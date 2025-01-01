У Узбекистана новый закон "О государственных секретах"

13:00 02.01.2025 Президент Узбекистана подписал новый закон о государственных секретах. Главное



Президент Узбекистана подписал закон "О государственных секретах", который заменит старый закон от 1993 года. Документ определяет конкретные категории госсекретов, полномочия органов в сфере, степень конфиденциальности и срок засекречивания сведений, а также данные, не подлежащие засекречиванию.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 декабря подписал закон "О государственных секретах" в новой редакции. Он вступит в силу с 29 марта 2025 года.



Предыдущий закон был принят в 1993 году, поэтому возникла "необходимость совершенствования правовой базы по регулированию отношений в этой сфере", отмечали в Сенате.



В старой версии закона не определены полномочия органов в области защиты государственных секретов, степень конфиденциальности, срок засекречивания сведений и выдача допуска на использование госсекретов. Из-за этого правовые основы по использованию и работе с госсекретами толкуются по-разному.



Кроме того, порядок работы с госсекретами и их защита, обеспечение режима секретности и регулирование работы в секретном режиме были утверждены на основе секретных постановлений Кабинета министров.



Это приводит к тому, что граждане Узбекистана, иностранцы и лица без гражданства не знают на должном уровне о правах по использованию государственных секретов.



Также до этого не были урегулированы порядок выдачи разрешения на ознакомление с госсекретами, перечень информации, не подлежащей засекречиванию, механизм взаимного обмена госсекретами с другими странами.



В новой редакции документа устанавливается, что единая государственная политика в области госсекретов определяется президентом, а также конкретно определяются полномочия в сфере Кабинета министров, СГБ и других организаций, пользующихся госсекретами. В старом законе полномочия были определены только у СГБ, который остается специально уполномоченным госорганом.



В частности, Кабмин:



- организует разработку проектов документов в области государственных секретов и принимает меры по их реализации;

- заключает межправительственные соглашения о взаимной защите секретной информации и принимает меры по их реализации;

- определяет порядок предоставления государственных секретов зарубежным государствам и международным организациям;

- устанавливает порядок создания режимно-секретных органов, их деятельности и ликвидации;

- определяет порядок оформления права пользования госсекретами;

- определяет порядок отнесения сведений к госсекретам, их засекречивания, рассекречивания, а также защиты государственных секретов и их носителей в организациях, пользующихся госсекретами;

- утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в Узбекистане;

- устанавливает порядок определения размера ущерба, который

- нанесен или может быть нанесен безопасности Узбекистана либо интересам организаций

- вследствие разглашения или утраты госсекретов;

- устанавливает порядок определения размера ущерба, наносимого собственнику носителей сведений, в результате засекречивания сведений и их носителей;

- и другое.



Организации, пользующиеся государственными секретами, обращаются в СГБ за получением разрешения на деятельность, связанной с госсекретами, создают необходимые условия для полноценного функционирования режимно-секретных органов, назначают туда сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию и сертификаты, выданные специально уполномоченным государственным органом, обеспечивают обучение лиц, имеющих допуск на использование госсекретов, и имеют другие полномочия.



Утверждается конкретный перечень из четырех категорий сведений, которые подлежат отнесению к тайне государственной значимости:



- военная сфера;

- внешняя политика и внешнеэкономические сферы;

- сведения в сфере разведки и контрразведки, оперативно-розыскной деятельности и других сферах государственной безопасности;

- сведения из экономической, образовательной, научной и технической сфер.



Ранее этот список указан в постановлении правительства от 1994 года под грифом "секретно".



В частности, к государственным секретам в военной сфере относятся:



- сведения, раскрывающие планы совместного движения, применения войск, оперативные планы, планы охраны и обороны секретных объектов, документы боевого управления, документы по приведению войск вооруженных сил (ВС) в различные степени боевой готовности при чрезвычайных ситуациях;

- сведения о стратегическом развертывании ВС, численности, боевом обеспечении, состоянии, вооружении, об организационной структуре, о развитии, боевом составе или количестве войск, их боевой готовности, а также о военно-политической и (или) оперативной обстановке;

- сведения, раскрывающие направления, долгосрочные планы и перспективы развития вооружения и военной техники и комплектования войск, о содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники, а также сведения, раскрывающие тактико-технические характеристики вооружения и военной техники;

- сведения о заказах в рамках государственного оборонного заказа, объемах и направлениях производства и поставки вооружения и военной техники, конструкциях, технологиях производства, боевых, физических, химических характеристиках, а также о порядке применения вооружения и военной техники;

- сведения, раскрывающие технологию производства ракетного топлива, балистных порохов, взрывчатых веществ и средств взрывания, используемых для военных целей, а также новых сплавов, специальных жидкостей, топлива для вооружения и военной техники;

- сведения о сетях связи и телекоммуникационной инфраструктуре, предназначенных для обеспечения обороноспособности и безопасности;

- сведения, раскрывающие распределение полос радиочастот, используемых в военных или специальных целях;

- сведения о перспективах использования и (или) развития космической инфраструктуры в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности Узбекистана;

- сведения, раскрывающие строительные проекты военных объектов и инфраструктур и договоры, связанные с военно-техническим обеспечением;

- сведения о расходах республиканского бюджета, раскрывающих обеспечение обороноспособности и безопасности Узбекистана (кроме обобщенных показателей).

- и другое (полный список состоит из 20 пунктов).



К государственным секретам во внешнеполитической и внешнеэкономической области относятся:



- сведения по вопросам внешней политики, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию и тактику внешней политики, описывающие двусторонние отношения Узбекистана с государствами и международными организациями, и иные подобные сведения, преждевременное распространение которых может нанести ущерб интересам страны;

- сведения по политическим, экономическим, военным или научно-техническим вопросам в отношении одного или ряда иностранных государств, полученные в доверительном порядке, если их разглашение может привести к выявлению источника;

- сведения о переговорах между представителями Узбекистана и других государств по выработке единой принципиальной позиции в международных отношениях, если, по мнению участников переговоров, разглашение этих сведений может повлечь для одной из сторон дипломатические осложнения;

- сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, приостановлении действия или прекращении международных договоров, преждевременное распространение которых может нанести ущерб обороноспособности, безопасности, политическим или экономическим интересам Узбекистана;

- сведения об экспорте и импорте вооружения, военной техники или снаряжения, если разглашение этих сведений противоречит правилам международных договоров Узбекистана;

- сведения, раскрывающие объем и содержание экономического сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в особый период.



К государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, касающейся государственной безопасности, относятся:



- сведения, раскрывающие силы, средства, методы, планы, формы и результаты разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, а также даипые о финансировании разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности;

- сведения, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к кадровому составу органов разведки, контрразведки, оперативно-розыскной деятельности, а также о лицах, оказывающих помощь этим органам на конфиденциальной основе, а также членах их семей;

- сведения об оперативно-мобилизационных мероприятиях, их состоянии и результатах;

- сведения о внутриведомственных и международных защищенных сетях и системах связи (размещенные объекты и устройства) президента Узбекистана и Кабинета министров,

- а также госорганов, ключевых документах (создания, производства и обеспечения) средств криптографической защиты, методах или инструментах анализа средствкриптографической защиты и об информационно-аналитических системах специального назначения;

- сведения, раскрывающие силы, средства и методы следствия по уголовным делам, связанным с посягательством на конституционный строй, преступлениями против мира и безопасности человечества, если они связаны с расследованием ситуаций, содержащих сведения, составляющие госсекреты;

- сведения о силах, средствах, методах, планах, организации обеспечения безопасности охраняемых государством лиц;

- и другое (9 пунктов).



К государственным секретам в области экономики, образования, науки и техники относятся:



- сведения о показателях, определяющих подготовку экономики к устойчивому функционированию в военное время;

- сведения, раскрывающие существо новейших достижений в области науки и техники, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, а также определяющие качественно новый уровень возможностей вооружения и военной техники, повышения их боевой эффективности;

- сведения о производстве металлургической промышленностью отдельных видов редких металлов и других материалов, имеющих стратегическое значение;

- сведения, раскрывающие ресурсный потенциал, балансовые запасы в недрах или информацию о добыче отдельных видов полезных ископаемых;

- способы защиты государственных документов от подделок и способах определения их подлинности;

- работы, проводимые в целях создания средств индикации, дегазации, химической защиты населения от оружия массового уничтожения или новых сорбционных и других материалов для этих средств;

- результаты топографической, геодезической или картографической деятельности, имеющие важное оборонное или экономическое значение;

- возможности и (или) резервы железных дорог по обеспечению железнодорожных перевозок грузов при мобилизации, организацию и объемы воинских перевозок, объемы

- перевозок и маршруты транспортировки стратегических видов энергетического, минерального и сельскохозяйственного сырья, топлива, материалов, отдельных видов вооружения или военной техники, а также специальные меры по обеспечению безопасности железнодорожного движения и сохранности грузов;

- состояние сил или средств гражданской обороны;

- сведения о горных выработках, естественных полостях, метрополитене или других сооружениях, которые могут быть использованы в интересах обороны Узбекистана, а также сведения, раскрывающие схемы питьевого водоснабжения городов

- с населением более 200 тысяч человек, схемы железнодорожных узлов, объектов, имеющих стратегическое и оборонное значение, и (или) расположение головных сооружений питьевого водоснабжения, водоотводов их питающих;

- сведения об обеспечении физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, за исключением сведений, подпадающих под действие международных договоров, ратифицированных Узбекистаном и предусматривающих их обмен, и сведений, которые могут быть получены из открытых источников;

- способы защиты бланков национальной валюты и государственных ценных бумаг от подделок и способах определения их подлинности;

- и другое (25 пунктов).



Порядок засекречивания



Отнесение сведений к государственным секретам и их засекречивание, осуществляются на основании перечня сведений, подлежащих засекречиванию.



Меры по распространению, предоставлению и (или) установлению ограничений, исходя из степени секретности сведений, осуществляются в пределах требований законодательства о госсекретах.



Перечень секретных сведений утверждается Кабинетом министров по согласованию с СГБ на основании сведений, относимых к государственным секретам и исходя из предложений центральных органов организаций, пользующихся госсекретами.



Руководители организаций, использующих гостайну, несут личную ответственность за свое решение о включении сведений в состав гостайны.



Устанавливаются следующие три степени секретности сведений, составляющих государственные секреты, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений:



- первая степень секретности - "Особая важность";

- вторая степень секретности - "Совершенно секретно";

- третья степень секретности - "Секретно".



Срок засекречивания сведений, составляющих государственные секреты, не должен превышать 30 лет - для тайны государственного значения и 10 лет - для служебной тайны.



Сведения, не подлежащие засекречиванию



Некоторые сведения не могут быть отнесены к государственной тайне:



- о чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью граждан;

- о стихийных бедствиях, их прогнозах и последствиях;

- о состоянии экологии, здравоохранения, образования, культуры, демографии и социального обеспечения;

- о состоянии преступности и параметрах государственного бюджета;

- о нарушениях прав и свобод человека, а также законодательства государственными органами.



Иные сведения, распространение которых не ограничено законом.



Должностные лица, принявшие необоснованное решение о засекречивании таких данных, несут ответственность, а граждане могут оспорить такие решения в суде.



Организации, обладающие государственными секретами, имеют право заключать договоры об отчуждении сведений у собственников. В договоре указываются размер компенсации собственнику сведений и обязательства по неразглашению информации.



В случае отказа собственника, отчуждение может быть осуществлено принудительно по решению суда с выплатой компенсации.



Однако право собственности на сведения, принадлежащие иностранным гражданам и организациям, не может быть ограничено, если они подготовлены без нарушения закона.



Граждане имеют право оспаривать такие решения в суде.



Допуск к государственным секретам



Доступ к государственной тайне регулируется на основе номенклатуры должностей, требующих допуска.



Оформление допуска осуществляется СГБ. Лица, не имеющие допуска, не могут быть назначены на должности, требующие доступа к гостайне.



Допуск может быть оформлен гражданам Узбекистана, иностранным гражданам и лицам без гражданства (при соблюдении международных договоров).



Для получения допуска к государственной тайне требуется письменное обязательство о неразглашении информации, письменное согласие на ограничение своих прав в соответствии с законодательством, согласие на проверочные мероприятия, проводимые уполномоченным государственным органом, ознакомление с законодательством о государственных секретах, включая меры ответственности за его нарушение.



Без проверочных мероприятий допуск предоставляется президенту, премьер-министру, депутатам Законодательной палаты, членам Сената, судьям, лицам, назначаемым на государственные должности президентом.



Основания для отказа в допуске:



- непогашенная или неснятая судимость;

- наличие уголовного, гражданского или административного дела, связанного с нарушением законодательства о государственных секретах;

- решение суда о признании недееспособности;

- выявление угроз безопасности по результатам проверок;

- умышленное уклонение от проверочных мероприятий или предоставление ложных сведений. Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735812000





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