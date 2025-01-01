 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Йеллоустон тронулся: произошел сдвиг в положении резервуаров магмы в супервулкане
10:19 02.01.2025

1 января 2025

Скопления магмы под Йеллоустонским супервулканом начали сдвигаться в сторону слабо изученной северо-восточной части парка. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Группа американских геологов под руководством профессора Университета штата Висконсин в Мэдисоне (США) Клиффорда Тарбера обнаружила, что в этом регионе вулкана на сегодня накопилось примерно столько же магмы, как перед его крупным извержением 1,3 млн лет назад.

"Проведенные нами замеры указывают на то, что базальтовые массы из нижних прослоек коры начали в последнее время двигаться в сторону скоплений риолитовой магмы в северо-восточной части Йеллоустонского парка, сливаться с ними и дополнительно прогревать их. Это указывает на то, что очаги будущего взрывного вулканизма сдвинулись в данный регион текущей кальдеры этого супервулкана",
- говорится в статье, которую цитирует ТАСС.
Выводы сделаны на основе данных, собранных на территории Йеллоустонского национального парка при помощи сейсмографов и систем магнитотеллурического зондирования Земли. Эти приборы отслеживают движение магмы по переменам в электрических и магнитных свойствах разных слоев коры.

Ученые недавно установили более сотни таких датчиков на территории Йеллоустонского парка для создания первой детальной карты резервуаров магмы и наблюдений за ее передвижениями в верхних и нижних слоях коры. Они использовали собранные материалы для составления трехмерной модели сети магматических камер, расположенных под Йеллоустонским супервулканом на глубине от 2 км до 40 км.

В целом исследователям удалось обнаружить семь крупных резервуаров магмы, часть из которых активно заполняется горными породами из класса риолитов, способными порождать мощные взрывообразные извержения. Значительная часть этих растущих магматических камер расположена в северо-восточной части текущей кальдеры Йеллоустонского вулкана, которая раньше считалась спокойной и из-за этого практически не исследовалась.

В здешних магматических камерах находится около 440 куб. км. горячих риолитовых пород - это на порядок больше их запасов в других частях кальдеры. В этом отношении северо-восточные резервуары магмы сопоставимы с количеством выбросов из Йеллоустона 1,3 млн лет назад, во время одного из трех гигантских извержений супервулкана. Это делает данный регион особенно важным для оценки потенциальной угрозы Йеллоустона для цивилизации, подытожили ученые.

Напомним, на территории Йеллоустонского нацпарка находится один из самых крупных супервулканов Земли с высокой геологической активностью. Последний раз он пробуждался примерно 650−700 тыс. лет назад. Это привело к масштабным пожарам в Северной Америке и к резкому похолоданию климата на Земле в целом.

Источник - eadaily.com
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