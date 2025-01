ЦентрАзия | Запад должен усилить гибридную войну против России, - The Washington Post

13:06 02.01.2025 The Washington Post

США



Как ответить на гибридную войну России против Запада? Гибридной контратакой

WP: Запад должен усилить гибридную войну против России



Россию обвиняют в целом ряде диверсий в Европе, включая перерезание подводных кабелей, пишет WP. Автор статьи усердствует в русофобии и призывает Запад пойти на Москву собственной гибридной войной. Но он с сожалением вынужден признать: при Трампе этого не случится.



Макс Бут



На Рождество в Балтийском море был поврежден кабель, по которому из Финляндии в Эстонию поступала электроэнергия, а также еще четыре подводных кабеля для передачи информации. Финские власти обнаружили на морском дне следы волочения якоря и остановили танкер, который, как полагают, является частью российского теневого флота, используемого для экспорта нефти и газа в обход западных санкций.



Упомянутый инцидент - это лишь самый недавний из приписываемых Кремлю актов саботажа в Европе. Предполагается, что всего месяц назад китайское судно, выполняя приказ Москвы, перерезало два других кабеля передачи данных в шведских водах. Существуют и подозрения, что в прошлом году российские оперативники пытались подложить зажигательные устройства на борт грузового самолета в Германии; организовать заговор с целью убийства главы крупной немецкой компании, производящей оружие для Украины; совершить поджоги в Польше, Великобритании и Германии; вмешаться в выборы в Румынии и Молдове, а также ряде других стран.



Россия проводит "все более активную кампанию по совершению гибридных атак на территориях наших союзников, напрямую вмешиваясь в наши демократические процессы, саботируя промышленность и совершая акты насилия", - в ноябре заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Но что именно представляет собой гибридная война и как следует поступить Западу?



Изобретение термина "гибридная война" иногда приписывается подполковнику морской пехоты в отставке Фрэнку Хоффману, который якобы ввел его в обращение в 2007 году. Однако сам Хоффман уточняет, что его автором является Джим Мэттис - генерал морской пехоты в отставке, ранее занимавший пост министра обороны. В 2005 году Мэттис выступил с речью на эту тему. Тогда же Мэттис и Хоффман в соавторстве написали в журнале "Proceedings" Военно-морского института США провидческую статью под названием "Война будущего: расцвет гибридных войн".



Авторы статьи предупреждали, что в ходе грядущих "гибридных войн" США могут столкнуться с "падением несостоявшегося государства", которое "потеряло контроль над биологическими веществами или ракетами"; с "актами насилия", которые будут совершаться "негосударственными субъектами против объектов нашей критической инфраструктуры"; с "другими формами экономической войны" или "атаками компьютерных сетей против военных или финансовых целей".



По словам Мэттиса, термин "гибридная война" был введен, чтобы "оторваться" от общепринятого представления, будто Америка живет в мире, когда американские вооруженные силы не участвуют в войне с активными перестрелками. Такая двоичная логика игнорирует угрозы более низкого уровня, например кибератаки против США или перерезание кабелей в Балтийском море. "Если ожидать "настоящей" войны в том ее понимании, которое бытовало в прошлом, мы можем не понять, что враг ведет войну против нас уже сейчас, - на прошлой неделе написал Мэттис в электронном письме. - Эпитет "гибридная" был использован, чтобы подтолкнуть [читателя] к более широкому взгляду на ведение войны".



США крайне необходимо шире взглянуть на природу конфликтов, потому что именно так мыслят наши противники. И правда, в 1999 году два полковника Народно-освободительной армии Цяо Лян и Ван Сянсуй опубликовали авторитетный труд "Неограниченная война". Там они изложили свое видение противостояния, которое можно назвать гибридной войной с китайской спецификой.



Таким образом китайские высокопоставленные офицеры отреагировали на мастерство, продемонстрированное американскими военными в войне в Персидском заливе 1991 года. Понимая, что более слабые страны, такие как Китай, не смогут в краткосрочной перспективе конкурировать с США в условиях обычной войны, они выступили за расширение концепции конфликта. В нее включили такие непрямые меры, как подкуп парламентариев и СМИ противника, организация убийств руководителей финансовой отрасли, провоцирование экологических катастроф и проведение атак на компьютерные сети. "Первое правило неограниченной войны - отсутствие правил и отсутствие запретов", - отмечали они.



Четырнадцать лет спустя, в 2013 году, в докладе Министерства обороны США была упомянута стратегия "трех направлений войны" в китайской военной доктрине: психологическая война ("влияние и/или нарушение способности противника принимать решения"), война в СМИ ("направленная на долгосрочное влияние") и юридическая война (которая помогает "использовать правовую систему для достижения политических или коммерческих целей"). Китай использовал подход "трех войн" для незаконного установления контроля над Южно-Китайским морем, в том числе путем создания надуманных исторических аргументов (о "девятипунктирной линии"), строительства искусственных рифов и отправки вооруженных "рыболовецких судов", которые преследуют и изгоняют из этого района моряков других стран.



Еще одна страна, которая в последние десятилетия активно инвестирует в гибридную войну, - это Иран. Государство стремится утвердить свой контроль над "шиитским полумесяцем" на Ближнем Востоке. Оно поддерживает своих прокси-ополченцев, в число которых входят "Хезболла" в Ливане и йеменские хуситы, а также вмешивается в американские выборы и нанимает преступников для устранения противников режима за рубежом. Падение режима Башара Асада в Сирии - серьезное поражение для Ирана (и России), но Тегеран, скорее всего, просто удвоит усилия по реализации своей гибридной стратегии. Даже "королевство отшельников" - Северная Корея - участвует в гибридном противостоянии. В частности, КНДР ведет кибератаки и поставляет боеприпасы и войска России для использования в ходе специальной военной операции на Украине (информация не подтверждается официальными российскими источниками. - Прим. ИноСМИ).



Однако Россия остается главным практиком гибридной войны. Применяемая Кремлем тактика варьируется от обычных боевых действий на Украине до диверсий и операций по оказанию политического влияния в Европе. Также она включает отправку наемников в Африку и на Ближний Восток, где они разграбляют ресурсы и оказывают поддержку полевым командирам. Все это - чтобы вернуть потерянное после распада СССР влияние.



Как должен на все это реагировать Запад? Недавно в Центре анализа европейской политики была опубликована полезная статья "Как заставить Россию заплатить за гибридные атаки". Автор, литовский дипломат Эйтвидас Баярунас, утверждает, что Запад должен вести собственную гибридную войну, которая "окажется достаточно разрушительной, чтобы заставить Россию ощутить боль и воздержаться от нежелательного поведения в будущем".



Среди сформулированных автором рекомендаций - усиление экономических санкций против "россиян, причастных к процессу принятия решений"; инициирование судебных исков против лиц, "вовлеченных в гибридные атаки"; использование кибератак для вывода из строя "контролируемых Россией" фабрик ботов и серверов; удаление аккаунтов в социальных сетях, которые "распространяют ложную информацию"; наращивание военных усилий для противодействия российским диверсиям. К этому перечню можно добавить и другие идеи: например, попытки обойти российскую цензуру и саботировать теневой флот российских нефтяных танкеров - такие операции могли бы проводить западные разведслужбы.



Мэттис согласен с тем, что США необходимо активно вести гибридную войну. Он считает, что для "определения [необходимых] действий" потребуется секретный меморандум о соответствующем решении президента, подготовленный после консультаций с ведущими членами конгресса. Отставной генерал выступает за проведение стратегии "расширения конкурентного пространства" с "намерением нанести ущерб". При этом он добавляет, что "непрямой подход позволит нам перехватить оперативную инициативу, оставаясь в режиме возмездия [вместо] режима эскалации".



Но, к сожалению, трудно представить, что Дональд Трамп, наиболее симпатизирующий России и скептически настроенный по отношению к НАТО президент США в современной истории, сможет реализовать подобную повестку, вновь оказавшись у власти. С приходом в Белый дом администрации Трампа простое продолжение текущих усилий по противодействию российским гибридным операциям, не говоря уже об их наращивании, станет серьезной проблемой.



23 декабря республиканцы в конгрессе добились закрытия Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, созданного для мониторинга и противодействия кампаниям по дезинформации со стороны России, Китая и других противников США. Республиканцы - сторонники идеологии MAGA (Make America Great Again - слоган "Сделаем Америку снова великой", ставший идеологией части республиканцев - прим. ИноСМИ.) - ошибочно обвинили центр в том, что он занимается цензурой. Эта инициатива равносильна акту одностороннего разоружения в гибридной войне на множество фронтов, которую, вне зависимости от того, нравится нам это или нет, США ведут против решительно настроенной (и все более сплоченной) оси противников. Источник - ИноСМИ

Источник - ИноСМИ





