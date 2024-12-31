"Моя война". Экс-главком ВСУ Залужный написал в Лондоне томик мемуаров (пишет в продолжение еще 2 тома)

00:01 02.01.2025

Залужный рассказал о предсказанной задолго до СВО "страшной войне" на Украине



Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный описал в своей книге "Моя война" встречу с гадалкой 25 лет назад, которая якобы предсказала большой конфликт на Украине. Выдержки из книги приводят украинские издания Telegraf и "Страна.ua".



По словам Залужного, встреча произошла, когда он был курсантом и ехал вместе с однокашниками в поезде Одесса - Житомир. Попутчица, которую бывший главком ВСУ описал как "красивую и элегантную" женщину примерно 30-40 лет, предложила погадать курсантам на картах. По признаю Залужного, эта идея его "ужасно напугала", так что "даже холодок пробежал по вспотевшей спине". "Нет, я не хотел знать, что будет", - пишет он.



Пообщавшись с другими курсантами, женщина, по словам Залужного, подсела к нему и сказала, что слышит "крики и стоны, плач детей". Несколько секунд она смотрела Залужному в глаза, а потом заявила, что дальше не может говорить.



"С этими словами она обхватила голову руками, облокотившись локтями на стол. В этой паузе я заметил внимательные взгляды и открытые от интереса рты моих попутчиков. "Что случилось Почему нет?" - уже не терпелось и мне. "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный""- цитирует книгу Залужного "Страна.ua".



Экс-главком ВСУ выпустил свои мемуары "Моя война" в конце декабря. По словам Залужного, это "рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь".



"Это книга о моей войне. Во-первых, войне с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, войне с людьми, которые препятствуют достигать цели. И наконец - войне с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни", - писал Залужный в своем телеграм-канале.



По словам украинского посла, он начал работу над книгой в марте 2023 года и планирует выпустить еще две части ― "Наша война" и "Их война".



Валерий Залужный командовал Вооруженными силами Украины с 2021 по 2024 год. В феврале президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку. СМИ связывали такое решение с разногласиями между Залужным и Зеленским, которые вышли в публичное пространство после публикации статьи главкома ВСУ в журнале The Economist. Залужный писал, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, а боевые действия могут растянуться на годы и "измотать украинское государство". Зеленский с этим мнением не согласился.



Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк объяснял отставку Залужного необходимостью пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата" в 2023 году и не допустить стагнации по линии фронта. После отставки с поста главкома ВСУ Залужного уволили с военной службы, признав негодным к ней, и назначили послом в Великобритании.



Евгения Лепехина