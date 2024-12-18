 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главный аудитор KZ "подчищает собственные хвосты"? - Асем Избасарова
00:03 02.01.2025

Главный аудитор "подчищает собственные хвосты"?

18.12.2024, автор Асем Избасарова.

Гиперактивность, которую развила Высшая аудиторская палата в уходящем году, привлекает повышенное внимание. Смена председателя ВАП привела как к повышению динамики проверок, так и к существенному повышению публичности обсуждения результатов работы всех властных структур и национальных компаний. Менее года назад ее нынешний глава Алихан Смаилов сам занимал пост премьер-министра. И будет правильно сказать, что сейчас он фактически ведет оценку эффективности собственной работы на постах премьера и председателя совета директоров ФНБ "Самрук-Казына".

Есть хорошая поговорка: "В любом расследовании самое главное – не выйти на самого себя".

Как подтверждают результаты текущей работы ВАП, Смаилов, оказывается, был абсолютно профнепригоден для работы на должности премьера, а его отставка в феврале уходящего года оправдана на все сто процентов и во многом даже несколько запоздала. Президент просто давал все время авансы в надежде на то, что Смаилов сможет продемонстрировать хоть какие-то позитивные результаты.

Заявленный период аудиторских проверок ВАП в текущем и следующем году охватывает период 2022-2023 годов – как раз время пребывания Смаилова на позиции премьера. Работа правительства в тот период отличалась постоянным использованием различных "мутных схем":

• Авансом собирали с бизнес-структур налоги. Во многом именно поэтому сейчас фиксируется недобор доходной части бюджета: ведь бизнесмены в прошлые годы уже все внесли вперед.

• Широко использовались трансферы из Нацфонда на покупку акций НК "КазМунайГаз" в размере 1,3 трлн тенге в 2023 году. Это де-факто механизм скрытого обхода ограничений на предельный размер целевых трансферов из Нацфонда в бюджет страны. Уже в 2024-м эта же схема была использована при приобретении Нацфондом акций АО "Казатомпром". Предполагаем, что в 2025 году такая же схема с высокой долей вероятности будет использована для субсидирования АО НК "Казахстан Темир Жолы".

• На субсидирование сельского хозяйства в 2022-23 годах совокупно правительством было выделено 800 млрд тенге. Проверка, проведенная ВАП в 2024-м, показала неэффективное планирование и использование 142 млрд тенге – 17,7% от объема государственных субсидий. То есть в период работы на премьерском посту Смаилов даже не пытался выстроить систему контроля своих подчиненных за расходованием бюджетных средств в сельхозсекторе.

Кабинет министров Смаилова можно уверенно охарактеризовать как "правительство упущенных возможностей".

Помимо выполнения прямых функций премьер-министра, Алихан Смаилов все эти годы представлял интересы государства в Совете директоров Фонда "Самрук-Казына". Пост главы правительства предполагает обязательное участие должностного лица в процессах выработки решений на уровне советов директоров многочисленных национальных институтов развития. А следовательно, он несет и свою долю ответственности за провальные результаты экономической деятельности "дочерних" компаний: АО НК "Казахстан Темир Жолы", НК "КазМунайГаз".

Сейчас председатель ВАП получил возможность проверить собственную работу на премьерском посту. В чем риск подобной схемы для государственных интересов? Риск в том, что таким образом нынешний глава ВАП имеет возможность снять с себя ответственность за провалы в работе правительства за предыдущие два года.

Любой проверке ВАП в текущем году целенаправленно придается информационный ажиотаж – с тем, чтобы сформировать вокруг проверяемых субъектов (государственных органов, национальных компаний) токсичную среду, подрывающую их репутационные позиции. Делается это не просто с целью сведения счетов. Аффилированные с главой ВАП игроки могут использовать подобную инсайдерскую информацию в собственных интересах: для биржевых спекуляций, либо для обращений в судебные или арбитражные инстанции.

Нужно отметить, что само назначение Смаилова на премьерский пост проходило в форс-мажорной обстановке января 2022 года. На тот момент его техническая кандидатура первого вице-премьера была просто наиболее удобной.

Но нельзя забывать и о том, что Смаилов все-таки креатура "старой элиты". Акорде необходимо еще раз тщательно обратить внимание на связку Алихан Смаилов – Ербол Орынбаев – Карим Масимов.

По мнению многих экономических аналитиков, официальные параметры роста ВВП в период премьерства Масимова могли завышаться за счет использования разных методик подсчета. А без содействия Агентства по статистике скорректировать рост ВВП страны на 1-1,5% невозможно. Именно из-за этих статистических погрешностей страна и жила в иллюзорной экономической "картине мира".

В конечном счете, сформированная параллельная реальность привела к потере обратной связи между властью и обществом, а затем и к социальному взрыву в 2022 году.

Источник - spik.kz
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