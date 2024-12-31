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Государственный интернет, база на Луне, мост на Аляску: что планировал СССР к 2025 году. Печальное сравнение с действительностью
00:02 02.01.2025

Читатели постарше наверняка помнят, что основные направления социального и экономического развития в СССР определялись "пятилетками" - пятилетними планами. Долгосрочные планы составлялись на период до 15 лет. Но были и совсем далеко идущие планы и прогнозы развития страны. Не в книжках фантастов, а в документах. Что же планировал для себя Советский Союз на первые десятилетия 21 века - наше время?

Печальное сравнение с действительностью

Начать стоит с того, что по прогнозам Институт социально-экономических проблем народонаселения Академии наук СССР, составленным в 1974 году, к 2025 году в Советском Союзе численность населения составила бы 297,9 млн. человек. Очевидно, что сейчас сравнивать эту цифру не с чем. И даже если сложить население всех бывших союзных республик - это будет некорректно, поскольку теперь они независимые страны. Разве что можно заметить, что по данным советского ежегодника "Финансы и статистика" за 1991 год, численность населения РСФСР в 1991 году составляла 148 543 000 человек. На 1 января 2024 года по оценке Росстата в России проживало 146 150 789 постоянных жителей. А, например, в Литовской ССР в 1991 году проживало 3 793 425 человек. А сейчас население Литвы - 2 859 110 человек.

Бенджамин Питерс, преподаватель Университета Талсы (Оклахома, США) и Йельской школы права (Нью-Хейвен, Коннектикут, США), специалист по истории СМИ, в том числе электронных СМИ, информационных технологий, прежде всего на территории бывшего СССР, в 2016 году опубликовал книгу "Как не опутать сетью страну: Непростая история советского Интернета". Он анализировал разнообразные проекты распределенных информационных систем, разрабатывавшиеся в СССР в 60-80-е, в том числе наиболее амбициозный проект Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС). И, в том числе, писал: "советские ученые могли опередить США в создании Интернета".

ОГАС - советскую сеть - планировалось развернуть по всей стране в 2000 году. В первую очередь система должна была решать проблему учета и планирования, причем на всех уровнях от Госплана до количества рабочих в цеху, планировать выпуск такого количества товаров, которое реально нужно людям. Сеть взаимосвязанных компьютерных центров должна была собирать и анализировать данные в реальном времени и по всей стране. В Москве был построен (ныне это проспекте Сахарова) Главный вычислительный центр Госплана СССР, в котором развернулась первая очередь проекта. Такие центры должны были появиться во всех городах СССР и объединиться в единую сеть.

Примечательно, что планировалось и подключение к ней рядовых граждан, всех желающих. И даже переход на электронные платежи с постепенным "отмиранием" бумажных денег.

Одновременно предполагалось, что в СССР в 21 веке будут созданы кластеры из супер-ЭВМ, широчайшее развитие получит радиосвязь и беспроводная связь через сеть ретрансляторов (включая наземные, воздушные и космические ), телевидение, и конечные абонентские терминалы (аналоги смартфонов).

Теперь все это, большая часть, по крайней мере, закупается за границей.

Предприятия и НИИ космической отрасли еще в 1972 году планировали, что к 20-м годам 21 века СССР уже создаст на Луне полноценную долговременную базу (предлагались названия "Звезда" и "Колумб") и лунный экспедиционный комплекс.

В России задумались о введении продуктовых социальных карт: по примеру СССР

А сейчас планируется (если планы в который раз не изменятся), что в 2027 году запустят "Луну-26". Этот аппарат предоставит данные для топографических карт, необходимых при выборе места посадки для будущих миссий. "Луна-25", напомним, разбилась при посадке. А советский "Луноход-1", первый в мире планетоход, успешно работал на поверхности Луны с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года.

Министерство среднего машиностроения СССР ожидало к началу 21 века выход на получение управляемого термоядерного синтеза. Как писал советский химик, академик Александр Топчиев: "Термоядерная электростанция станет былью до 2000-го. 20–40 лет усилий - это не такая уж большая цена за океан энергии, который мы получим". Планировалось появление компактных ядерных реакторов. А вот это состоялось во многом благодаря необходимости создания новых видов оружия типа подводного "Посейдона" - автономной ядерной торпеды, и крылатой ракеты неограниченного радиуса действия "Буревестник".

Подробно разработанный к 70-м годам прошлого века проект по повороту сибирских рек должен был быть реализован к 2020 году. Планировалась переброска части вод Оби и Иртыша в Арало-Каспийский бассейн. Таким образом засушливые регионы Узбекской, Туркменской и Казахской советских республик превратились бы в плодородные земли.

Также к 2020 году должен был быть построен мост через Берингов пролив. Планировалось соединить СССР с Аляской для "транспортно-торговых нужд". Проект моста был разработан в 1974 году, а в 1981 году скорректирован Московским автодорожным институтом.

В 21 веке в СССР уже ездили бы высокоскоростные поезда с эксплуатационной скоростью 450 км в час. Между Москвой и Ленинградом с 1984 года курсировали советские поезда ЭР200 (рижского производства) со скоростью 200 км в час. Потом были куплены "Сапсаны" - высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов "Velaro" производства немецкой компании "Siemens", а японская металлургическая компания Nippon Steel осуществила поставку рельсов в объеме 20,15 тыс. тонн для организации высокоскоростного движения на Октябрьской железной дороге. Первый, как обещается, российский опытный состав для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург будет поставлен в конце 2026 года - начале 2027 года. Его скорость будет около 400 км в час.

Также в начале века в СССР должны были заработать тысячи автоматизированных заводов, где производством занимаются роботы. В среднем в мире, по данным международной Федерации робототехники (IFR), на 10 тыс. работников приходится 113 роботов (в странах-лидерах этот показатель и вовсе заоблачный - в Сингапуре 918 автоматов на каждые 10 тыс. работников, в Южной Корее - 868, в Японии - 364). В современной России на 10 тысяч работников приходится 6 (шесть) роботов. Потому что сотни тысяч мигрантов обходятся российским капиталистам куда дешевле.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735765320


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