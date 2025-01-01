 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.01.2025
10:54  Маск обвинил Байдена в госизмене
10:35  Проститутки, фотографы и революционеры: как японские шпионы помогали победить Россию (из истории войн), - Иван Жуковский
10:29  Дума начала борьбу за русских в России. Первый шаг сделан, - В.Добрынин
10:19  Йеллоустон тронулся: произошел сдвиг в положении резервуаров магмы в супервулкане
10:00  В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков: закон подписал президент
09:57  Госучреждения Монголии начали использовать национальную вертикальную письменность
09:52  Курская дуга - ожесточенные бои, - Р.Маркуш

02:53  Россия вернулась. Что делает страну сверхдержавой? - Виктория Никифорова
01:49  Исполнителем теракта в Новом Орлеане оказался гражданин США, негр-джихадист, ветеран Афгана Шамсуд-Дин Джаббар
01:36  Год закрытого перелома. Растущая хаотизация мировой политики и балансирование на грани мирового конфликта, - Сергей Строкань
00:32  Кому выгодно сбивать летающие над Россией пассажирские самолеты? - Д.Шевченко
00:28  Путь Путина: президентская власть. 25 лет назад Ельцин устал и ушел из Кремля, - Владимир Винников
00:27  Доктрина "Семь войн". Внешняя политика США подчинена Израилю, - "Завтра"
00:10  Новые вызовы нефтяного рынка: провал Китая и провокации Вашингтона, - МК
00:05  Кто смотрит на запад, не встретит рассвет
00:04  Собака Санду сбежала из президентского дворца. Спасаясь от голода и холода
00:03  Главный аудитор KZ "подчищает собственные хвосты"? - Асем Избасарова
00:02  Государственный интернет, база на Луне, мост на Аляску: что планировал СССР к 2025 году. Печальное сравнение с действительностью
00:01  "Моя война". Экс-главком ВСУ Залужный написал в Лондоне томик мемуаров (пишет в продолжение еще 2 тома)
Среда, 01.01.2025
16:58  Неизвестный устроил теракт в Новом Орлеане, врезавшись в толпу на автомобиле - 10 погибших, 30 раненых
15:59  Звание "Герой Азербайджана" посмертно присвоено русским пилотам разбившегося Embraer Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову
15:38  "Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы". Новогоднее поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - 2025
15:37  "Мы начали строительство нового, сильного...". Поздравление президента Кыргызстана Садыра Жапарова с новым 2025 годом
15:30  "Тысячи семей стали счастливыми обладателями новых домов"... Новогоднее обращение Президента Сердара Бердымухамедова
15:07  Утраты 2024-го в Кыргызстане. Будем помнить
14:12  В Бишкеке в новогоднюю ночь пропали более 50 детей
14:08  Дорогие наши министры: какие ведомства обходятся казахстанцам дороже всего?
14:06  Казахстан и Россия: земельные споры – последнее дело…
13:58  Бигельды Габдуллин выпустил книгу "Кантар-22: несостоявшийся государственный переворот и пробуждение нации"
13:51  В 2025 году Россия станет великой, Зеленский убежит, Америка утонет, а Европа самораспадется, - считают провидцы
13:45  "Крокодил" пал. Армия России дожимает Часов Яр и Торецк/Дзержинск, - Р.Маркуш
13:28  Казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air купил вьетнамский консорциум
13:26  Кому принадлежат недра Казахстана на самом деле? - Руслан Ибрагим
13:24  В Приднестровье полностью прекращена подача газа, тепла и горячей воды
13:03  Угрозы для Казахстана. Кризис доверия к государству и власти. Ч. 1 - Spik.kz
12:49  Нужно ли в отношении украинских террористов применять израильскую методику? - С.Миркин
12:26  Тегеран на пороге катастрофы. Крах Асада стал прологом для большой войны
12:21  Что Шойгу потерял в Афганистане? - Е.Кучер
12:18  Сирийские уроки для российского руководства. За что сражались?
12:13  Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года,- Кирилл Стрельников
12:04  Париж еще не видел такой забастовки.., - СП
10:52  Хуситы сбили 14-й американский беспилотник MQ-9 Reaper (цена - не менее 16 млн долл.)
10:10  Наконец-то! "Газпром" прекратил подачу газа через Украину
07:06  Скончался бывший президент Эстонской ССР и Эстонии Арнольд Рюйтель
03:23  Магнус Карлсен и Ян Непомнящий - чемпионы мира, Цзюй Вэнцзюнь - чемпионка мира по блицу 2024
02:29  Год будет сложным в военном плане, - Андрей Пинчук
02:03  Скромное обаяние либерализма: в чем главная проблема Российской школы? - Сергей Иванов
01:23  Перестройка по-американски: чем ответит глубинное государство? - О.Сергеев
01:13  Кавказские и азиатские диаспоры плотно врастают корнями в наше государство, но СМИ предпочитают молчать об этом.., - И.Прохоров
01:04  Bloomberg: В XXI веке Запад совершил много ошибок. И его упадок только начинается
00:30  Геополитические итоги 2024 года, - Александр Яковенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Курская дуга - ожесточенные бои, - Р.Маркуш
09:52 02.01.2025

2 января 25
Курская дуга, 1 января: "Личный наемный убийца Сырского" убежал в Германию, опасаясь кастрации москалями
Похоронные волонтеры Незалежной сообщают, что больше месяца в Судже никто из "микол и тарасов" не живет
Радомир Маркуш

С мест сообщают, что в Суджанском районе после освобождения Черкасской Конопельки армия России продолжила наступление и провела несколько удачных атак, войдя в населенный пункт Дмитрюков, а также закрепилась в Махновке. Кроме того, под контроль "северян" перешел лесной массив к северу от Куриловки, что привело к созданию нового плацдарма к западу от реки Суджа в урочище Латоха.

Таким образом на военных картах начал отчетливо просматриваться замысел командования "Севера" по отсечению оккупационного корпуса врага от "большой земли". С учетом разгоняемых "ипсотой" среди укровояк нарративов о "жестокости орков, которые первым делом кастрируют "хероев", в частях ВСУ наблюдается падение боевого духа и растут панические настроения.

Тем более, что выжить в курской "мясорубке" оккупантам практически невозможно. Похоронные волонтеры "404-й" сообщают, что больше месяца в Судже никто из "микол и тарасов" не живет. Нередки случаи, когда захисников убивали в первые же минуты "похода на Курск".

В качестве антикриза бандеровские пропагандисты опубликовали видео с геолокацией, на котором видно, что украинские войска захватили Кругленькое, которое якобы удерживалось северокорейскими солдатами.

Однако независимые OSINT-эксперты незалежной обнаружили несоответствие в кадрах и пришли к выводу, что была размещена "консерва", как называют старые записи.

К тому же картодел Liveuamap (по слухам, работающий в интересах Пентагона) опроверг заявление ряда бандеровских хайпожоров, что украинские войска также продвинулись к востоку от Погребков (к северо-западу от Суджи) вдоль шоссе 38К-024. По данным этого источника, ЛБС осталась неизменной и проходит в Погребках по дороге ЗВН-453.

Что касается Суджи, то, согласно оперативке "Северного ветра", наши штурмовые отряды продолжают с упорными боями продвигаться в лесополосах Суджанского района, создавая условия для освобождения районного центра.

Враг, понимая всю опасность для оккупационной группировки, предпринял семь попыток контратак на позиции ВС РФ, главным образом в Махновке, и понес катастрофические потери.

За сутки более 480 оккупантов были уничтожены или покалечены, а также сожжены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Такие сведения привело наше Минобороны. Тем самым группировка "Пiвнiч" в очередном "наступе последней надежды" успешно стачивает свои пiдроздiли, включая участвующий под фальшивым флагом натовский спецназ.

На фото (18+), которые ежедневно размещаются в Сети, все чаще видны военнослужащие в форме армий альянса, а на трупах укровояк российские бойцы находят шевроны со свастикой и с другой символикой Третьего рейха. И все это не вызывает никаких вопросов со стороны США и Израиля, дескать, "это другое".

Аэроразведка "северян" фиксирует переброску в зону вторжения многочисленных частей ВСУ. Допросы пленных показывают, что главком Сырский снимает бригады даже с кризисного Покровского направления, чтобы усилить оккупантов, засевших в Суджанском районе.

Счастливчики, которые вовремя подняли руки, также сообщают, что полякам, из которых созданы зондеркоманды, дано распоряжение расстреливать отступающих или планирующих сдаться в плен ВСУшников. "Миколы и тарасы" рассказывают, что пшеки боятся контактного боя и первыми убегают при виде "северян", но и "это другое".

Именно поэтому не удивляет очередное новшество бандеровских командиров, которые запретили эвакуацию средних и тяжелых "трехсотых", мол, укровояки используют помощь раненым побратимам как повод убежать с позиций.

На этом фоне дико смотрится бегство в Германию замкомбрига 47-й ОМБр "Магура" Ивана Шаламаги. Теперь он отдает приказы из неметчины по интернету через мессенджер "Сигнал". Как призналась нардепка Марьяна Безуглая, известный укро-гестаповец Шаламага смылся из "404-й" в час ночи 31 декабря, причем погранцы даже не проверили наличие разрешения на выезд из украинского "концлагеря".

Как поясняет "Северные ветер", "за ночь скандально известный замкомбрига 47-й ОМБр ВСУ смог проехать через территорию Польши и в настоящее время находится в немецком городе Графенвер. Выбор этого населенного пункта не случаен - именно на одноименной американской военной базе в ФРГ подразделения его бригады проходили обучение". По слухам, которые гуляют в укрнете, истинный бандеровец прикупил через подставных лиц домик и не собирается возвращаться в неньку.

Дело в том, что в Генштабе ВСУ уверены, что в 2025 году бои переместятся из Курского приграничья в Сумскую область, что резко осложнит жизнь самостийным офицерам бригад, воюющих в Судже. Согласно инсайдерским раскладам с Банковой, в ближайшее время Сырского снимут с должности главкома, а Шаламага является его личным наемным убийцей.

Популярный в незалежной милитари-блогер со ссылкой на свои источники в военных кругах сообщил, что потеря оккупантами позиций в "канонической России" уже привела к тому, что просроченный Зеленский спешно ищет "красивый повод" для вывода своих войск, а также расправы над рядом украинских офицеров.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735800720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744
- Год единства и созидания
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"
- Идеологический блок: итоги года
- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби
- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC
- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года
- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  