Россия вернулась. Что делает страну сверхдержавой? - Виктория Никифорова

02:53 02.01.2025

"Большое видится на расстоянье", и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в "суматохе будней".



Коротко говоря, наша страна вернула себе статус сверхдержавы. Кто еще может претендовать на него сегодня? Китай, несомненно. Соединенные Штаты, по старой памяти. Ну, собственно, и все.

Да, есть еще разнообразные альянсы и более или менее рыхлые объединения, но среди суверенных государств расклад именно таков.



Что делает Россию сверхдержавой? Во-первых, география. Сколько было заходов на то, чтобы нас победить и колонизировать, - ан нет, от Курил до Балтийска простирается самая большая в мире страна с гигантскими непочатыми запасами всего и вся: от чистейшей питьевой воды до алмазов, от нефти до редкоземельных металлов, от древесины до золота.



Во-вторых, не будем стесняться, нам есть чем все это защитить. У нас первая в мире армия и богатейший арсенал смертельного ядерного оружия. Все это - кроме последнего, конечно - обкатано и испробовано в боевых условиях, все работает, все стреляет, все гарантированно нас бережет. А прокачанный ядерный арсенал успешно сдерживает наших врагов.



Как бы кому ни хотелось сделать нас изгоем, мы остались в глобальном мире и используем глобализацию в своих интересах. Налаживаем экономические связи с самыми быстрорастущими экономиками мира, широко торгуем, строим, ведем научные исследования, встречаем у себя лидеров разных стран, привечаем оттуда студентов. К нам едут, мы едем.



Отважившись на СВО, мы стали альтернативным лидером всего мира, который хочет уйти из-под американской гегемонии. При этом мы не вмешиваемся ни в чьи дела, другие страны притягивает к нам как раз русская открытость и справедливость. Нельзя же сказать, что звезда вмешивается в дела планет, они вращаются вокруг нее потому, что так работает притяжение.

Наша идея? Мы несем в мир желание жить хорошо и справедливо. Это находит отголосок абсолютно везде.



И вот, несмотря на все "отмены", Россия в топе мировых новостей. Россия вернулась.



При этом впервые в истории наша страна стала сверхдержавой не за счет своих граждан. Мое поколение помнит, какой ценой давались успехи Советскому Союзу. Были и пустые полки в магазинах, и битком набитые автобусы и электрички, и застрявшие социальные лифты, и унизительное ожидание очереди на то, чтобы отдать свои деньги и купить, например, машину или вожделенную гэдээровскую стенку.



Да, была пресловутая стабильность, обещавшая жизнь бедненькую, но чистенькую. Но что было делать тем, кто хотел большего? И вот люди спивались, уходили в депрессию. Тяжелейшая гонка за статусом сверхдержавы подорвала силы народа, и страна просто исчезла, "слиняла в три дня".



Сейчас все по-другому. Давно ли мы мечтали "догнать и перегнать" Португалию? А сегодня Россия уже четвертая экономика мира, первая экономика Европы. Этот результат был достигнут с просто немыслимой, по историческим меркам, скоростью.

Как жадно и грустно смотрели мы когда-то на французские кафе, на германские поезда, на испанские супермаркеты, где улыбающийся усатый мясник резал для нас тонкими ломтиками хамон. На европейских старичков и старушек, отдыхающих за чашкой кофе в то время, как наши старики стояли у метро, пытаясь продать старые значки и вручную связанные варежки. Мое поколение помнит это прекрасно.



А сейчас мои выросшие дети просто не понимают, о чем я говорю. Они эту Европу видали не раз, она для них депрессивное, небезопасное место с бешеными ценами на все и обозленным, встревоженным населением. Поезда нещадно опаздывают. Старички и старушки считают на кассе каждый евро. Упадок, декаданс, ничего больше.



Сегодня мы по-настоящему богатая страна и проблемы у нас, как у богатых: низкая рождаемость, рост цен на недвижимость. Даже проблемы с мигрантами возникли именно от хорошей жизни. Мы настолько успешны, что к нам стремятся миллионы людей - от Украины до Таджикистана.



Еще одна проблема независимой богатой страны - американцам мы стали как кость в горле. Причем давно, задолго до СВО и даже до Крыма. Они рано поняли, куда ведет исторический тренд.

Именно чтобы затормозить подъем России, в Вашингтоне и затеяли расширение НАТО на восток, потом вовлекли в это дело Украину. Сами расти уже не могли, а нам развиваться не хотели позволить: "И сам не ам, и другим не дам," как говорят украинские небратья.

Что ж, свой статус, свое право на суверенное развитие надо отстаивать, в том числе с оружием в руках. России удалось и это, благодаря ее главному, бесценному сокровищу - миллионам, десяткам миллионов умных, бодрых, работящих людей, беспредельно любящих свою страну. Что ж, сверхдержава, добро пожаловать в новый год!