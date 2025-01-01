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Госучреждения Монголии начали использовать национальную вертикальную письменность
09:57 02.01.2025

Все государственные и муниципальные органы власти Монголии с 2025 года начали использовать в официальных документах национальную письменность наряду с кириллицей во исполнение закона о языке, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве образования Монголии пояснили, что статья закона вступила в силу с 1 января, который в стране является выходным днем.

"Для поэтапной реализации положения закона о монгольском языке, принятого Великим государственным хуралом страны в 2015 году, государственные организации и органы местного самоуправления с 2025 года используют в документах, кроме кириллической графики, национальную письменность", – говорится в сообщении ведомства.

Образовательные учреждения для обеспечения реализации закона продолжат обучение в разных форматах национальной монгольской письменности.

Самая устоявшаяся версия о создании национальной вертикальной письменности – указ Чингисхана о приспособлении уйгурской письменности к монгольскому языку. Ученые предполагают, что в процессе подписания договоров с Китаем, где иероглифы писались вертикально, монголы ввели вертикальную систему своего письма. Его самый ранний памятник – текст, высеченный на каменной стеле, известной как "Чингисов камень", хранится в российском Эрмитаже.

В октябре 2024 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха посетил Монголию с государственным визитом.

Андрей Дюсупов

Источник - Zakon.kz
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