Неизвестный устроил теракт в Новом Орлеане, врезавшись в толпу на автомобиле - 10 погибших, 30 раненых

16:58 01.01.2025

В городе Новый Орлеан американского штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гуляния. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять. Жертвами атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали порядка 35.



Нападавший ликвидирован, его личность и мотивы на данный момент неизвестны.



Что известно о ЧП

Водитель белого пикапа объехал ограждения и на высокой скорости врезался в толпу людей, праздновавших Новый год в популярном туристическом районе на Бурбон-стрит. По версии правоохранительных органов, нападавший проехал приблизительно три квартала, сбивая прохожих и, предположительно, на ходу стреляя из пистолета. Затем он вышел из машины с автоматической винтовкой в руках, снова открыл огонь и был ликвидирован полицейскими. Впоследствии на месте ЧП обнаружили самодельные взрывные устройства, но, как говорят в ФБР, неизвестно, связаны ли находки с устроившим атаку человеком.



Большинство пострадавших являются местными жителями, есть ли среди них иностранные граждане, неизвестно. Также ранены двое сотрудников полиции, которые участвовали в перестрелке с нападавшим.



Власти назвали произошедшее терактом, в ФБР не согласны с этим

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл охарактеризовала ЧП как террористическую атаку, но в ФБР заявили, что пока не используют данный термин. Власти поддерживают связь с Белым домом, президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.



Водитель пытался задавить как можно больше людей. Он был одержим идеей устроить бойню



полиция Нового Орлеана

Официальные лица пока не обнародовали никакой информации о злоумышленнике. СМИ утверждают, что на его автомобиле был найден "черный флаг с белыми буквами", но полицейские быстро завернули его в мешок и детально рассмотреть его не удалось. Выдвигаются предположения, что это могла быть символика "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).