Звание "Герой Азербайджана" посмертно присвоено русским пилотам разбившегося Embraer Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову

15:59 01.01.2025

Президент Азербайджана Ильхам Илиев подписал распоряжение о награждении членов экипажа разбившегося Embraer-190 за проявление высокого профессионализма и мужества. Звание "Национальный герой Азербайджана" посмертно присвоено русским пилотам Игорю Кшнякину, Александру Кальянинову, которые до последнего пытались спасти людей, а также бортпроводнице Хокюме Алиевой.



Выжившие бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли также награждены орденом "Рашадат" ("За доблесть"), I степени. Сегодня Игоря Кшнякина, а также еще одного пилота Александра Кальянинова и бортпроводницу Хокуму Алиеву похоронили на второй аллее почетного захоронения в Баку. Как ранее выяснила Readovka, пилоты действовали по инструкции и до последнего пытались выработать топливо, но из-за поломки техники не успели этого сделать.



