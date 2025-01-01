Курская дуга - ожесточенные бои, - Р.Маркуш

09:52 02.01.2025

2 января 25

Курская дуга, 1 января: "Личный наемный убийца Сырского" убежал в Германию, опасаясь кастрации москалями

Похоронные волонтеры Незалежной сообщают, что больше месяца в Судже никто из "микол и тарасов" не живет

Радомир Маркуш



С мест сообщают, что в Суджанском районе после освобождения Черкасской Конопельки армия России продолжила наступление и провела несколько удачных атак, войдя в населенный пункт Дмитрюков, а также закрепилась в Махновке. Кроме того, под контроль "северян" перешел лесной массив к северу от Куриловки, что привело к созданию нового плацдарма к западу от реки Суджа в урочище Латоха.



Таким образом на военных картах начал отчетливо просматриваться замысел командования "Севера" по отсечению оккупационного корпуса врага от "большой земли". С учетом разгоняемых "ипсотой" среди укровояк нарративов о "жестокости орков, которые первым делом кастрируют "хероев", в частях ВСУ наблюдается падение боевого духа и растут панические настроения.



Тем более, что выжить в курской "мясорубке" оккупантам практически невозможно. Похоронные волонтеры "404-й" сообщают, что больше месяца в Судже никто из "микол и тарасов" не живет. Нередки случаи, когда захисников убивали в первые же минуты "похода на Курск".



В качестве антикриза бандеровские пропагандисты опубликовали видео с геолокацией, на котором видно, что украинские войска захватили Кругленькое, которое якобы удерживалось северокорейскими солдатами.



Однако независимые OSINT-эксперты незалежной обнаружили несоответствие в кадрах и пришли к выводу, что была размещена "консерва", как называют старые записи.



К тому же картодел Liveuamap (по слухам, работающий в интересах Пентагона) опроверг заявление ряда бандеровских хайпожоров, что украинские войска также продвинулись к востоку от Погребков (к северо-западу от Суджи) вдоль шоссе 38К-024. По данным этого источника, ЛБС осталась неизменной и проходит в Погребках по дороге ЗВН-453.



Что касается Суджи, то, согласно оперативке "Северного ветра", наши штурмовые отряды продолжают с упорными боями продвигаться в лесополосах Суджанского района, создавая условия для освобождения районного центра.



Враг, понимая всю опасность для оккупационной группировки, предпринял семь попыток контратак на позиции ВС РФ, главным образом в Махновке, и понес катастрофические потери.



За сутки более 480 оккупантов были уничтожены или покалечены, а также сожжены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Такие сведения привело наше Минобороны. Тем самым группировка "Пiвнiч" в очередном "наступе последней надежды" успешно стачивает свои пiдроздiли, включая участвующий под фальшивым флагом натовский спецназ.



На фото (18+), которые ежедневно размещаются в Сети, все чаще видны военнослужащие в форме армий альянса, а на трупах укровояк российские бойцы находят шевроны со свастикой и с другой символикой Третьего рейха. И все это не вызывает никаких вопросов со стороны США и Израиля, дескать, "это другое".



Аэроразведка "северян" фиксирует переброску в зону вторжения многочисленных частей ВСУ. Допросы пленных показывают, что главком Сырский снимает бригады даже с кризисного Покровского направления, чтобы усилить оккупантов, засевших в Суджанском районе.



Счастливчики, которые вовремя подняли руки, также сообщают, что полякам, из которых созданы зондеркоманды, дано распоряжение расстреливать отступающих или планирующих сдаться в плен ВСУшников. "Миколы и тарасы" рассказывают, что пшеки боятся контактного боя и первыми убегают при виде "северян", но и "это другое".



Именно поэтому не удивляет очередное новшество бандеровских командиров, которые запретили эвакуацию средних и тяжелых "трехсотых", мол, укровояки используют помощь раненым побратимам как повод убежать с позиций.



На этом фоне дико смотрится бегство в Германию замкомбрига 47-й ОМБр "Магура" Ивана Шаламаги. Теперь он отдает приказы из неметчины по интернету через мессенджер "Сигнал". Как призналась нардепка Марьяна Безуглая, известный укро-гестаповец Шаламага смылся из "404-й" в час ночи 31 декабря, причем погранцы даже не проверили наличие разрешения на выезд из украинского "концлагеря".



Как поясняет "Северные ветер", "за ночь скандально известный замкомбрига 47-й ОМБр ВСУ смог проехать через территорию Польши и в настоящее время находится в немецком городе Графенвер. Выбор этого населенного пункта не случаен - именно на одноименной американской военной базе в ФРГ подразделения его бригады проходили обучение". По слухам, которые гуляют в укрнете, истинный бандеровец прикупил через подставных лиц домик и не собирается возвращаться в неньку.



Дело в том, что в Генштабе ВСУ уверены, что в 2025 году бои переместятся из Курского приграничья в Сумскую область, что резко осложнит жизнь самостийным офицерам бригад, воюющих в Судже. Согласно инсайдерским раскладам с Банковой, в ближайшее время Сырского снимут с должности главкома, а Шаламага является его личным наемным убийцей.



Популярный в незалежной милитари-блогер со ссылкой на свои источники в военных кругах сообщил, что потеря оккупантами позиций в "канонической России" уже привела к тому, что просроченный Зеленский спешно ищет "красивый повод" для вывода своих войск, а также расправы над рядом украинских офицеров.