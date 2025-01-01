"Тысячи семей стали счастливыми обладателями новых домов"... Новогоднее обращение Президента Сердара Бердымухамедова

15:30 01.01.2025 Новогоднее обращение Президента Сердара Бердымухамедова к народу Туркменистана

01.01.2025



Новогоднее обращение Президента Сердара Бердымухамедова к народу Туркменистана

Дорогие соотечественники!



2024 год, девиз которого "Кладезь разума Махтумкули Фраги", подходит к концу, и совсем скоро мы встретим новый, 2025 год.



Наступающий год по восточному календарю – год Змеи. Уходящий год стал одним из знаменательных в новейшей истории независимой Родины, а именно, значительными достижениями в жизни наших граждан, в реализации грандиозных по масштабу и замыслу начинаний Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага.



В нынешнем году по всей стране было открыто множество современных школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов, учреждений культуры, производственных сооружений и др. Тысячи семей стали счастливыми обладателями новых домов.



Значительные успехи достигнуты во всех сферах. Только в топливно-энергетическом секторе реализован ряд крупных проектов: мы дали старт прокладке магистрали газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а именно участка Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly"; состоялись церемонии открытия и закладки крупных объектов энергетической и транспортно-коммуникационной инфраструктур.



Вместе с тем в Ахалском и Лебапском велаятах была запущена вторая очередь Бахерденского и Лебапского цементных заводов, соответственно начали функционировать электростанции и высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Балкан–Дашогуз. В строй введены и современные водоочистные сооружения.



В живописном уголке Копетдага в торжественной обстановке прошло открытие культурно-паркового комплекса "Magtymguly Pyragy" и монумента поэту-мыслителю.



Красота архитектурного облика нашей столицы значительно приумножилась с открытием комплекса новых зданий Специализированной военной школы имени ­Бердымухамеда Аннаева и других объектов.



Продолжалось также строительство второй очереди города Аркадаг. Принята Концепция развития города Аркадаг в 2024–2052 годах. На международных выставках наш смарт-сити удостоился ряда престижных наград.



Словом, строительство современных сел и объектов жилищного назначения носит последовательную динамику, и все это в полной мере проявляет экономический потенциал суверенной Отчизны и наши грандиозные достижения.



Дорогие туркменистанцы!



Успехом знаменуются и реформы в аграрном секторе. В уходящем году были повышены государственные закупочные цены на выращиваемые на нашей щедрой земле хлопок и пшеницу. Неутомимые земледельцы блестяще справились с договорными обязательствами, сдав государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн отборного зерна: собранный высокий урожай хлебов – богатство родного народа и суверенной Отчизны, источник изобилия и достатка. В будущем мы намерены продолжать целевые меры по экономическому стимулированию тружеников полей и укреплению материально-технической базы отрасли.



Многое делается в нефтегазовой, транспортно-коммуникационной и торгово-предпринимательской сферах: они вносят существенный вклад в достижения нашего суверенного государства.



Дорогие соотечественники!



Здоровье и счастливая жизнь народа являются одним из приоритетов проводимой нами государственной политики. В стране введены в эксплуатацию Международный научно-клинический центр физиологии, Международный оздоровительно-реабилитационный центр и другие медицинские учреждения. Деятельность по охране здоровья населения и впредь будет в поле зрения государства.



Конструктивные реформы реализованы в сферах науки и образования. Мы будем всегда уделять огромное внимание воспитанию образованного, эрудированного и патриотично настроенного поколения, поддержке начинаний молодежи.



Нами проводится большая работа по массовому привлечению молодых граждан к спорту и повышению спортивного престижа страны на международной арене: на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята инициированная Туркменистаном Резолюция "Игры дружбы Организации Объединенных Наций". Вместе с тем Ашхабад объявлен Городом новых спортивных возможностей Содружества.



Все это стало очередным признанием весомого вклада нашего государства в развитие спорта и продвижение спортивной дипломатии.



Дорогие туркменистанцы!



В нынешнем году наша страна избрана в члены Комиссии Организации Объединенных Наций по социальному развитию на 2025–2029 годы. На основании Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, 2025 год объявлен "Международным годом мира и доверия". Единогласно приняты и Резолюции "Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества", ­"Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии" – они имеют огромное значение в укреплении взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Поддержка упомянутых международных инициатив Туркменистана большинством стран-членов Организации Объединенных Наций для нас огромная честь, и вместе с тем в очередной раз наглядно проявила их ориентированность в интересах всего человечества и признание со стороны мирового сообщества.



В году "Кладезь разума Махтумкули Фраги" мы на высоком уровне провели Международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Данный Форум, приуроченный к 300-летию Махтумкули Фраги, значительно повысил авторитет Туркменистана как миролюбивого государства. За большие заслуги в сборе, бережном сохранении, изучении и популяризации богатого литературного наследия выдающегося мастера художественного слова наши соотечественники и иностранные граждане были награждены юбилейной медалью Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna" и памятным знаком.



В 2024 году город Анау получил престижный статус культурной столицы тюркского мира, и в этом плане было организовано множество международных мероприятий.



Нами также проводится большая работа по развитию национальной культуры, сохранению нашего наследия и их популяризации. Уходящий год ознаменован чередой культурных мероприятий международного уровня, Днями культуры. Огромную роль в контексте обогащения культуры и искусства нашего народа сыграла Неделя культуры в городе Аркадаг. В наступающем году Неделю культуры мы на высоком уровне проведем в Ахалском велаяте.



В целом уходящий 2024 год ознаменован большими трудовыми достижениями и приумножением авторитета и славы суверенной Отчизны.



Уважаемые друзья!



В предстоящем году у нас в стране и за рубежом состоятся масштабные международные мероприятия по случаю объявления Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2025 года "Международным годом мира и доверия". Мы также на высоком уровне отметим знаменательную дату – 30-ю годовщину нейтралитета Туркменистана.



Мы и впредь продолжим нашу деятельность по поддержанию мира и доверия на планете, достижению Целей устойчивого развития.



Дорогие соотечественники!



В целях повышения благосостояния граждан мы с 1 января нового года вновь повысим на 10 процентов размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.



Новый год, который мы встречаем со светлыми мечтами, также будет весьма успешен и полон новых свершений. В достижении этих грандиозных целей мы надеемся на силу и энергию наших граждан, их упорство в труде. Вместе с нашим мужественным народом мы будем усердно работать для превращения любимой Отчизны в край, где царят счастье и процветание.



Дорогие соотечественники!



Мы на пороге нового, 2025 года, и здесь от всей души желаю вам крепкого здоровья и больших успехов!



Пусть новый год станет годом мира, благополучия, доверия и достатка на планете! Пусть в ваших домах всегда будут единство и изобилие, а дни наполнены счастьем!



С Новым, 2025 годом! Источник - turkmenistan.gov.tm

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