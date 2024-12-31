 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путь Путина: президентская власть. 25 лет назад Ельцин устал и ушел из Кремля, - Владимир Винников
00:28 02.01.2025

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В полдень по московскому времени 31 декабря 1999 года на экранах российских телевизоров появился "всенародноизбранный" хозяин Кремля Борис Ельцин с заявлением о своей отставке с поста президента Российской Федерации. Он связал это решение с "магической датой отечественной истории": новым столетием и тысячелетием, хотя пресловутый "миллениум", 2000-й год от Рождества Христова по новогригорианскому календарю, ни началом XXI века, ни началом третьего тысячелетия не являлся. Но так ровно четверть века назад в истории государства Российского официально началась эпоха Путина. О достижениях и проблемах этой эпохи уже было и еще будет сказано предостаточно. Но созданный 31 декабря 1999 года, по словам того же Б.Н. Ельцина, "важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти" в нашей стране до сих пор остается "вещью в себе", вызывая разные интерпретации и трактовки.

Официальный путь Путина от первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга к посту президента Российской Федерации выглядит следующим образом:

1) заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации (с августа 1996 года) - заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

2) начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации (с марта 1997 года);

3) первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (с мая 1998 года)

4) директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации (с июля 1998 года), одновременно - Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (с марта 1999 года)

5) Председатель Правительства Российской Федерации (с августа 1999 года).

Так, шаг за шагом - пять последовательных ступенек вверх было пройдено им всего за неполные три с половиной года. Несомненно, преодоление этих ступенек - всех вместе и каждой по отдельности - является личной заслугой Владимира Владимировича Путина, однако эта заслуга по определению не может являться исключительно и только личной. Уже доводилось упоминать о том, что практически все его действия получали мощную, хотя зачастую незримую поддержку не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Можно ли рассматривать эту историю путинского восхождения к высшей государственной власти в Российской Федерации как случайное событие или как следствие "эволюции власти демократов", или же как результат некоего "заговора патриотов-чекистов"? Как представляется, это вполне объяснимые и понятные, но вряд ли корректные упрощения. Первое из них фактически выступает обратной стороной Промысла Божьего о России, второе являлось бы лучшим примером справедливости теории Дарвина применительно к социальным системам, а третье предполагало бы возможность принципиальной сверхэффективности ситуативных криптополитических структур.

Это не значит, что ни то, ни другое, ни третье не имело места в действительности. Однако без изначального наличия в данном паззле субъекта управления он категорически "не складывается". Опять же, в ретроспективе основные этапы постсоветской истории нашей страны (Российской Федерации) выглядят примерно следующим образом:

1) 1991-1999 годы, от уничтожения СССР до примаковского "разворота над Атлантикой", - полное содействие "глобальному лидерству" США и формированию "однополярного мира" Pax Americana;

2) 1999-2007 годы, от примаковского "разворота над Атлантикой" до "мюнхенской речи" Путина, - постепенный отказ от поддержки Pax Americana и сближение с его оппонентами, от западных "мондиалистов" до КНР;

3) 2007-2015 годы, от "мюнхенской речи" Путина до начала спецоперации ВКС России в Сирии - содействие "мондиалистам" в ослаблении и разрушении "глобального лидерства" США и "однополярного мира" Pax Americana;

4) 2015-2022 годы, от начала спецоперации ВКС России в Сирии до начала СВО на Украине, - восстановление России в качестве одного из мировых "центров силы", альтернативного союзу между "глобалистами" и "мондиалистами" в формате "альянса демократий";

5) с 2022 года, от начала СВО на Украине и по настоящее время, - "глобальная гибридная война" между РФ и "альянсом демократий".

Как можно видеть, деятельность Путина в качестве политического лидера Российской Федерации оказывается полностью связана с четырьмя последними из этих пяти этапов, но его становление в этом качестве пришлось на завершающую фазу первого, в котором, как представляется, можно особо выделить следующие события, датированные мартом 1999 года:

1) расширение НАТО за счет Венгрии, Польши и Чехии 12 марта 1999 года;

2) решение НАТО начать бомбежки Югославии, ставшее причиной "петли Примакова" 24 марта 1999 года;

3) указ президента РФ Бориса Ельцина о назначении Владимира Путина Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации с сохранением за ним исполнения обязанностей директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации 29 марта 1999 года.

Как правило, эти внешнеполитические моменты отодвигались на второй план по сравнению с моментами внутриполитическими, включая "дело Ю.И. Скуратова", тогда занимавшего пост Генерального прокурора РФ и в этом качестве выступавшего (во взаимодействии с генпрокуратурой Швейцарии) против ближайшего окружения Б.Н. Ельцина, а также начатой еще в мае 1998 года Госдумой против самого Б.Н. Ельцина процедурой импичмента, завершенной голосованием (импичмент не был утвержден) 15 мая 1999 года. Между тем они, как представляется, имели решающее значение в становлении Владимира Путина как "точки кристаллизации" государственной власти в России, подтвержденной разгромом вторжения чеченских боевиков в Дагестан в августе-сентябре 1999 года (Путин к тому времени уже был премьер-министром). 31 декабря 1999 года Ельцин формально утвердил этот статус.

31.12.24

Источник - завтра
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