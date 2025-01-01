 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 01.01.2025
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Вторник, 31.12.2024
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Звание "Герой Азербайджана" посмертно присвоено русским пилотам разбившегося Embraer Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову
15:59 01.01.2025

Президент Азербайджана Ильхам Илиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа разбившегося Embraer-190 за проявление высокого профессионализма и мужества. Звание "Национальный герой Азербайджана" посмертно присвоено русским пилотам Игорю Кшнякину, Александру Кальянинову, которые до последнего пытались спасти людей, а также бортпроводнице Хокюме Алиевой.

Выжившие бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли также награждены орденом "Рашадат" ("За доблесть"), I степени. Сегодня Игоря Кшнякина, а также еще одного пилота Александра Кальянинова и бортпроводницу Хокуму Алиеву похоронили на второй аллее почетного захоронения в Баку. Как ранее выяснила Readovka, пилоты действовали по инструкции и до последнего пытались выработать топливо, но из-за поломки техники не успели этого сделать.

Источник - Ридовка
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