Новые вызовы нефтяного рынка: провал Китая и провокации Вашингтона, - МК

00:10 02.01.2025 Как и почему изменятся цены на "черное золота" в 2025 году



В прошедшем 2024 году нефтяному рынку в целом удалось сохранить стабильное и относительно благополучное состояние. После нескольких взлетов и падений, вызванных, в основном, спекулятивными факторами, декабрьские котировки "черного золота" вернулись фактически к уровню начала года. В наступившем 2025 году игроков сырьевых торговых площадок ожидают новые конфликты и потрясения, преодолевать которые, скорее всего, окажется гораздо сложнее, чем раньше.



Нефтедобывающая отрасль продолжает определять темпы роста всей сырьевой индустрии и оставляет за собой место одного из лидеров мировой экономики. Доказательством тому служит прошедший год, по итогам которого спрос на "черное золото" в мире поставил очередной рекорд, значительно превысив отметку в 103 млн баррелей в сутки. За последние три года этот показатель увеличился на 6%, хотя еще несколько лет пессимисты утверждали, что после пандемии коронавируса уровень потребления жидких углеводородов никогда не восстановится, и не превысит 100 млн баррелей в сутки, а к 2050 году и вовсе рухнет ниже 25 млн "бочек". Время показало, что участники рынка не готовы к столь радикальным переменам и спрос на нефть не снижается.



Китай выходит из игры



В 2024 году мировые торговые площадки столкнулись с несколькими ключевыми факторами, повлиявшими на динамику нефтяных котировок. Среди прочего эксперты отмечают низкие по сравнению с прогнозами темпы роста спроса на энергоносители в Китае, балансирующие решения ОПЕК+, обострение конфликта на Ближнем Востоке и "громкие" обещания Дональда Трампа, сделанные в ходе предвыборной гонки. Воздействовали эти новости и события на нефтяные котировки по-разному.



Начало 2024-го баррель Brent встретил на уровне почти в $80, что соответствовало средним ценам предыдущего года. Весной сырьевой рынок пережил первое потрясение, подкинувшее котировки более чем на 10%. Экспортерам "черного золота" пришлось менять логистические цепочки из-за активизации йеменских хуситов в Красном море, которые своими действиями поставили под угрозу перемещение танкеров по привычным транспортным маршрутам. К марту суточный трафик через Суэцкий канал упал более чем на половину - с 72-х до 35-и судов. По причине обмеления снизились на треть нормативные темпы движения и в Панамском канале - с 30-и до 20 судов в день. Биржевые игроки удачно сыграли на опасениях импортеров по поводу возможного дефицита энергоресурсов и загнали нефтяные котировки выше $90.



До середины II квартала геополитические неурядицы, такие как атака Израиля на консульство Ирана в Дамаске, позволяли поддерживать цены на относительно высоких позициях. Однако ближе к середине года биржевые трейдеры перестали реагировать на подобные инциденты. На первый план вновь вышли опасения относительно возможного замедления экономики Китая, как одного из стратегических покупателей углеводородов.



В результате внутренних экономических проблем, после трех десятилетий доминирования в мировом энергетическом спросе, Китай, ранее закрывавший более 40% ежегодного прироста потребления "черного золота" всей планеты, за девять месяцев 2024 года сократил нефтяной импорт на 3,5%, чего не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Участники рынка все больше склонялись к мысли, что потенциал национального и ориентированного на экспорт экономического развития Китая, похоже, исчерпан и начали предупреждать о приближении "великого восточного застоя". Итогом производственных и финансовых затруднений Поднебесной стал провал Brent до $70, после чего котировки уже не поднимались над этим уровнем более чем на $4-5 за баррель.



Стабилизировавшиеся в этом районе цены одновременно удовлетворяли платежные способности потребителей и запросы поставщиков сырья. Тем не менее, рынок с беспокойством ожидал декабрьского саммита стран-экспортеров, на котором представители ОПЕК+ собирались снять ограничения на добычу углеводородов и перейти к постепенному увеличению производства сырья, что могло привести к новому обвалу стоимости энергоносителей. Тревожные опасения оказались напрасными: участники организации не стали рисковать и сохранили действие основных квот, распространяющихся на всех членов ОПЕК+, еще на двенадцать месяцев. Дополнительные обязательства, которые взяли на себя некоторые добывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, были продлены до апреля 2025 года.



"Отказ альянса от расширения производственных мощностей оказался продуманным и справедливым решением. Последние дни декабря рынок проводил примерно теми же котировками, которыми встречал январь 2024-го, - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. - Такое отношение биржевых игроков к умению ОПЕК + контролировать ценообразование на сырьевом рынке дает повод предположить, что и в ближайшем будущем стоимость нефти, хотя и продолжит оставаться крайне волатильной категорией, однако не будет заметно отклоняться от выгодного для экспортеров и импортеров коридора".



Лозунги Трампа нервируют рынок



Основные надежды нефтяных экспортеров в 2025 году будут связаны с Индией, которая в последнее время становится одним из самых быстрорастущих центров потребления жидких углеводородов. Согласно подсчетам S&P Global Commodity Insights, за 10 месяцев 2024 года спрос на "черное золото" в Стране священных коров вырос на 180 тыс баррелей в сутки, прибавив в годовом выражении 3,2%, тогда как в Китае этот показатель увеличился менее чем на 1% (на 150 тыс "бочек"). Сохранить набранные темп Индии позволит потребность национальной экономики в нефтехимическом сырье. Значительно расширить перегонные мощности Нью-Дели намерен за счет ввода в эксплуатацию первого за последнее десятилетие крупного перерабатывающего завода HPCL Rajasthan Refinery. Его установки рассчитаны на освоение 9 млн тонн в год, из которых свыше 83% придется на зарубежное сырье.



В 2024 году доля российской нефти в индийском импорте составила примерно 40%. Ежедневные поставки в 1,7 млн баррелей вывели нашу страну на первое место в списке экспортеров "черного золота" на местный рынок. Соединенным Штатам пришлось довольствоваться лишь пятой строчкой рейтинга с объемом всего в 215 тыс "бочек" в день. Благодаря обеспеченному за последнее время росту ВВП почти на 5% уже в 2025 году суточный спрос на нефть в Индии обещает достигнуть 6 млн баррелей в сутки и Россия сохраняет шансы снова показать наилучшие результаты среди остальных поставщиков.



Впрочем, установившаяся на торговых площадках относительная стабильность рискует вновь смениться неопределенностью и тревожными ожиданиями. Настроение поставщикам, в том числе и России, могут испортить Соединенные Штаты, избранный президент которых Дональд Трамп пообещал финансово простимулировать национальную добывающую промышленность с целью нарастить в оперативные сроки производство нефти на 3-4 млн баррелей ежедневно. Пролонгированные квоты ОПЕК+ в таком случае перестанут быть панацеей от снижения биржевых котировок, так как сверхплановые объемы внештатной добычи американских компаний вдвое превысит согласованные альянсом лимиты.



"Увеличение экспорта из США приведет к росту переложения нефти на международном рынке, - предупреждает Чернов. - Даже если повышенные потребности Индии в сырье для внутренней переработки частично заменят не оправдавшие ставки на спрос со стороны китайской экономики, стоимость барреля рискует просесть до $65, а при сохраняющемся негативном треннде - до $60".



Не исключено, что, столкнувшись с очередными препятствиями для восстановления ценового баланса, странам ОПЕК+ придется пойти на еще большее снижения собственного производства, причем достичь компромисса на этот раз окажется крайне проблематично. Саудовская Аравия, считающаяся наряду с Россией лидером альянса, неоднократно давала понять, что не собирается уступать свою долю в мировых поставках нефти.



"Формирующаяся обстановка уже в настоящее время вынуждает задуматься об очередных резких и зачастую неприятных поворотах рынка в 2025 году, грозящих пошатнуть как производственное, так и ценовое равновесие, достигнутое главным образом участниками ОПЕК+", - полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. - Сохранение приемлемой для всех сторон обстановки в мировом сырьевом секторе будет зависеть от способности добывающих держав шагнуть навстречу обоюдным интересам. Пока, как показывает практика, попытки найти опору для взаимовыгодного сотрудничества экспортеров нефти далеко не всегда реализуемы, так как постоянно наталкиваются на отсутствие желания пойти на уступки друг другу".



1.01.25

Авторы: РОМАН НИКОЛАЕВ Источник - МК

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