Узбекистан в 2024 году. Главное в политике, экономике и обществе

12:51 02.01.2025 В 2024 году в Узбекистане прошли парламентские выборы, резко выросли энерготарифы, принят долгожданный закон о защите детей от всех видов насилия, страна заявила о себе на Олимпийских и Паралимпийских играх, мозаики на зданиях признаны культурным наследием. Итоги уходящего года - в нашем обзоре.



Парламентские выборы



В октябре в Узбекистане прошли выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и кенгаши народных депутатов областей, городов и районов. Впервые их провели по смешанной системе - мажоритарной (одномандатные округа) и пропорциональной (на основе партийных списков). Другим нововведением на выборах депутатов стало электронное голосование, запущенное в тестовом режиме на десяти участках в Ташкенте.



Больше всего мест в новом составе Законодательной палаты Олий Мажлиса по итогам выборов ожидаемо получила правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана.



Миссия СНГ заявила, что выборы были открытыми, конкурентными и справедливыми. Представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека отметили хорошую техническую организацию, но обратили внимание на то, что в избирательном процессе остаются "серьезные несоответствия" международным стандартам.



Шаги по вступлению в ВТО



2024 год, по мнению специального представителя президента по Всемирной торговой организации Азизбека Урунова, стал историческим для процесса вступления Узбекистана в ВТО. Страна планирует присоединиться к ВТО до 14-й министерской конференции, которая пройдет в Камеруне в 2026 году. Общее число стран-членов международной организации, с которыми Узбекистану спешно завершил двусторонние переговоры, выросло до 22.



3 июня президент подписал указ о мерах по ускорению рыночных реформ и гармонизации национального законодательства с соглашениями ВТО. Документом отменяются исключительные права в сфере металлургии, химии, энергетики и телекоммуникаций. Страна гармонизировала национальные стандарты с соглашениями ВТО на 29%.



На встрече с предпринимателями в августе в Нукусе Шавкат Мирзиеев заявил, что вступление Узбекистана в ВТО - это продуманный и дальновидный выбор, а также неотъемлемая часть реформ.



Увеличение тарифов на электроэнергию и газ



С 1 мая в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и газ, а также введены социальные нормы потребления энергоресурсов (100 кубометров в месяц для газа и 200 кВт·ч для электроэнергии). В Минэкономфине решение объяснили значительной разницей между текущими тарифами, которые оставались неизменными с 2019 года, и себестоимостью энергоресурсов.



Новость вызвала сильный резонанс в социальных сетях. Активисты интернет-сообществ и пользователи призывали пересмотреть социальную норму по электроэнергии. Летом из-за жары активно используются кондиционеры, зимой электроэнергия расходуется для отопления жилища, особенно в регионах, не обеспеченных газом. Вопрос поднимался и в Законодательной палате, однако в Минэнерго посчитали, что оснований для пересмотра социальной нормы по электроэнергии нет.



Принятие закона о защите детей от всех форм насилия



Осенью президент подписал долгожданный закон "О защите детей от всех форм насилия". Разработкой документа занимались Национальное агентство социальной защиты при президенте, Министерство юстиции и ЮНИСЕФ.



Основная цель закона - создание системы по предотвращению насилия, работа с детьми, которые от него пострадали, и обеспечение благополучия в семьях. Он расширяет понятие насилия, включая в него отсутствие заботы и буллинг, а также перечисляет общие и индивидуальные меры по защите детей от всех форм насилия. Подробно об этом в интервью рассказывали эксперты.







Утечка газа на скважине в Байсунском районе Сурхандарьи



1 сентября во время буровых работ на 604-й скважине газового месторождения "25 лет Независимости" (М-25) из-за нарушения технологического процесса произошла утечка газа с высоким содержанием сероводорода. Работы по ликвидации аварии продолжались две недели.



15 сентября утечка была остановлена, однако спустя два дня она возобновилась, в результате погибло 4 человека и пострадало еще 11. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявил, что устранение утечки может занять несколько месяцев.



Корреспонденты "Газеты.uz" дважды, с разницей в месяц, выезжали на место техногенной катастрофы и общались с жителями близлежащего поселка Кафрун: с теми, кто не решился оставить свои дома, несмотря на ухудшающееся самочувствие, и теми, кого эвакуировали в Байсунский район. Даже спустя два месяца после аварии люди продолжали жаловаться на негативное влияние газа и отсутствие достоверной информации о серьезности утечки, угрозах здоровью и переселении. Последний вопрос премьер-министр Абдулла Арипов во время двух своих визитов в Байсунский район обсуждал с местными жителями, однако окончательное решение так и не было принято.



Начало строительства первых объектов в Новом Ташкенте



Весной президент Шавкат Мирзиеев дал старт строительству первых объектов на территории Нового Ташкента - 13-го района столицы общей площадью в 20 тысяч га и главного градостроительного проекта современного Узбекистана.



Его масштаб вызывает ряд вопросов: в какую сумму обойдется строительство, какой будет архитектура, транспортная система, хватит ли воды столице и что будет сделано для улучшения экологической ситуации. Ответы на них - в большом видеоинтервью с главным архитектором проекта Саидазимом Шариповым.







Генплан Ташкента



Еще одна многолетняя история подошла к своему завершению - под конец года правительство утвердило генеральный план Ташкента до 2045-го. Он предусматривает сбалансированное развитие города с учетом потребностей населения, экологических зон и охраны культурного наследия. Ожидается, что население столицы за это время вырастет с 3 до 7,4 миллионов человек. Общая территория Ташкента, охватываемая генпланом, - 43 873 га.



Документом установлено, что все строительные работы должны осуществляться в порядке, установленном генпланом, с разработкой и утверждением мастер-плана территории и детального проекта.



Качество воздуха



С наступлением холодов Ташкент регулярно оказывается на верхних строчках рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом. Согласно докладу Всемирного банка, среднегодовой уровень загрязнения в столице более чем в 6 раз выше рекомендуемого уровня ВОЗ (5 мкг/м³). Свой вклад в это вносят отопительный сектор (28%), транспорт (16%) и промышленность (13%). 18% совокупного годового объема aнтропогенныx выбросов PM2,5 в городе составляют пыль от строительных работ и ресуспензия дорожной пыли.



83% жителей столицы проживают в зонах с высоким уровнем загрязнения воздуха. Проблема, которая продолжает усугубляться, ежегодно приводит к более 3000 преждевременных смертей. Страдает и экономика города. По оценкам специалистов, вред от загрязнения воздуха может составлять до 0,7% ВВП страны.



Еще в январе Минэкологии предложило меры по охране воздуха в Ташкенте. В их числе запрет на использование бензина АИ-80, который в итоге отложили до 2028 года, а также мазута и угля на тепло- и электростанциях. Ограничение движения грузовиков в часы пик оказалось полумерой и не привело к ощутимым изменениям.



В сентябре президент утвердил Программу неотложных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте. Она предусматривает внедрение принципа "Город для пешеходов", создание искусственных водоемов и зеленого пояса, установку очистного оборудования на предприятиях и другие меры.



Высокая смертность в ДТП



На дорогах страны в 2024 году продолжали гибнуть люди. Только с января по май в ДТП погибли 65 школьников, около 300 получили травмы. Удручающую ситуацию в июне обсуждали в Сенате, однако к изменения положения это не привело.



В социальных сетях показное нарушение правил дорожного движения стало трендом, который поддерживают блогеры с большой аудиторией и известные артисты. Певец Жахонгир Отажонов выложил видео, как он на автомобиле Zeekr разогнался до 195 км/ч при допустимых 100 км/ч. Его оштрафовали. Более жесткие меры законами не предусмотрены.



Тому, почему государство не может защитить своих граждан на дорогах, посвящен подкаст "Контекст" с участием журналистов "Газеты.uz".







Олимпийские и Паралимпийские игры



Поводы для гордости страной минувшим летом узбекистанцам подарили спортсмены-участники летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.



Впервые в истории Узбекистана 90 атлетов страны завоевали 75 путевок на Олимпийские игры по 19 видам спорта. Футболистам не удалось выйти из группы - в первых двух матчах они уступили соперникам.



Олимпиада в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями республика заняла 13-е место в общем медальном зачете среди 206 государств, 1-е место - в Центральной Азии, 1-е - в СНГ и 4-е - в Азии.



Сборная Узбекистана достойнейшим образом выступила на Паралимпиаде, которая прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября. 65 параспортсменов получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.



Паралимпиада еще до своего завершения вошла в историю страны как самая успешная. У паралимпийской сборной Узбекистана 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. В общем зачете национальная команда заняла 13-е место.



Признание мозаик и ряда зданий эпохи модернизма культурным наследием



Мозаики на зданиях в Ташкенте и других городах страны признали объектами культурного наследия. Решением правительства около 160 произведений монументального искусства включены в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия. Список планируется пополнять.



Большую работу в деле сохранения столичных мозаик проделали Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. Организации совместно запустили сайт mosaic.tashkent.uz, который представляет собой полный онлайн-каталог существующих и утраченных мозаичных панно в столице. Всего их 334.



Значимым достижением стало освобождение всех декорированных фасадов и торцов жилых домов от внешней рекламы. Следующим этапом должна стать реставрация произведений монументального искусства.







Статус объекта культурного наследия также получили десять знаковых зданий эпохи модернизма. Среди них Институт Солнца, гостиницы "Узбекистан" и "Шодлик" (включая здание театра "Ильхом"), Государственный музей искусств, купола рынка "Эски Жува" и Дворец авиастроителей. За инициативой стоит Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, который намерен добиться включения ташкентских памятников модернизма в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.



Покушение на Комила Алламжонова



Громким событием, случившимся прямо накануне парламентских выборов, стало покушение на Комила Алламжонова, бывшего руководителя Департамента информационной политики Администрации президента. В его машину стреляли в ночь на 26 октября в Кибрайском районе Ташкентской области. Бывший чиновник и водитель не пострадали.



В ходе следственных мероприятий установлены девять человек, причастных к покушению на убийство. Пятеро находятся под стражей. Из четырех человек, объявленных в розыск, найдены двое: в Республике Корея и Казахстане. Два гражданина России, Бислан Расаев и Шамиль Темирханов, разыскиваются через Интерпол.



В обсуждение громкого происшествия, которого в национальных СМИ практически не было ввиду максимальной закрытости госорганов, оказался втянут глава Чечни Рамзан Кадыров. В двух постах в своем Telegram-канале (в начале ноября и в конце декабря) он отверг наличие "чеченского следа" и свою причастность к покушению, заявив: "Если бы я действительно что-то планировал, то довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом". Он также пригрозил пострадавшим: "не заигрываться" в этой "роли", "иначе придется отвечать за все козни, клевету и домыслы… по нашим традициям". Депутат Законодательной палаты Одилжон Тожиев назвал эти угрозы вмешательством во внутренние дела страны и попросил Генеральную прокуратуру Узбекистана дать правовую оценку ситуации. Источник - Газета.uz

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