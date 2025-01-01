 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кому выгодно сбивать летающие над Россией пассажирские самолеты? - Д.Шевченко
00:32 02.01.2025

01.01.2025 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО

Киевская власть делает все для дальнейшей эскалации конфликта

Трагедия с крушением самолета авиакомпании Azal ("Азербайджанские авиалинии"), выполнявшего рейс Баку – Грозный, которая произошла 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане, не оставила равнодушным никого.

Азербайджан, Казахстан и Россия скорбели о погибших. А вот киевская власть довольно потирала руки, радуясь, что удалось внести негативную ноту в российско-азербайджанские отношения.

Сейчас обсуждаются несколько версий произошедшей катастрофы: от поражения украинскими беспилотниками (БПЛА), массово зафиксированными в тот день над городами Северного Кавказа, либо отражающими их атаку средствами ПВО до дистанционного вмешательства в управление авиалайнером.

Думаю, что в любом случае "политика тысячи порезов", которые Запад и руководимая им русофобская киевская власть пытаются нанести России, здесь вполне очевидна.

Именно украинские атаки привели к тому, что аэропорты ряда российских городов временно не работают, а действующие внутренние и международные авиарейсы вынуждены далеко облетать зону СВО.

Запуская ракеты и БПЛА, Украина постоянно пытается нарушить нормальную жизнь российских регионов, взорвать стратегические объекты или хотя бы жилые дома по всей европейской части России – от Санкт-Петербурга и Москвы до Казани и Северного Кавказа. Не говоря уже о близлежащих регионах, таких как Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, которые систематически подвергаются обстрелам ракетами и атакам БПЛА.

При этом, чем больший ущерб будет нанесен российским объектам, чем больше пострадает российских граждан, тем более довольными будут киевская хунта и руководство стран блока НАТО, воюющего с Россией руками своих украинских марионеток.

После крушения рейса авиакомпании Azal Зеленский, конечно же, сделал вид, что он тут совершенно ни при чем и даже набрался наглости позвонить президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы снова обвинить Москву: "Россия должна предоставить четкие пояснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видно повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО".

После этого Зеленский в своем видеообращении заявил: "Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. А каждую страну – давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе – та же самая ложь, как была и о МН-17, о сбитом над Донбассом самолете Boeing".

Действительно, ложь киевской власти о катастрофе рейса МН-17 "Малайзийских авиалиний", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур по международному маршруту над Украиной, которая произошла 17 июля 2014 года – более десяти лет назад, – уже давно должна быть раскрыта.

Начиная с того, что маршрут этого рейса был специально сдвинут авиадиспетчером "Украэрорух" ближе к зоне боевых действий в Донбассе, и заканчивая тем, что Киев всячески затягивал процесс сбора и вывоза обломков самолета, существенная часть которых так и осталась на месте падения. Кстати, авиадиспетчер Анна Петренко, которая вела рейс МН-17 в зоне ответственности Украины, на следующий день после катастрофы куда-то бесследно исчезла. Совпадение?

Киевская власть поступила так же, как и со следами стрельбы на майдане в феврале 2014 года, когда "неизвестные снайперы" одновременно расстреляли десятки митингующих и сотрудников силовых структур для совершения оппозицией кровавого государственного переворота на Украине. Причем в причастности к этому на Украине тогда обвиняли российские спецслужбы.

Расследование стрельбы на майдане было очень неспешным, а все видимые следы выстрелов были зачищены вплоть до полной вырубки всех деревьев в зоне поражения. Тем не менее через 10 лет, в феврале 2024 г., глава департамента по делам "майдана" офиса генпрокурора Украины Алексей Донской был вынужден признать: "Если кто-то хотел бы услышать, что на "майдане" были российские снайперы, сотрудники российских правоохранительных органов, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах".

Естественно! Потому что и в 2004-м, и в 2014-м заказчиками и организаторами майдана был Запад, заинтересованный в отрыве Украины от России и в целом от Русского мира.

Аналогично падение рейса МН-17 было выгодно Украине и США, поскольку стало поводом для нового витка санкций против России. При этом "российский след" в этой катастрофе так и остался без достаточных доказательств. Даже США, которые постоянно отслеживали ситуацию в зоне военных действий, не смогли предоставить фото или видео со своих спутников слежения, которые бы доказывали причастность России к катастрофе малайзийского лайнера.

Киевская власть в 2014 году сделала вид пострадавшей стороны, глубоко обиженной уходом Крыма в состав РФ. Долгие годы на многочисленных международных площадках, особенно на заседаниях Генконференции и Совбеза ООН, Киев вместе с Западом обвинял во всех грехах исключительно Москву.

В итоге Гаагский суд в 2022 году все-таки признал отсутствие прямой ответственности и вины России за крушение рейса MH17. К сожалению, суд не удосужился рассмотреть прямую вину киевской власти и Запада в целом, действия которого и привели к трагедии в небе Донбасса. Сама же Украина полностью отрицала свою причастность как к катастрофе МН-17, так и к созданию условий, которые ей способствовали.

Так же как это делала киевская власть в 2001 году, когда средства ПВО Украины сбили над Черным морем самолет Ту-154М российской авиакомпании "Сибирь", который выполнял рейс по маршруту Тель-Авив – Новосибирск. Долгое время украинские эксперты отвергали причастность своего ПВО к поражению самолета, а Украина так и не признала вину в катастрофе, хоть и выплатила положенные компенсации семьям пассажиров.

После начала СВО в украинских СМИ даже начали появляться обвинения России в той катастрофе, например такие: "Путин убедил Кучму "взять ответственность". Как сбитый над Черным морем пассажирский самолет в 2001 списали на Украину".

Подозреваю, что после раскрытия правды о прямой причастности киевской власти к организации катастрофы МН-17 могут появиться аналогичные украинские статьи из серии: "Путин начал СВО, чтобы заставить Украину взять на себя ответственность за сбитый в небе Донбасса малазийский лайнер".

Полностью уверен, что в случае с крушением самолета Azal, причастность Украины никак не может отвергаться. Киевская власть не хочет ни мира, ни прекращения войны, а будет стараться нанести как можно больший ущерб России и ее отношениям с другими странами. Ведь только при продолжении военных действий до последнего украинца, хунта Зеленского сможет сохранить наворованные при помощи коррупции деньги, а также сбежать куда-нибудь под крылышко Запада после военного поражения Украины.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735767120


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