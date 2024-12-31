Доктрина "Семь войн". Внешняя политика США подчинена Израилю, - "Завтра"

00:27 02.01.2025 Редакция Завтра

31.0125

Предлагаем вниманию читателей фрагмент резонансного интервью профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса Такеру Карлсону. Джеффри Сакс - американский политолог, экономист, который долгое время преподавал в Гарвардском университете, а с 2002 года работает в Колумбийском университете. Основной темой беседы с Такером Карлсоном являются трагические события в Сирии, обсуждение роли Израиля и США.



- Джеффри, за последние недели произошло так много событий в Сирии. Самое драматичное и, с моей точки зрения, неожиданное - это внезапная смена руководства. Произошла смена режима. Кто это сделал? Почему? И что это значит?



- Это часть 30-летних усилий. Это война Нетаньяху за передел сфер влияния на Ближнем Востоке. Война обернулась катастрофой. Но, как сказал сам Биньямин Нетаньяху после ухода Башара Асада, "Мы переделали Ближний Восток". И это нужно понимать. Политическая катастрофа в Сирии произошла не за одну неделю. Это результат постоянной войны на всем Ближнем Востоке.



Чтобы лучше понять, что произошло с Сирией, нужно вспомнить действительно примечательный случай. Уэсли Кларк, генерал, возглавлявший НАТО, отправился в Пентагон сразу после событий 11 сентября 2001 года. И, как известно, ему показали лист бумаги, на котором было написано, что через пять лет у нас будет семь войн. И он был совершенно ошарашен. Он сказал: "Какое это имеет отношение к делу?"



Но уже тогда многим политикам стало понятно, что неоконсерваторы и израильтяне собираются переделать Ближний Восток. И семь стран в списке Уэсли Кларка очень показательны: это Ливан, Сирия, Ирак, Иран, а затем в Африке - Ливия, Сомали и Судан. И шесть из этих семи стран уже сейчас, в 2024 году, находятся в состоянии войны. И я имею в виду, что мы, Соединенные Штаты, действуем от имени Израиля, в том числе в Сирии. И то, что произошло в Сирии несколько недель назад, стало кульминацией долгосрочных усилий Израиля по переделке Ближнего Востока по своему представлению.



Все началось с того, что в 1996 году Нетаньяху и его американские советники подготовили политический документ под названием "Чистый прорыв", который американцы и Нетаньяху составили, когда Нетаньяху стал премьер-министром. После событий 11 сентября все пошло полным ходом в рамках этого большого проекта по разделу сфер влияния на Ближнем Востоке. Первой из этих войн стала война в Ираке.



- "Чистый прорыв" - что это означает?



- "Чистый прорыв" - это то, как мы собираемся полностью избавиться от Ближнего Востока. Мы собираемся порвать с прошлым. У нас не будет "земли в обмен на мир", то есть идеи о том, что Израиль должен иметь по соседству палестинское государство. Нет, у нас будет великий Израиль, и мы просто будем громить всех, кому это не нравится. Мы сделаем это, развалив любое правительство, которое поддерживает палестинцев.



Это довольно шокирующее высокомерие. На мой взгляд, это было бы полной катастрофой для Соединенных Штатов и для Ближнего Востока. Это образ действий кабинета министров Нетаньяху с 1996 года, и с тех пор он был премьер-министром более половины прошедшего времени. Соединенные Штаты систематически вступают в войны от его имени. И то, что произошло в Сирии, является кульминацией этих усилий.



Итак, изначальный план по Ближнему Востоку включал семь войн за пять лет. Нетаньяху приехал в США после событий 11 сентября - 20 сентября 2001 года, если я правильно помню, и произнес речь, в которой сказал: "Существует терроризм, но вы не боретесь с террористами. Вы боретесь с правительствами, которые поддерживают террористов". Вот в чем идея. Поэтому вы вступаете в войну. Вы не просто проводите антитеррористические мероприятия. Вы вступаете в войну. И первой из этих войн был Ирак, а следующей должна была стать Сирия. И в графике была эта замечательная идея - семь войн за пять лет. Согласно всем сведениям, которые мы теперь имеем от множества инсайдеров, из документов, из архивов, случилось то, что случилось: США увязли в Ираке. Там было повстанческое движение. Мы не перешли к следующей войне, которой должна была стать Сирия, 20 лет назад.



Однако в 2011 году при Обаме началось то, что действительно привело к падению Башара Асада на прошлой неделе. И на самом деле неважно, кто является президентом. Это долгосрочная политика американского глубинного государства. Обама приказал ЦРУ свергнуть Асада. Это началось в 2011 году.



- Но почему Бараку Обаме понадобилось свергнуть Асада?



- Потому что Израиль уже 30 лет руководит американской внешней политикой на Ближнем Востоке. Вот как это работает: в США есть израильское лобби, у нас есть стратегия "чистого прорыва", у нас есть план семи войн за пять лет.



И, что интересно, американские политики действительно осуществляют это безумие. Они не объясняют ничего из этого американскому народу. Они никому не рассказывают, но вы можете наблюдать эту долгосрочную стратегию шаг за шагом. У нас было шесть из этих семи войн. Единственная, которая еще не случилась, - это Иран.



И, если вы посмотрите, каждый день сейчас основные мейнстримные СМИ подталкивают США к войне с Ираном. Нетаньяху настаивает на войне с Ираном. Они действительно пытаются начать это, чтобы сделать семь из семи. Но Обама, знаете, без особой причины начал две из этих войн из списка семи. Он начал войну, чтобы свергнуть ливийское правительство Муаммара Каддафи в начале 2011 года. В том же году он и Хиллари Клинтон, его госсекретарь, заявили, что Асад должен уйти. Помню, как я тогда почесал затылок, говоря: "О, это интересно. Как они собираются это сделать?" В то время Сирия была нормальной функционирующей страной, несмотря ни на что - что бы вы ни читали, что бы ни говорила сейчас американская пропаганда. Недавно я нашел доклад Международного валютного фонда по Сирии за 2009 год, в котором сирийское правительство хвалили за реформы, быстрый экономический рост и ожидали дальнейшего стабильного экономического развития. Другими словами, Сирия была не пустошь и не поле боя, а нормальная страна.



- Представляла ли Сирия угрозу для Соединенных Штатов?



- Она не представляла никакой угрозы для Соединенных Штатов. Однако Нетаньяху считал ее угрозой для Израиля по той простой причине, что Нетаньяху хочет контролировать всю Палестину. Он хочет властвовать над палестинским народом, не хочет существования палестинского государства, и это привело к появлению воинственной оппозиции. Это привело к появлению ХАМАС, к появлению "Хезболлы", это привело к появлению других групп сопротивления. Теория Нетаньяху такова: мы никогда не допустим создания палестинского государства, поэтому мы должны уничтожить любое правительство, которое поддерживает эти воинственные группировки против нас. Наша основная цель - великий Израиль. Это, кстати, не слишком достойная цель. Наличие палестинского государства по соседству и мир могли бы спасти, наверное, миллион жизней за последние 30 лет.



- Что такое великий Израиль?



- В зависимости от того, насколько безумны политики, великий Израиль означает, что Израиль контролирует не только свою географическую территорию, но и Западный берег, Голанские высоты, на которых они только что расширили подконтрольную себе территорию, и сектор Газа.



- Голанские высоты исторически являются частью Сирии.



- Они были частью Сирии. На них претендует Израиль, а теперь еще и расширяет территории в Восточном Иерусалиме. То есть все, что было захвачено в 1967 году, будет принадлежать Израилю. И Нетаньяху прямо заявил, что Израиль уже никогда не отдаст эти территории. Для этого есть две причины. Первая - Нетаньяху говорит, что существует проблема безопасности, потому что он не хочет вести переговоры о мире или о создании государства Палестина. Затем есть религиозные фанатики. Я бы использовал применительно к ним даже более жесткие характеристики. Эти фанатики используют книгу Иисуса Навина, написанную 2700 лет назад. В этой книге говорится, что Бог дал евреям все от реки в Египте, то есть Нила, до Евфрата. И в Израиле, и в правительстве есть фанатики, которые считают: да, это Божье повеление. Мы будем брать все, что захотим.



- Итак, что включает в себя эта территория "от Нила до Евфрата"?



- Если посмотреть на это с более широкой точки зрения, то сюда входят Ливан, Сирия, часть Ирака, часть Египта. И некоторые из этих людей цитируют Библию и говорят: "Мы сделаем это". Это все, конечно, печально и совершенно ужасно. Более консервативное видение израильтян - это то, что они называют "от реки до моря", от реки Иордан до Средиземного моря. Это буквальное видение правительством Израиля идеи Большого Израиля. Это идея о том, что семь миллионов палестинцев для Израиля - это совсем незначительная проблема. Поэтому можно провести этническую чистку, может быть, их можно выгнать, может быть, их можно просто контролировать с помощью военной силы.



Сейчас уже, вероятно, более 100 000 человек убито только в секторе Газа. По официальным подсчетам, в Газе из-под обломков извлечено 45 000 тел, но мы знаем, что с начала войны погибло гораздо больше. Это лишь пример того, что идея Большого Израиля противоречит идее заключения мира с палестинцами. Поэтому любой, кто поддерживает палестинцев, по определению представляет для Израиля смертельную угрозу. А когда у вас есть смертельная угроза, вы должны ее ликвидировать. И это противоположно дипломатии. Как заявил Нетаньяху на прошлой неделе, это война за передел Ближнего Востока. Все это, кстати, прописано в "Чистом прорыве" очень четко.



Нужно понимать, что каждый президент США играл в этом проекте свою роль. Если вернуться к Обаме, то он начал войну с Сирией в 2011 году. Я был на шоу "Утро с Джо", когда это было впервые сказано, и Джо Скарборо спросил меня: "Что вы думаете?" И я сказал: "Ну, это довольно странно. Как Обама собирается это сделать?" Оказалось, что это будет 13 лет массовой войны, 300 000 погибших и разрушение страны. Вот чем это обернулось. Но Обама подписал приказ под названием "Операция "Древесина платана". Люди должны посмотреть этот приказ. Вы можете найти его в Интернете. Но вы не сможете найти его в основных средствах массовой информации, потому что это не обсуждается. Но это было так называемое президентское заключение о том, что ЦРУ должно работать с Турцией, с Саудовской Аравией, с другими странами, чтобы свергнуть правительство Асада. Таков был план, и мы вступили в войну.



- Никогда не было никакого обсуждения того, что́ американцы делали в Сирии.



- Конечно, это же не дело общественности. Это дело военной машины, поэтому ничего из этого не объясняется. Например, "Нью-Йорк таймс" упоминала операцию "Древесина платана", думаю, всего три раза в начале 2010-х годов. Итак, война, которая стоила США миллиарды долларов, которая повлекла смерти сотен тысяч людей, тайные действия ЦРУ - никогда на страницах СМИ не обсуждались. И даже когда правительство Асада пало на прошлой неделе, общественности не было дано никакой предыстории. Предполагается, что у нас амнезия, что мы не должны понимать, что происходящее - результат наших долгосрочных довольно катастрофических планов. И, кстати, как я уже говорил, Израиль стал движущей силой многих американских войн, и мы говорим: "Да, конечно! Это наш величайший союзник!"



Израиль обошелся Соединенным Штатам в огромную сумму, в триллионы долларов. В геополитическом плане мы отдали в управление Израилю всю свою внешнюю политику. И это абсолютно разрушительно. Интересно вернуться назад и посмотреть, как Нетаньяху выступает перед американским народом. Посмотрите видео 2001-го, 2002 годов. В 2002 году, в октябре, он приезжает и дает показания в Сенате. Есть хорошее видео, где он обещает, какой замечательной будет война в Ираке. Потому что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения, и он говорит: "Да, я в этом уверен на 100%!" Полная ложь, между прочим, и в то время израильтяне знали, что это ложь. И это он призывал свергнуть Саддама Хусейна. Говорил, что потом диктаторы будут свергнуты повсюду, что молодежь Ирана восстанет. Это его идеи, разработанные вместе с американскими политическими консультантами, вместе с неоконсерваторами в правительстве США за последние 25 лет. Они никогда не извинялись за то, что втянули Соединенные Штаты в бесчисленные войны на Ближнем Востоке, потратили триллионы долларов, увеличили американский долг. И что они делают? Создают хаос.



Итак, вернемся к семи странам: что произошло с ними с 2001 года? Ливан сейчас едва существует как страна. Сирия - она будет разорвана на куски. Не верьте тому, что говорится про территориальную целостность. Израиль только что вторгся с юго-запада вглубь Сирии. Турция - с севера. У России есть свои военные базы. У Соединенных Штатов и курдов - свои. Это место станет полем боя на долгие годы. Ирак - мы все знаем, какая трагедия произошла с Ираком. Триллионы долларов потрачено на войну, полная дестабилизация страны. Посмотрите на три другие войны. Соединенные Штаты развалили Судан. Почему? Судан был врагом Израиля, поэтому мы должны развалить Судан. Поэтому мы поддержали южносуданцев. Теперь у нас есть настоящая трифекта: масштабная гражданская война в Судане и масштабная гражданская война в Южном Судане. Другими словами, мы развалили страну, и теперь в обеих ее половинах идет гражданская война. Сомали, по сути, не существует как страна. Ливия - ее не существует, это поле боя, зона боевых действий. Итак, шесть из шести. И Нетаньяху радуется, что теперь мы перейдем к Ирану.



- Кто заплатил за все эти войны?



- Вы. Я. Американские налогоплательщики. Откуда взялись 28 триллионов долларов долга? Мы заплатили, вероятно, 7 триллионов долларов, если вы сложите их, например, согласно исследованиям Университета Брауна. Что-то около 7 триллионов долларов ушло на военные расходы. Израиль один не смог бы продержаться и дня. Нетаньяху говорит: "Мы - львы!" Да нет, вы - лжецы. Это мы, Соединенные Штаты, вас финансируем, вооружаем, платим за все это. И это странно для меня, потому что мы говорим "да", чтобы защитить нашего союзника. Мы, США, проводим произраильскую внешнюю политику, которая не имеет смысла, не ведет ни к какому миру. Она, по сути дела, ведет к эскалации боевых действий на всем Ближнем Востоке. А мы говорим: "Это хорошо для нас". Почему это хорошо для нас? Что Соединенные Штаты получат от всего этого? Мы не получили от этого ничего, кроме масштабной геополитической изоляции.



Последние голосования в ООН, например, оставили Соединенные Штаты в одиночестве, наравне с Израилем. Сейчас на нашей стороне такие государства, как Микронезия. На нашей стороне Науру с его 12 000 человек, может быть, еще пара стран. Весь остальной мир говорит: "Что происходит?" А происходит бесконечная война на Ближнем Востоке. А все потому, что мы защищаем кого-то с представлениями VII века до нашей эры о том, какой должна быть географическая территория их государства.



Кстати, позвольте рассказать вам одну интересную историю. Война в Сирии началась в 2011 году. Как всегда, ЦРУ изображало ее как местное восстание борцов за свободу. Говорили, что это сирийцы протестуют против правительства и режима в Сирии. Может быть, и есть местная оппозиция, но ЦРУ обеспечивает вооружение, поставки тяжелого оружия, финансирование, подготовку, лагеря, обеспечивает политическую организацию всего протестного процесса. Все это началось в 2011 году. В 2012 году - уже кровавая баня, погибло множество людей, мирных жителей, во многих древних исторических местах, потому что Сирия - это место зарождения человечества и цивилизации. И вот одному очень высокопоставленному дипломату, которого я хорошо знал, было поручено попытаться найти мирное решение. Мир - хорошая идея. Может быть, нам не нужна кровавая бойня. Я встретился с ним весной 2012 года, и он сказал, что попытка провалилась. Я спросил, почему провалилась? Он сказал, что у нас было полноценное мирное соглашение, но оно было заблокировано только одной стороной. У нас были разные силы в Сирии, региональные, но оно было заблокировано одной стороной. Кем оно было заблокировано? Его заблокировало правительство Соединенных Штатов. Почему? Ну, потому что их условием было то, что Асад должен уйти в первый же день соглашения, им не нужен был политический процесс. Все остальные согласились на политический процесс, но Соединенные Штаты сказали: нет, нам нужна смена режима. Асад должен уйти в первый же день. И это оказалось невозможным. Так закончилась попытка установления мира. Поэтому мы должны понимать, что это была американская операция.



- Никогда я не понимал и до сих пор не понимаю, почему мы все должны ненавидеть Асада. Говоря за себя, я не испытываю сильных чувств к Асаду, так или иначе. Очевидно, что он защищает христиан, и я благодарен ему за это как христианин. Но… Почему я должен ненавидеть Асада? Тулси Габбард поехала и встретилась с Асадом. С тех пор она подвергается всевозможным нападкам. Кто-нибудь когда-нибудь объяснял, почему американцы должны ненавидеть Асада?



- Потому что в каждой операции по смене режима, которую мы проводим, мы должны быть уверены, что противник - худший злодей со времен Гитлера или это просто реинкарнация Гитлера.



- Что будет дальше в Сирии?



- Война будет продолжаться. Сейчас на пороге война с Ираном. Все возможно. Нетаньяху очень хочет, чтобы США вошли в Иран и разбомбили его. Вероятно, некоторые советники президента Дональда Трампа считают так же. В новой администрации вперемешку сторонники старой жесткой школы и люди с совершенно иными взглядами. Поэтому будет внутренняя борьба за сердце и душу новой администрации. Но будут и те, кто скажет, что да, сейчас самое время продолжать войну. Объективные предпосылки созданы: "Хезболла" и ХАМАС ослаблены, Сирия пала, ПВО уничтожено. Так что теперь мы можем летать и наносить удары по Ирану.



Конечно, все это глубоко ошибочное заблуждение, и я думаю, очень важно это понять. До сих пор ни одна из развязанных нами шести войн не привела к стабильности, к миру, тем более к решению геополитических проблем. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735766820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744

- Год единства и созидания

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

- Идеологический блок: итоги года

- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби

- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC

- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года

- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать

