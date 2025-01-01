В каких странах сменится власть в 2025 году

12:47 02.01.2025 С новым топом:

И что это будет означать для России



Кирилл Фенин



В новом 2025 году в Германии, Канаде, Чехии и Молдавии будут выбирать новый состав парламентов этих стран, а в Белоруссии, Польше и Румынии граждане определят будущего главу государства. Выборы проходят на фоне масштабных изменений в мире, и одним из важных факторов остается вооруженный конфликт на Украине. В каких странах еще ожидается напряженная гонка кандидатов - в материале "Известий".



Германия проголосует досрочно



Открывают политический сезон в ЕС досрочные парламентские выборы в Германии, которые должны пройти 23 февраля. Первоначально они были запланированы на осень 2025-го, но в ноябре произошел фактический распад правящей "светофорной" коалиции, состоящей из социал-демократов (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Зеленых". 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия кабмину Олафа Шольца.



Фаворитом гонки остается блок ХДС/ХСС, который поддерживает около трети избирателей. Лидера ХДС Фридриха Мерца считают наиболее вероятным претендентом на пост канцлера ФРГ. На втором месте "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19%, она выдвинула кандидатом в канцлеры своего сопредседателя Алису Вайдель.



СДПГ идет на выборы во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем, а "Зеленые" выдвинули в канцлеры Роберта Хабека, который сейчас занимает пост заместителя главы кабмина. Замыкает список партий, способных пройти в парламент, "Союз Сары Вагенкнехт", который рассчитывает перетянуть на свою сторону большую часть электората Левой партии.



Наиболее благожелательную позицию к России занимают АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт", но они практически не имеют шансов получить большинство в парламенте или войти в состав правительственной коалиции. Напротив, блок ХДС/ХСС обещал предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus в координации с США. Действующее правительство отказывается передать это оружие Киеву, поскольку опасается эскалации конфликта с Россией. В то же время с начала СВО Германия предоставила Украине помощь на общую сумму около €32 млрд - в виде гуманитарной поддержки, прямых выплат или вооружений.



Выборы президента в Польше



В мае Польшу ждут президентские выборы. Действующий глава государства Анджей Дуда, который представляет партию "Право и справедливость" (ПиС), завершает свой второй срок и не имеет права на переизбрание. Напомним, что по итогам парламентских выборов 2023 года победу одержала оппозиционная коалиция под руководством партии Дональда Туска "Гражданская коалиция".



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Основными соперниками на выборах будут мэр Варшавы Рафал Тшасковский от "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий, президент Института национальной памяти, которого поддержала ПиС. Согласно последним опросам, лидирует Тшасковский, однако его победа в первом туре маловероятна. Во втором шансы кандидатов будут примерно равны, поскольку польское общество расколото, считает научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский.



- Во многом результат будет зависеть от действий правительства, от того, насколько общество к тому времени устанет или будет раздражено ими, - заявил эксперт "Известиям".



России выгодны противоречия между премьер-министром и президентом Польши по вопросам внешней политики, так как это в целом ослабляет международные позиции Варшавы.



- С другой стороны, РФ выгоднее позиция нынешнего правительства тем, что оно намерено согласовывать политику в отношении Украины и России с Брюсселем. В США к власти приходит Трамп, и он вряд ли одобрит польское стремление к самостоятельной политике в отношении России и Украины, - резюмировал Олег Неменский.



Поэтому Варшава не будет предпринимать активные шаги, не согласовав их с европейскими политическими элитами. В период правительства ПиС политика Польши на этом направлении была более агрессивной.



Парламентские выборы в Чехии



В октябре в Чехии будет избран новый состав правительства. Сейчас у власти находится кабинет Петра Фиалы, однако основным претендентом на победу считается партия ANO 2011 Андрея Бабиша. Он занимал пост премьер-министра Чехии с 2017-го по 2021-й.



На прошлых парламентских выборах 2021 года консервативный альянс Spolu занял первое место с 27,8% голосов, а партия Бабиша ушла в оппозицию. На выборах президента Чехии в 2023 году Андрей Бабиш попытался стать главой государства, но во втором туре выиграл генерал Петр Павел.



Сейчас партию ANO 2011, судя по опросам, поддерживает треть чешских избирателей, она оставила далеко позади своих конкурентов.



- Судя по всему, Бабиш будет проводить политику в отношении украинского кризиса, более близкую к той, которую проводит Словакия и Венгрия. Это будет откат к более спокойной прагматичной линии и возможности вести переговоры с Россией, - считает Олег Неменский.



После начала СВО Чехия заявила о полной поддержке Украины и ввела санкции против России. На данный момент Прага поставила Киеву более 1,6 тыс. единиц военной техники и миллионы боеприпасов на общую сумму примерно $305 млн. Венгрия и Словакия отказались оказывать военную помощь Украине. Будапешт выступил с рядом миротворческих инициатив, включая рождественское перемирие и обмен пленными, которые были отвергнуты Киевом.



Президентские выборы в Белоруссии



Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. Действующий глава государства Александр Лукашенко остается неоспоримым лидером гонки, его инициативная группа собрала около 1,5 млн подписей избирателей. На регистрацию кандидатами в президенты в ЦИК также подали документы первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Сергей Сыранков, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.



Президентские выборы пройдут впервые после внесения поправок в Конституцию. Напомним, что в феврале 2022 года большинство избирателей страны поддержали изменение основного закона, включая ограничение президентских сроков до двух, укрепление роли Всебелорусского народного собрания и увеличение срока полномочий парламента до пяти лет. Кроме того, из Конституции Белоруссии убрали пункт о том, что Минск ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным.



На прошлых президентских выборах в августе 2020 года победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80% голосов избирателей. Однако оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала этот результат и покинула страну, а в республике прошли акции протеста. Западные страны открыто поддержали несистемную оппозицию, предоставив Тихановской и ее соратникам политическое убежище. Не исключено, что коллективный Запад вновь предпримет попытку вмешаться в избирательный процесс и дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.



Повторные выборы в Румынии



Несмотря на то что первый тур президентских выборов в Румынии состоялся уже 24 ноября, страну ждет повторное голосование в 2025 году. Первоначально второй тур был запланирован на 8 декабря 2024-го, но за два дня до этой даты Конституционный суд аннулировал итоги всего голосования. Причем еще 2 декабря суд единогласно постановил подтвердить результаты первого тура, но затем отменил свое решение, после того как президент Клаус Йоханнис разрешил рассекретить информацию об иностранном вмешательстве. Основанием стало заявление высшего совета национальной обороны Румынии об "активности России в киберпространстве" и о том, что кампания независимого кандидата Кэлина Джорджеску в TikTok "поддерживалась аккаунтами, координируемыми Москвой".



Напомним, что Джорджеску победил в первом туре выборов, в результате которого его поддержали почти 23% избирателей. Политик неоднократно критиковал Европейский союз и НАТО, комплиментарно высказывался в адрес России и Владимира Путина. Второе место заняла Елена Ласкони, также представитель оппозиции, которая выступает за увеличение военной помощи Украине и укрепление позиций Румынии в НАТО. Согласно опросу румынской службы Sociopol от 3–4 декабря, Джорджеску во втором туре готовы были поддержать 63% респондентов, Ласкони - 37%.



После отмены итогов первого тура велик шанс, что Джорджеску не допустят до нового голосования, заявил "Известиям" доцент РГГУ Вадим Трухачев. Он напомнил, что Джорджеску получил голоса евродепутата и антисистемного политика Дианы Шошоакэ, которую ранее тоже сняли с выборов.



- Скорее всего, в итоге победит более умеренный евроскептик Джордже Симион, который одинаково плохо относится к России и Украине. Все протестные голоса стекутся к нему, - считает Трухачев.



В ЕС не могут себе позволить, чтобы к власти пришел несистемный политик, выступающий против поставок оружия Киеву. В мирное время эту ситуацию могли бы допустить, но не в условиях противостояния с Россией, полагает Вадим Трухачев.



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Парламентские выборы в Молдавии



В 2025-м в соседней Молдавии пройдут парламентские выборы. Не позднее июля этого года граждане должны избрать 101 члена законодательного органа страны. Сейчас большинство депутатов представляют Партию действия и солидарности (PAS), как и Майя Санду, которая занимает пост президента.



Осенью 2024 года ей удалось переизбраться, набрав 55% во втором туре. Ее оппонент бывший генпрокурор, кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло получил 44,67%. При этом победу Санду принесли голоса граждан Молдавии в странах ЕС, а на территории Молдавии она получила лишь 48,8% голосов.



На прошлых парламентских выборах в 2021 году партия Санду набрала почти 53% голосов. Однако на данный момент, согласно опросам, PAS может рассчитывать на поддержку около 40% избирателей, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов поддерживают 22% опрошенных, а "Победу" - 14%. При этом против оппозиции активно применяется административный ресурс, также власти приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране.



Исход парламентских выборов в Молдавии тесно связан с тем, что Майе Санду прикажут в Брюсселе, подчеркивает Вадим Трухачев. Она может пойти на фальсификацию выборов, если получит команду из ЕС. По словам эксперта, ситуацию в Молдавии следует рассматривать сквозь призму Румынии, с учетом того, что все молдавское руководство, включая президента, - граждане именно этой страны.



Конец правительства Трюдо в Канаде



Основная конкуренция на выборах в палату общин в Канаде разворачивается между правящей Либеральной партией Джастина Трюдо и Консервативной партией Пьера Пуальевра. Согласно недавним опросам, отставание либералов от консерваторов в общенациональном масштабе достигает 20%. Однако низкие показатели были у либералов и на прошлых выборах, которые они выиграли, рассказал "Известиям" доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.



- Трюдо опроверг давнее правило канадской политики, что победителю нужно получить контроль над Квебеком для победы на национальном уровне. Избирательная карта в целом благоприятствует либералам - на их стороне традиционно густонаселенные города, - заявил Лошкарев.



При этом в случае победы Консервативной партии можно ожидать ужесточения риторики в отношении России и дальнейшей эскалации напряженности в двусторонних связях. По оценке аналитика, конструктивных сил по отношению к Москве в Канаде сейчас нет и в стране сложился устойчивый антироссийский консенсус.



Где еще пройдут выборы



Помимо упомянутых стран выборы различного уровня пройдут по всему миру. В частности, промежуточные - в парламент Аргентины - станут первой проверкой популярности президента страны Хавьера Милея. А в Боливии граждане будут голосовать за кандидатов на пост главы государства, там основными конкурентами могут стать действующий президент Луис Арсе и его однопартиец бывший глава страны Эво Моралес, которому, однако, Конституционный суд страны на данный момент запретил баллотироваться.



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Не исключено, что президентские выборы состоятся и на Украине, где голосование может пройти в мае. Одним из претендентов на пост главы государства остается Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года. По данным опросов, основным конкурентом Зеленского считается нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который ранее был главнокомандующим вооруженными силами страны.



Вероятность проведения выборов действительно очень высокая, однако окончательно сделать вывод можно будет 7 февраля, говорит "Известиям" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.



- Понять, пройдут ли выборы, мы сможем не в день инаугурации Дональда Трампа, как многие полагают, а 7 февраля, когда заканчивается военное положение. Если его продлят, то ни на какие выборы рассчитывать не приходится. Если же нет, то через полгода должно пройти голосование, - пояснил он.



По его словам, участие украинского лидера Владимира Зеленского в следующих выборах маловероятно. Его политическая фигура уже сейчас перестает быть интересной всем политическим игрокам, в том числе и на Западе. Да и Россия не считает Зеленского легитимным лидером, с которым имеет смысл вести переговоры, резюмировал он. Источник - Известия

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