагыналиев родился 9 января 1979 года. С 2003 года был милиционером полка ППСМ УВД г.Бишкек. Позже работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР.

А также работал на различных руководящих должностях в СПЭНМ ГУВД Чуйской области и СБНОН МВД КР.

С 11 августа 2022 года был представителем МВД КР в МВД РФ.



18 сентября в селе Жети-Доб Джети-Огузского района Иссык-Кульской области проводили в последний путь ветерана труда Бубуш Ажыбекову. Ей было 100 лет.

Бубуш Ажыбекова родилась в январе 1924 года. С 1953 года после окончания Пржевальского педагогического института работала учителем в школе им. М.Кирова с.Джети-Огуз. Многие годы занимала должность заместителя директора школы по воспитательной работе. На протяжении 50 лет занималась педагогической деятельностью.

В 1967 году была избрана депутатом айыльного кенеша.



Скончалась бывший директор Республиканского центра укрепления здоровья, кандидат медицинских наук Айтмурзаева Гульмира Ташмурзаевна. Ей было 67 лет.

Гульмира Айтмурзаева родилась 26 октября 1956 года.

Возглавляла Республиканский центр укрепления здоровья, исполняла обязанности доцента межфакультетской кафедрой общественного здравоохранения с курсом инфекционного контроля ФУССД, а также была консультантом в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации МЗ КР.



После продолжительной болезни скончался заслуженный артист КР Рысбек Абдубачаев. Ему было 64 года.

Рысбекак Абдубачаев родился 30 января 1961 года. Выпускник Кыргызской национальной консерватории им. К.Молдобасанова.

С 1984 года был солистом театра оперы и балета им. А.Малдыбаева. В сентябре 2019 года стал солистом в академическом хоре Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева.



Скончалась акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Жамбилакан Токтосунова. Ей было 68 лет.

Жамбилакан Токтосунова родилась 7 февраля 1956 года.

После окончания мединститута работала акушером-гинекологом. В 1981-1984 годах заведовала родильным отделением в городе Кочкор-Ата Ноокенского района.

С 1984 по 2012 годы возглавляла родильное отделение Базар-Коргонской районной больницы. А в последние годы продолжала работать наставником акушеров-гинекологов в том же родильном отделении.



23 сентября скончался подполковник таможенной службы, заместитель начальника таможни "Нарын" Дуйшекеев Марсбек Алымбекович.

Марсбек Дуйшекеев родился 10 сентября 1978 года в селе Пионер Ак-Талинского района Нарынской области. После окончания сельской школы, получил два высших образования.

Трудовую деятельность начинал в селе Пионер учителем в средней школе. После перешел на службу в таможенные органы. Работал инспектором, затем руководил отделом таможенного контроля, статистики и регистрации платежей. До конца своих дней работал в должности заместителя начальника таможни "Нарын".



26 сентября на 75-м году жизни не стало экс-депутата Жогорку Кенеша, государственного и общественного деятеля Бегиша Аматова.

Бегиш Аматова родился в 1949 году в селе Көлдүк Алайского района Ошской области. После окончания зооветеринарного техникума окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт.

Карьеру начал в 1971 году зоотехником в Алайском совхозе, в 1974-1976 годах работал главным зоотехником в Ленинском совхозе, затем шесть лет руководил совхозом Социализм. В 1983-1990 годах обучался в Алматы в высшей партийной школе Алматы и в то же время был вторым секретарем Базар-Коргонского района.

В 1990-1994 годах был депутатом Высшего совета Кыргызской ССР.



Октябрь



В возрасте 64 лет скончался председатель Баткенского областного совета профсоюзов Абдипатта Пинназаров.

Абдипатта Пинназаров родился 25 июня 1960 года в селе Рават Баткенского района.

12 января 2024 года был назначен председателем Баткенского областного совета профсоюзов. Ранее занимал пост руководителя управления аграрного развития Баткенского района и был на госслужбе.



6 октября скончалась Кулукеева Гульжан Сыдыгалиевна, педагог, отличник образования КР, кандидат экономических наук.

Гульжан Кулукеева родилась 22 февраля 1957 года. Окончила экономический факультет Кыргызского государственного университета, а также аспирантуру Ленинградского финансово-экономического института им. Н. А.Вознесенского, где в 1987 году защитила кандидатскую диссертацию.

Всю свою трудовую жизнь посвятила сфере образования. Долгое время работала преподавателем, заведующей кафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета КНУ им. Ж.Баласагына, доцентом, профессором факультета экономики Кыргызско-Турецкого университета "Манас". За годы трудовой деятельности под ее руководством вырос ряд успешных представителей финансовой и кредитной сфер страны.

Она автор ряда научных монографий в области экономики, призер республиканских конкурсов, обладатель ряда наград и премий.



Скончалась Сыдыкова Венера Жолчубековна - юрист, эксперт в области прав человека.

С 2022 по 2023 год Венера Сыдыкова занимала должность советника министра юстиции и была экспертом Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции.

Она сотрудничала с международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ и ЮНИСЕФ, возглавляя проекты, направленные на борьбу с насилием в отношении женщин и детей, а также на улучшение доступа к образованию для уязвимых слоев населения.

Была директором Учебного центра адвокатов при Адвокатуре КР, а также преподавала медиацию в Американском университете Центральной Азии.



6 октября в селе Кара-Күнгөй Кочкорского района проводили в последний путь "Почетного аксакала КР", бывшего заместитель директора школы им. Алайдара Аблес уулу Оыйса Койлубаева. Ему был 71 год.

Оыйса Койлубаев родился 30 августа 1953 года в с.Кара-Кунгой Кочкорского района Нарынской области. Окончил Кооперативный техникум во Фрунзе.

Отслужив в армии, работал продавцом в Кара-Кужурском потребительском обществе. Через год заведовал складом, был товароведом и начальником отдела торговли. В 1989 году перевелся в Кочкорский районный потребительский союз, после занимал должность заместителя председателя правления потребительского общества в селе Чолпон.

В период с 1991 по 2017 годы работал в школе им.Аблес уулу Алайдара заместителем директора по хозяйственной части. Выйдя на пенсию занялся земледелием. Был членом фермерского хозяйства "Электро" и председателем ревизионной комиссии в Кара-Күнгөйском кредитном союзе.



7 октября ушел из жизни ветеран органов национальной безопасности полковник в отставке Осмонов Мурат Эмилович.

Мурат Осмонов родился 10 января 1960 года. Ему было 64 года.



Капитан таможни Акбаева Алтынай Талайбековна погибла в ДТП вместе с 9-летним сыном.

Алтынай Акбаева родилась 8 ноября 1990 года в Бишкеке. На таможне начала работать с 29 июля 2013 года. Проходила службу на различных должностях таможни "Манас".



На 95-м году жизни скончался первый председатель Совета по делам религий Кыргызстана Ормонбек Алапаев.

Ормонбек Алапаев родился 25 октября 1929 года в селе Чон-Алыш Таласской области.

С 1975 по 1991 годы занимал должность уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Киргизской ССР. После распада Советского Союза, с 1991 по 1993 годы, он стал председателем Совета по делам религий при кабинете министров Кыргызстана. За свои заслуги перед страной в 1992 году ему был присвоен статус персонального пенсионера.

Ормонбек Алапаев был членом Союза журналистов СССР и Киргизской ССР. Трижды избирался членом обкома ЦК КП Киргизии, дважды депутатом областного Совета. Неоднократно избирался членом райкомов и горкомов партии, депутатом районных и городских советов.



Скончалась отличник образования КР, директор специальной (вспомогательной) школы №22 Ленинского района Сыдыкова Майрам Муратбековна.

Майрам Сыдыкова родилась 8 марта 1972 года в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. Окончила факультет дефектологии КГПУ им. И.Арабаева по специальности - олигофренопедагогика.

В 1996 году начала свою трудовую деятельность в специальной (вспомогательной) школе №22. Была учителем кыргызского языка и литературы, затем заместителем директора по воспитательной работе. С 2000 года занимала должность директора этой же школы.



В Таласе простились с Сарыгуловой Чолпон Исламовной, руководителем детского образовательного центра "Баластан" им. Кабылбека Конурбаева. Ей было 66 лет.

Чолпон Сарыгулова родилась в 1958 году в городе Талас.

Трудовую деятельность начала в литературном фонде Союза писателей КР. Работала старшим лаборантом на кафедре методики преподавания русского языка Кыргызского национального университета, учителем русского языка и литературы в школе №68 инспектором отдела кадров городского управления народного образования города Бишкек.

Была помощником вице-мэра города Бишкек, старшим инспектором отдела кадров Филармонии в городе Бишкек, учителем русского языка в частном образовательном центре в городе Бишкек, специалистом по документообороту и психологом.

В 2009 году была назначена директором детского образовательного центра "Баластан".



На 102 году жизни скончалась народный заседатель Верховного суда Кыргызской ССР, отличник кинематографии СССР Сарымсакова Фатима Усубалиевна.

Фатима Усубалиевна родилась 15 марта 1923 года в селе Кызыл-Су Кеминского района Чуйской области.

Во время войны Фатима Сарымсакова работала в селе Кичи-Кемин в совхозной бригаде помощником комбайнера, оператором шахты на руднике Актюз. В 1946 году вместе с мужем, сотрудником НКВД Адыканом Сарымсаковым работали в пгт Ак-Тюз, затем с 1949 года переехали в город Фрунзе.

С 1966 г. Фатима Сарымсакова работала в кинотеатре "Манас", где проработала более 30 лет, выйдя на пенсию администратором.

Фатима Усубалиевна была избрана народным заседателем Верховного суда Кыргызской ССР восьмого созыва.



Скончался врач-хирург костно-хирургического отделения Национального центра фтизиатрии Кубатбек уулу Мунарбек.

Мунарбек Кубатбек уулу начинал свою трудовую деятельность с должности медбрата. В Национальном центре фтизиатрии работал с 2002 года. Долгое время заведовал костно-хирургическим отделения.



Ноябрь



На 92 году жизни скончалась общественный деятель Кыргызстана Калыкова Равия Калыковна.

Равия Калыковна родилась в 1933 году в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. В 1955 г. вступила в ряды КПСС и до последнего дня оставалась коммунисткой.

В 1959 г. была избрана секретарем по идеологии Араванского райкома Компартии Киргизской ССР, через год возглавила отдел школ, науки и учебных заведений Ошского обкома партии.

В 1964 году избрана членом Ошского областного комитета партии, председателем Комиссии партийного контроля при обкоме партии. В 1980 году ее переводят в Иссык-Кульский обком партии, где она работала председателем Комиссии партийного контроля до 1991 года. Выйдя на пенсию, продолжила работать на общественных началах.



На 90-м году ушла из жизни Исмаилова Дильдекан Ибраевна. Она мама бывшего председателя ГКНБ Калыка Иманкулова.

Дильдекан Ибраевна родилась 18 декабря 1934 года в с.Бостери Иссык-Кульской области. Окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности - биология. Работала в Государственном архивном агентстве КР, а также была научным редактором в главной редакции Кыргызской национальной энциклопедии.



На 81-м году жизни скончался заслуженный врач, отличник здравоохранения, государственный и общественный деятель Акматбеков Зарылбек Акматбекович.

Зарылбек Акматбеков родился 18 августа 1943 года в селе Монолдор Чуйской области.

В 1970-1973 годы работал врачом-ординатором Ошского областного тубдиспансера. Затем до 1995 года был главным врачом в различных районных больницах страны и медицинских лечебных учреждениях.

В 1995 году был избран депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР, являлся председателем комитета по здравоохранению и экологии.

С 2001 по 2008 год - чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Туркменистане.



3 ноября после продолжительной болезни скончался бывший главный врач Таласского областного Центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека Ниязалиев Базарбай Казыбекович. Ему было 74 года.

Базарбай Ниязалиев родился 2 сентября 1950 года в селе Озгоруш Ленинпольского (ныне Бакай-Атинского) района Таласской области.

В 1973 г. после окончания санитарного факультета Кыргызского государственного медицинского института был направлен в Кара-Бууринский районный Центр санитарно-эпидемиологического надзора, где работал врачом-эпидемиологом. Позже он возглавил этот Центр.

С 1980 по 1999 годы Базарбай Казыбекович был главным врачом Манасского, Ленинпольского районных Центров Санэпидемнадзора и Таласского областного Центра Санэпидемнадзора.

В 1999 году был образован Центр по противодействию СПИДу Таласской области, куда его перевели на должность главного врача. Там Ниязалиев проработал до 2020 года.



5 ноября после продолжительной болезни скончался Абиров Болотбек Усупбекович. Ему было 70 лет.

Болотбек Абиров родился 1 декабря 1953 года. Занимался бизнесом, связанным с поставками угля в Кыргызстан.



На 68-м году жизни скончался главный редактор газеты"Кыргыз тили", журналист Керимов Дуйшенбек Касиевич.

Дуйшенбек Касиевич родился в 1956 году в с.Ак-Муз Ат-Башинского района.

Свою жизнь посвятил развитию и продвижению кыргызского языка. В качестве главного редактора газеты "Кыргыз тили" он отмечал значимость родного языка и укреплял его позиции в обществе.



8 ноября ушел из жизни журналист Темиров Таалайбек Кайыпбекович. Ему было 67 лет.

Таалайбек Кайыпбекович родился 16 ноября 1956 года в с.Чекилдек Кочкорского района Нарынской области.

После окончания факультета журналистики КНУ, работал в газете "Советтик Кыргызстан" (ныне "Кыргыз Туусу"), журнале "Саясий трибуна" (бывший "Кыргызстан коммунисти"). С 2017 года был заместителем главного редактора газеты "Эркин Тоо", позже вышел на пенсию.



8 ноября после продолжительной болезни на 70 году жизни скончался журналист, писатель Мамбетов Кубанбек Джамангулович.

Кубанбек Мамбетов родился 14 июня 1955 года.

Кубанбек Джамангулович также был санжырачы, энциклопедистом и автором ряда произведений. Имеет ряд наград, в том числе звание Почетного гражданина Иссык-Кульской области и Джети-Огузского района.



В возрасте 60 лет 10 ноября скончался заслуженный тренер КР, мастера спорта СССР по вольной борьбе, отличник образования КР, отличник физкультуры и спорта КР, судья Национальной категории по вольной борьбе Асанов Токсонбай Озубекович.

Токсонбай Озубекович родился 10 декабря 1963 года.

С 1990 г. после окончания Государственного института физкультуры преподавал на кафедре физического воспитания в Государственном пединституте им. И.Арабаева. Позже окончил аспирантуру в КНУ им. Ж.Баласагына. Имеет ученую степень профессора и кандидата педагогических наук.

В 2007–2009 годах был главным тренером по женской борьбе в Госагентстве физкультуры и спорта. Затем возглавил Центр физкультуры, здоровья и спорта КНУ им. Ж.Баласагына.

Токсонбай Асанов в 2010– 2011 годах занимал должность директора СДЮШОР по национальным и прикладным видам спорта. С 2011 года являлся членом диссертационного совета Высшей аттестационной комиссии КР.

В 2017 году был назначен директором Дирекции по национальным видам спорта.



11 ноября ушел из жизни ученый, доктор медицинских наук, профессор Тухтаев Турсунбой Махмудович. Ему было 87 лет.

Турсунбой Махмудович родился 20 апреля 1937 года в с.Кучкак Канибадамского района Согдийской области Республики Таджикистан.

В 1961 году окончил лечебный факультет Таджикского государственного медицинского университета. Позже окончил аспирантуру биофизического института в Москве. Занимался радиационной патофизиологией и эпидемиологией. Был доктором медицинских наук, профессором гуманитарно-экономического института им. А.Машрабова г.Сулюкта при Баткенском государственном университете.



12 ноября в Иссык-Кульской области проводили в последний путь журналиста Тентиева Кубанычбека Осмоновича.

Кубанычбек Тентиев родился 1 мая 1954 года в Нарынской области. Он выпускник факультета журналистики Кыргызского государственного университета.

В 1983-1997 годы был корреспондентом на КТР, редактором в Нарынском областном ТВ, корреспондентом Иссык-Кульской районной газеты.

С 1997 года работал ответственным секретарем и редактором в газете "Балыкчы".

Кубанычбек Осмонович удостоен звания "Почетный аксакал КР".



12 ноября скончался старший инспектор Управления Государственной налоговой службы по работе с неучтенными товарами по г.Бишкек, Северному и Южному регионам Кадыров Кубанычбек Нуркалиевич.

Кубанычбек Кадыров родился в 1963 году в Нарынской области. Окончил Институт экономики и финансов Кыргызского национального университета.

Работал в Киргизводтрансе, Жилсоцбанке, госпредприятии "Темир", структуре налоговой службы, Социальном фонде.



15 ноября в Ат-Башинском районе Нарынской области проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны и ветерана энергетики Тапу Керимкулова. Ему было 98 лет.

Тапа Керимкулов родился в 1926 году в с.Кара-Суу Нарынской области.

В сентябре 1941 года был призван в ряды Советской армии, ему тогда было 17 лет. Пройдя 2 месячную военную подготовку в г.Алматы, был направлен на фронт. Принимал участие в сражениях на берегу реки Одер, в освобождении городов Смоленск и Варшава, а также участвовал в боевых действиях на реке Эльба близ города Магдебург. После окончания войны еще 5 лет служил в городе Берлин. 14 апреля 1950 года был демобилизован.

После возвращения на Родину 12 лет проработал в милиции. Затем 25 лет работал в сфере энергетики, начинал электромонтером, затем был электриком-механиком.

Является Почетным гражданином Нарынской области" и Почетным аксакалом села Кара-Суу.



14 ноября скончалась журналист и филолог Тажибаева Гулчехра Сапарбаевна. Ей было 45 лет.

Гулчехра Тажибаева родилась 13 мая 1979 года в поселке Баткен Баткенского района. Окончила факультет мировых языков и филологии Баткенского государственного университета.

Работала на ответственных должностях в государственной администрации Баткенского района. В газете "Баткен таны" была корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем редактора, редактором.

С 2012 года работала главным редактором районной газеты "Кызыл Туу". Проработала на этом посту до марта 2019 года.



15 ноября в возрасте 65 лет скончался заведующий кафедрой Административного, финансового и информационного права КНУ им. Ж.Баласагына, профессор, доктор юридических наук, кандидат исторических наук Молдоев Эдилбек Эсенович.

Эдилбек Эсенович родился 30 июня 1959 года в городе Нарын.

Окончил исторический и юридический факультеты КГНУ им. Ж.Баласагына.

С 1983 г. преподавал на историческом факультете КГУ, заведовал учебным отделом, а с 1995 года был доцентом, профессором юридического факультета КГНУ им. Ж.Баласагына. После восемь лет возглавлял Институт целевой подготовки специалистов КГНУ.

С 2008 по 2014 год был советником министра образования и науки КР, начальником Госинспекции по лицензированию и аттестации (аккредитации).

С декабря 2017 года заведовал кафедрой конституционного и административного права КНУ им. Ж. Баласагына.



В Мырза-Аке Узгенского района после продолжительной болезни скончался Дарманкул Зулушев.

Дарманкул Зулушев родился в 1972 году. Он был младшим братом экс-генерального прокурора Курманкула Зулушева.



19 ноября проводили в последний путь художника, педагога и деятеля культуры Осмонова Абдырая Осмоновича. Ему было 84 года.

Абдырай Осмонович родился в 1939 году в селе Шалба Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Окончил Кыргызское государственное художественное училище им. С.Чуйкова и Академию живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина. После окончания Академии с 1965 года по 2024 год работал преподавателем в Кыргызском государственном художественном училище им. С.Чуйкова.

С 1965 года был постоянным участником международных, республиканских художественных выставок, а также провел ряд персональных выставок.



На 64 году жизни скончался заведующий отделом анализа платежей Управления аналитики и планирования Министерства природных ресурсов Маматаиров Бекболот Кенешович.

Бекболот Кенешович родился 22 апреля 1960 г. в селе Джиланды Узгенского района Ошской области.

Бекболот Кенешович был советником государственной службы 2-класса, удостоен званий "Отличник охраны окружающей среды" и "Отличник государственной экологической и технической инспекции".



20 ноября на 67-м году жизни скончался проректор по клинической работе Международной школы медицины Международного университета Кыргызстана Кулбатыров Кубанычбек Дуйшенович.

Кубанычбек Кулбатыров родился 18 февраля 1957 года. Окончил КГМИ по специальности - лечебное дело. Интернатуру по хирургии прошел на базе ГКБ №1.

С 1981 года работал в Городской клинической больнице №1 врачом-анестезиологом, врачом-хирургом, заведовал хирургическим отделением, был заместителем главного врача Городской станции скорой медицинской помощи.

В 1999 году возглавлял Чуй-Токмакскую объединенную городскую больницу. Был главным хирургом Горздрава, главным экспертом МАК при Минздраве. А также помощником министра здравоохранения.

С 2015 по 2017 год руководил Департаментом здравоохранения г.Бишкек.

С 2017 г. работал деканом Международной школы медицины Международного университета Кыргызстана, а в 2019 году стал проректором.



22 ноября в возрасте 66 лет скончался заслуженный деятель культуры КР Мекенбек Осмоналиев.

Мекенбек Осмоналиев был художником, мастером, ювелиров, удостоен звания "Заслуженный деятель культуры КР".



24 ноября в возрасте 97 лет скончался известный хирург, заслуженный деятель науки, заслуженный врач, лауреат Государственной премии КР и премии им. И.Ахунбаева Мамакеев Мамбет Мамакеевич.

Мамбет Мамакеевич родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области.

В 1952 году, окончив лечебный факультет Кыргызского Государственного медицинского института, он начал свою трудовую деятельность как врач-хирург. Его профессиональная карьера охватывала более 70-ти лет и включала рост от ассистента и доцента кафедры до профессора и заведующего кафедрой госпитальной хирургии в Кыргызской государственной медицинской академии. С 1996 по 2014 год возглавлял Национальный хирургический центр МЗ КР. Он провел более 30 тысяч операций.

Мамбет Мамакеев создал научную хирургическую школу, которая стала флагманом медицины Кыргызстана. Удостоен множества государственных наград. В 2020 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную карьеру хирурга (67 лет 181 день).



На 67-ом году жизни скончался бывший заместитель министра иностранных дел Закиров Султан Момунович.

Султан Момунович родился 21 декабря 1957 года.

Карьеру в МИД начал в 1989 году. Он представлял интересы страны в Монголии, Казахстане и Дубай.

С июня 2000 по 2002 годы работал в должности заместителя министра иностранных дел.



На 89-м году жизни скончался Акрамов Эрнаст Хашимович - герой КР, ученый-хирург, государственный и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач, народный депутат СССР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Эрнаст Хашимович родился 24 июня 1936 года в г.Фрунзе. В 1960 году с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт и начал свою карьеру хирурга, став одним из самых уважаемых специалистов страны. Возглавив в 1992 году отделение общей хирургии Чуйской областной больницы, он превратил ее в ведущий Медицинский центр. В 2023 году больница была переименована в его честь.

С 2002 года Акрамов возглавлял Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии, внедряя инновационные методы лечения.

Акрамов признан "Человеком года" в СНГ и "Врачом 2004 года в Кыргызстане".



На 66-м году жизни скончалась Алиева Гульсара Мидиновна - полковник милиции в отставке, профессор, доктор философских наук, научный деятель.

Гульсара Алиева посвятила свою жизнь служению Родине, развитию науки и воспитанию новых поколений. За годы работы она занимала руководящие должности в Академии МВД, Центральном аппарате МВД, а также в Государственном комитете национальной безопасности, преподавала в КРСУ.



Декабрь



2 декабря скончалась кинопродюсер, отличник культуры КР, отличник кыргызского кино Токобаева Айнагүл Сүйүнбековна. Ей было 62 года.

Айнагүл Токобаева родилась 13 августа 1962 года. Выпускница экономического факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Трудовую карьеру начала экономистом на киностудии "Кыргызфильм". В 2007-2023 годы она являлась первым заместителем директора "Кыргызфильма". С сентября 2023 по сентябрь 2024 года возглавляла киностудию.

С 1985 года являлась членом Союза кинематографистов КР.

Айнагүл Сүйүнбековна продюсировала ряд национальных и международных проектов.



7 декабря в Нарыне проводили в последний путь главу отделения травматологии Нарынской областной объединенной больницы Борсокеева Кубанычбека Бектургановича. Ему было 58 лет.

Кубанычбек Борсокеев родился 1 мая 1966 года в с.Калинина Нарынского района.

Окончил Нарынский медицинский колледж, позже Киргизский государственный медицинский институт. Свой трудовой путь начал в 1995 году врачом травматологом-ортопедом в отделении травматологии Нарынской областной объединенной больницы. С 1996 года заведовал отделением травматологии Нарынской областной объединенной больницы.

Кубанычбек Бектурганович является врачом высшей категории.



6 декабря в возрасте 74 лет скончался профессор, доктор физико-математических наук Саадабаев Аскербек Саадабаевич.

Аскербек Саадабаев родился 3 июня 1950 года в селе Чоң-Дѳбѳ Жумгальского района. Выпускник механико-математического факультета Кыргызского государственного университета. Во время учебы был ленинским стипендиатом.

В 1973 году начал работать в Физико-математическом институте при Академии наук. С 1977 года преподавал на кафедре дифференциальных уравнений КГУ. Затем стал доцентом, профессором, заведующим кафедрой, деканом.

В период с 1998 по 2006 г. был проректором в университете им. И.Арабаева.

В 2006-2009 годах работал проректором КНУ им. Ж.Баласагына. С 2019 года заведовал кафедрой дифференциальных уравнений.



Скончалась заслуженный деятель культуры Кыргызстана, заместитель директора по научной работе КНМИИ им. Г.Айтиева Найзабекова Алмакан Шамшикеевна.

Алмакан Шамшикеевна родилась 25 октября 1952 году. Окончила Кыргызский национальный университет, факультет иностранных языков, филолог английского языка.

В 1974–1976 годах работала учителем английского языка в школе "Оттук" Нарынской области. С 1976 по 1994 год - сотрудник экскурсионного отдела и заведующая отделом пропаганды изобразительного искусства в Кыргызском национальном художественном музее им. Г.Айтиева. С 1994 года - координатор по культуре в Корпусе мира, позже - менеджер культурных проектов.

В 2012–2013 годах занимала пост заместителя председателя Общественного наблюдательного совета Союза кинематографистов.



На 85-м году жизни скончался государственный деятель, заслуженный юрист, доктор юридических наук, профессор Шаршеналиев Асанбек Шаршеналиевич.

Асанбек Шаршеналиев родился 29 марта 1940 года в селе Кызыл-Туу Жумгальского района Нарынской области.

Окончил Фрунзенский торговый техникуме, позже юридический факультет КГУ.

Свой трудовой путь начал бухгалтером в Жумгальском райпотребсоюзе. Позже был научным сотрудником в Академии наук, затем преподавал в КГУ.

С 1989 по 1991 год был главным государственным арбитром КиргССР. Затем два года занимал должность председателя Конституционного суда КР. С 1999 по 2000 - был генеральным прокурором КР. В 2000 году возглавил Юридический институт КГНУ.

С 2001 г. был полномочным представителем президента КР в СНП Жогорку Кенеша КР, главным инспектором Секретариата безопасности КР, проректом, первым проректором по учебной и научной работе КГЮА, старшим научным сотрудником Института философии и права НАН КР, профессором кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора.



Скончался ветеран таможенной службы, подполковник таможенной службы в отставке Винник Виктор Викторович.

Виктор Винник родился 2 января 1965 года. В 1989 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "Технология машиностроения", в 2003 году окончил Кыргызский государственный педагогический университет по специальности "Юриспруденция".

Работал в таможенных органах с 1998 года по 2018 год. Службу проходил на различных должностях Бишкекской, Восточной таможен, а также в Центральном аппарате ГТС.



13 декабря скончался заслуженный тренер по вольной борьбе Насруллаев Насрулла Абдулмеджидович.

Насрулла Насруллаев родился в с.Касымкент Республики Дагестан.

Учился в Ашхабаде, Дагестанском пединституте, Кыргызском государственном институте физической культуры. В 1963 году он стал мастером спорта СССР по вольной борьбе. Два года выступал за сборную Дагестана. В Кыргызстане победил на спартакиаде республики, выиграл золотую медаль на всесоюзном турнире ЦС ДСО "Алга".

С 1971 по 2024 год был тренером по вольной борьбе в селе Кара-Жыгач Аламединского района. За годы работы тренером по вольной борьбе создал уникальный борцовский зал со всеми условиями для полноценных тренировок.



17 декабря скончался заслуженный врач Кыргызстана Бобулов Акматали Маматович. Ему было 78 лет.



16 декабря в возрасте 76 лет скончалась тренер, мастер спорта СССР по спортивной акробатике, заслуженный мастер спорта КР, педагог, отличник физкультуры и спорта КР Овчарова Екатерина Семеновна.

Екатерина Овчарова родилась 26 сентября 1948 года в Бишкеке.

Трудовую деятельность начала в 1972 году в Спортивной школе с.Беловодское в качестве тренера по спортивной гимнастике - учителя. В 1973 году стала старшим тренером и основала сборную по спортивной гимнастике в спортшколе №2 г. Фрунзе.

Является отличником народного образования КР, отличником физкультуры и спорта, судьей международной категории.



18 декабря скончался отличник кинематографии КР, отличник культуры" КР и линейный продюсер Дүйшеев Жыргалбек Курманалиевич. Ему было 62 года.

Жыргалбек Дүйшеев родился 25 октября 1962 года. В 1983-1984 годы окончил профучилище №1 по специальности киномеханик.

В "Кыргызфильме" он трудился с 1984 года. Свою трудовую карьеру он начал с полнометражного художественного фильма "Нокдаун" Н. Разакова в качестве звукооператора.

Дүйшеев является директором таких картин как "Беш кемпир", "Маймыл", "Свет аке", "Кентавр" Актана Арым Кубата, "Ууру сүйүү", "Боз салкын" Эрнеста Абдыжапарова, "Апамды издеп", "Салам, Нью-Йорк!" Руслана Акуна.



На 71-м году жизни скончался общественный деятель Садыр уулу Жумагазы.

Жумагазы Садыр уулу родился в 1953 году в г.Балыкчы Иссык-Кульской области.

Являлся одним из основателей движения "Ашар", организатором пешего марша граждан из столицы в сторону Иссык-Куля в память об Уркуне (исход кыргызов в 1916 году).



21 декабря скончался Шонкоев Изатбек Төлөгөнович. Ему было 54 года.

Изатбек Төлөгөнович родился 1 января 1970 года, он отец депутата Жогорку Кенеша Аиды Исатбек кызы ("Ынтымак").



20 декабря скончался кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Таласского государственного университета Барпыбеков Айтымбек Барпыбекович.

Айтымбек Барпыбеков родился 1 июня 1936 года. Окончил Кыргызский национальный университет и аспирантуру Академии наук КР.

Работал в Кыргызском государственном университете, во Фрунзенском политехническом институте, в Государственном комитете строительства СССР (город Ош), руководил лабораторией Национального банка КиргССР, кафедрой и лабораторией КНУ. С 2003 по 2007 год занимал должность проректора Таласского государственного университета, затем руководил кафедрой экономики ТалГУ, затем с 2015 по 2023 год был доцентом кафедры экономики ТалГУ.



23 декабря в с.Саруу Иссык-Кульской области проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны Асек Урманбетов. Ему был 101 год.

Асек Урманбетов родился в 1923 году. Воевал на территории Украины и Беларуси. В декабре 1943 года по приказу командира полка выполнил важное разведывательное задание: с двумя бойцами задержал 76 немецких автомашин с разными грузами.

Асек Урманбетов награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, многими боевыми и юбилейными медалями, а также медалью "Данк" (в 2016 году). До пенсии работал главным бухгалтером, ревизором.



24 декабря в возрасте 98 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Амантур Токтоназаров.

Амантур Токтоназаров родился 8 декабря 1926 года в селе Ак-Кочкор Джети-Огузского района.

В 1944 году был призван в ряды Советской армии, ему тогда было 18 лет. Служил в 56-й гвардейской стрелковой дивизии. Принимал участие в освобождении латвийских городов и поселков. Был демобилизован в 1950 году, проводил восстановительные работы.



27 декабря в Бишкеке проводили в последний путь сотрудника пресс-центра Службы исполнения наказаний, журналиста Сатыбеков Эрлан Саканович. Ему было 55 лет.



27 декабря на 93 году жизни скончался заслуженный работник промышленности КР Дуйшеев Орозбек Дуйшеевич.

Орозбек Дуйшеев родился 1 апреля 1932 года в селе Кок-Таш Ленинпольского района Таласской области. Окончил Московский горный институт им. И.В.Сталина.

Трудовую деятельность начал на шахте в Кызыл-Кие. После работал в шахтоуправлении "Алмалык" треста "Кыргызуголь", на шахте "Капитальная" рудоуправления "Кок-Янгакуголь", Иссык-Кульском шахтоуправлении, на шахте "Джергалан" треста "Киргизуголь", в Кыргызском горнорудном комбинате, на заводе "Оргтехника" Министерства приборостроения СССР в поселке Мин-Куш.

С 1979 года был заместителем генерального директора Кыргызского горнорудного комбината, советником генерального директора Кара-Балтинского горнорудного комбината, а также был представителем-координатором от Правительства КР по Кара-Кечинскому месторождению.

С 2000 по 2005 года был депутатом Законодательного Собрания Жогорку Кенеша.



28 декабря скончался руководитель участка по ремонту и строительству Таласского предприятия электрических сетей Арыстанбаев Азат Бообекович.

Азат Арыстанбаев родился 27 февраля 1982 года. Окончил Кыргызский технический университет по специальности - электроэнергетика, позже получил квалификацию инженера по электрическому снабжению.

В 2009 году начал работать электротехником на участке Лебединовка АО "Северэлектро", в 2013 году стал мастером службы воздушных линий, в 2021 году был назначен главным инженером районной электросети Кара-Бууры.

С января 2023 года возглавил участок по ремонту и строительству Таласского предприятия электрических сетей.



Скончался врач Досмамбетов Алмакун Керимкулович.

Досмамбетов работал в Каракольской областной больнице анестезиологом-реаниматологом. Источник - who.ca-news.org

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