Девять скандалов Байдена: Уходящий президент США подвел итоги своего президентства

Джо Байден подставился как никогда, подводя итоги своего президентского срока: "Мы работали практически без скандалов". Лучше бы он молчал. Америка смеется сквозь слезы - уж чего-чего, а скандалов Байден нагородил предостаточно.



Молчать всегда умнее



На состоявшемся в Вашингтоне праздничном приеме национального комитета Демократической партии главным артистом в стиле легкого жанра был уходящий президент США Джо Байден.



Он выступил с речью, подводя итоги своего президентства:



Мы работали практически без скандалов. Сегодня это сложно сделать в Америке. Одна вещь, в которой я уверен, говоря о своем президентском сроке, - это важность следующего вопроса: мы оставляем страну в лучшей форме, чем ее получили? Сегодня я могу сказать всеми фибрами своего существа, всем своим сердцем, что ответ на этот вопрос - однозначно да.



"Мы работали практически без скандалов".



Если просмотреть видеозапись этого выступления, то слышно, что даже среди однопартийцев и, казалось бы, соратников, эти слова Байдена вызвали смешки.



Собственно, на этом можно было бы и закончить цитирование, поскольку дальше было то, что в народе называется словоблудием. Но для полноты картины все же рискнем злоупотребить вниманием читателя и приведем пару "бессмертных" перлов Байдена в изложении издания Axios.



Байден пытался сделать акцент на том, что "многие из преимуществ его действий не будут полностью ощущаться американцами в течение некоторого времени". Мол, дорогие сограждане, подождите, все будет!



Многие из принятых нами законов были настолько последовательными, что их нельзя было реализовать немедленно, - изрек Байден.



Президент также призвал демократов "сохранять веру". Его призыв прозвучал после того, как Демпартия потеряла главное кресло в Белом доме и отдала контроль над обеими палатами конгресса.



Если не брать во внимание…



Да, скандалов при Байдене "практически не было". Если не учитывать, целый веер скандалов, которые преследовали администрацию Байдена и лично уходящего президента. Разберем по пунктам.



- Начнем хотя бы с позорного бегства американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Позор заключается не в том, что США осознали бесперспективность пребывания своего вооруженного контингента в Афганистане, а то, как они осуществили свой "уход" из этой страны. Американцы оставили без поддержки всех своих сотрудников из числа местного населения. А кроме того, они оставили в Афганистане весь арсенал своей военной техники, который достался талибам*.



- Абсолютным скандалом является миграционная политика администрации Байдена, которую назвали политикой "открытых дверей на границе". Действующие власти де-факто стимулировали иммиграцию в США через южною границу, рассчитывая увеличить электоральную базу Демпартии. Ведь каждый иммигрант, который в конце концов был легализован при Байдене, становился потенциальным сторонником демократов в будущем.



- Скандалом было вскрытие того факта, что в гараже собственного дома в штате Делавэр Джо Байден хранил документы с грифом "совершенно секретно". Но именно такое же обвинение было выдвинуто против Трампа, когда оказалось, что в его резиденции в Мар-а-Лаго тоже хранились некие секретные документы. Только Трампа хотели упечь в тюрьму (хоть и не получилось), а дело Байдена просто "забыли".



- В июле 2023 года секретная служба США, охраняющая высшее политическое руководство страны, сообщила, что на территории Белого дома был обнаружен "белый порошок, похожий на кокаин". Экспертиза подтвердила, что порошок является кокаином. Якобы во время обнаружения наркотического вещества Байдена и членов его семьи в Белом доме не было. Но кто-то же принес кокаин в белый дом! Расследование, конечно, ничего не выявило.



- В течение этого года состоялись два суда над Хантером Байденом. Его признали виновным во лжи, что он не является наркозависимым, когда тот приобретал огнестрельное оружие. По другому делу он был признан виновным в неуплате налогов. Все это само по себе чудовищно, учитывая, что речь идет о сыне президента страны. Но финальную точку в этом деле поставил президент. До объявления формы наказания - а Хантеру светило не менее десяти лет тюрьмы - президент обещал, что не помилует сына вне зависимости от решения суда. Однако же Байден не сдержал слово и, используя свои президентские полномочия, помиловал сына. Цинизм заключался еще и в том, что Байден заявил, что, мол, сына осудили "по ошибке".



The Washington Post. Байдены - президент и его сын-наркоман.



- Большим позором для Байдена, всей его семьи и Америки грозило стать разбирательство главы комитета палаты представителей по надзору Джеймса Комера. Он нарыл немало свидетельств того, как Хантер торговал влиянием своего отца в бытность его вице-президентом. Прессе были представлены документы, доказывающие, что Байден брал деньги от иностранных граждан и фирм, что граничит с госизменой. В сентябре 2023 года спикер палаты представителей объявил о расследовании в связи с началом вероятного импичмента Джо Байдена. И расследование возглавил все тот Джеймс Комер, который заявил, что это расследование закончится "привлечением Джо Байдена к ответственности". Но в августе 2024 года газета The Washington Post сообщила, что "расследование Комера тихо прекратилось после того, как никакие доказательства или свидетельские показания, полученные республиканцами в конгрессе, не показали, что президент был непосредственным участником или бенефициаром деловых сделок его семьи". Кто бы сомневался!



The Washington Post. Джеймс Комер вел расследование преступлений семьи Байден.



- Когнитивные проблемы Байдена стали мемом во время всего его президентства. Не было в США такого издания, которое не потопталось бы на этой теме. Очевидная деменция Байдена, его постоянные ляпы, которые свидетельствовали о его неспособности руководить страной, стали мемами в международном информационном поле.



- Не является ли скандалом то, что во время президентской гонки дважды стреляли в соперника Байдена - Дональда Трампа? Никого в США не надо было убеждать, что заказчиком покушений был американский истеблишмент, видимой надстройкой которого является администрация Байдена. А кроме того, позорные судилища над Трампом и использование судебной системы в качестве политического оружия полностью разрушили реноме США как "оплота справедливости и демократии". И это все при Байдене.



- Как не был скандалом сход Байдена с дистанции в избирательной гонке по причине все той же деменции, которая не признавалась Белым домом до позорного проигрыша Байдена в теледебатах с Трампом в июне этого года. Даже ближайшие однопартийцы и соратники вслух заявили о необходимости "уступить лыжню" другом кандидату. И вопреки всем процессуальным нормам кандидатом от Демпартии была - нет, не избрана, а назначена Камала Харрис.



- И наконец, самое главное. Сокрушительное поражение Демпартии на президентских выборах, потеря Демпартией главного кресла в Овальном кабинете Белого дома и полный контроль республиканцев над конгрессом. Это главная оценка народа Америки президентства Байдена. Но это, в понимании Байдена, не скандал.



Что с того? Все еще впереди



На самом деле, все президентство Байдена было одним большим скандалом - начиная с того, что, по убеждению половины Америки, Байден пришел к власти в результате подлога при подсчете голосов на выборах 2020 года. Это и было причиной штурма Капитолия в январе 2021 года, когда сторонники Трампа пытались воспрепятствовать провозглашению Байдена президентом.



На нынешних выборах американский истеблишмент выбирал между "плохим" и "очень плохим" сценариями. "Очень плохой" сценарий заключался в "победе" Харрис, что могло бы привести к массовому бунту и гражданской войне в США, поскольку Трамп выигрывал с явным и большим преимуществом. И само существование страны было бы поставлено под вопрос.



"Плохой" сценарий развивается на наших глазах, когда Трампу было позволено стать президентом. И можно не сомневаться, истеблишмент, как и в первую каденцию Трампа, будет всячески мешать ему работать в рамках объявленных Трампом планов. И потому можно не сомневаться, что скандалы с уходом Байдена в Америке не прекратятся.



