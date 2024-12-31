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Собака Санду сбежала из президентского дворца. Спасаясь от голода и холода
00:04 02.01.2025

Собака президента Молдавии сбежала из-за грохота петард

Пресс-секретарь президента Молдавии Майи Санду Игорь Захаров сообщил, что рано утром 1 января пес главы молдавского государства сбежал, испугавшись громких разрывов петард.

"Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный инцидент", - написал Захаров в своем телеграм-канале, добавив, что пес запаников из-за шума фейерверка и выбежал со двора учреждения.

Он поблагодарил граждан, которые сообщили в социальных сетях о местонахождении Кодруца. В настоящий момент собаку нашли и возвратили в дом проживания.

Санду заявила о плане оказания гумпомощи жителям Приднестровья

Захаров призвал всех помнить, что фейерверки негативно влияют на психику домашних животных.

Напомним, что в ноябре прошлого года Кодруц также попал в заголовки новостей, после того, как укусил президента Австрии Ван дер Беллена, который пытался погладить его во дворе здания администрации президента Молдавии.

Авторы: МИХАИЛ ВЕРНЫЙ

Источник - МК
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