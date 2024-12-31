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|Исполнителем теракта в Новом Орлеане был гражданин США - джихадист Шамсуд-Дин Джаббар
01:49 02.01.2025
ФБР раскрыло личность водителя фургона в Новом Орлеане: у него нашли один из символов террористов
ФБР: Исполнителем теракта в Новом Орлеане был гражданин США Шамсуд-Дин Джаббар
ФБР раскрыло личность водителя фургона в Новом Орлеане: у него нашли один из символов террористов
Согласно данным Федерального бюро расследований (ФБР), наехавшим на толпу в Новом Орлеане оказался 42-летний американец Шамсуд-Дин Джаббар. Его связи с "Исламским государством"* сейчас проверяются, поскольку у него нашли флаг террористической группировки. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что в Новом Орлеане мужчина на фургоне умышленно направил машину в толпу людей, которые радостно отмечали праздник на улицах. Это была не случайность - водитель намеренно совершил этот страшный поступок. После столкновения он вышел из авто и начал стрелять по собравшимся.
Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане: есть жертвы
В новогоднюю ночь грузовик на большой скорости врезался в толпу людей в Новом Орлеане в США. После этого водитель вышел из машины и открыл стрельбу
Полицейские прибыли мгновенно и оперативно обезвредили нападавшего. Однако перестрелка обернулась трагедией и для правоохранителей - двое сотрудников полиции получили ранения.
Жертвами этой атаки уже стали не менее 10 человек, судьба еще примерно 30 пострадавших вызывает серьезные опасения. Сейчас специалисты выясняют, были ли у нападавшего сообщники.
* Террористическая организация, запрещенна в РФ
Семен ЗИМИН