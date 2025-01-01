Операция "Немыслимое". 75 лет назад США были готовы к нападению на Советский Союз, - В.Бурт

13:08 02.01.2025 Операция "Немыслимое": несостоявшийся конец света

75 лет назад США были готовы к нападению на Советский Союз



01.01.2025 | Валерий БУРТ



1 января 1950-го настроение у жителей СССР было бодрое, праздничное. Но Великая Отечественная, закончившаяся меньше пяти лет назад, еще была свежа в памяти людей. Да и окружающий "пейзаж" не давал о ней забыть: на улицах многих городов стояли развалины домов, заводов и фабрик. Однако никто не подозревал, что над страной нависла опасность новой, еще более страшной войны. Вчерашние союзники – США и Великобритания намеревались привести в действие план "Троян", обрушив на города и веси СССР невероятный по силе ядерный удар.



"Жить стало лучше, жить стало веселее! – писала в редакционной статье "Правда". – Земля наша расцветает всеми красками и листами. Она дает замечательный пример разумного и справедливого разрешения коренных вопросов, волнующих человечество. У нас, учатся тому, как надо строить жизнь на разумных и справедливых началах. К нам едут за мудрым советом, за опытом, за наукой посланцы со всех концов планеты…"



Илья Эренбург в статье "Полвека" писал: "Г-н Поль Гофман, один из крупнейших государственных деятелей Америки, недавно изрек: "Вас может это удивить, но Москва помышляет о завоевании Соединенных Штатов". Не знаю, удивились ли слушатели, но никаких известий о консилиуме психиатров не поступило. Сенатор Томас (тот самый, что успокаивает матерей бомбами), несколько варьируя бред г. Поля Гофмана, обратил внимание на другую часть света: "Советский Союз может оккупировать Африку". Военный министр Джонсон тоже проявляет опасные симптомы, он, например, сказал: "Нападение на Америку произойдет в четыре часа утра".



Однако все было ровно наоборот. В первый день 1950 года диктор Юрий Левитан мог произнести своим неповторимым грозным баритоном такие слова: "Сегодня американские войска атаковали наши границы и подвергли бомбардировке города…" И радиослушатели ощутили бы холодный ветер тревоги. Как в июне сорок первого…



Еще в мае 1944 года, когда вермахт удерживал на востоке значительные территории Советского Союз, и второй фронт еще не был открыт, американские стратеги размышляли над тем, каким станет мир, когда умолкнут орудия.



Комитет начальников штабов США информировал правительство, что после Второй мировой войны Советский Союз станет мощной державой. И тогда экономические и политические интересы бывших союзников – Советского Союза, США и Великобритании – неминуемо столкнутся. Это вызовет военное противостояние.



Американские эксперты предположили, что после войны Советский Союз решится на значительное сокращение армии, поскольку стране понадобятся рабочие и инженерные кадры для восстановления разрушенной войной промышленности. Поэтому время с конца сороковых годов и до начала пятидесятых считалось наиболее удобным для нанесения удара по СССР.



14 декабря 1945 года Объединенный комитет военного планирования США издал директиву, в которой, в частности, говорилось: "Наиболее эффективным оружием, которое США могут применить для удара по СССР, являются имеющиеся в наличии атомные бомбы".



…К концу 1949 году были отшлифованы последние детали плана "Троян". Агрессоры готовились сбросить на 100 городов Советского Союза 300 атомных и 20 тысяч обычных бомб. Было подсчитано, что для этого летчикам США и Великобритании необходимо было совершить шесть тысяч вылетов. Даже эти сухие факты вызывают ужас…



Члены Комитета начальников штабов США решили проверить задуманное в военных играх, чтобы представить, насколько велики шансы уничтожить стратегические районы: Москва – Ленинград, Урал, объекты у Черного моря, Кавказ, Архангельск, Ташкент – Алма-Ата, Байкал, Владивосток.



Взвесив за и против, аналитики Пентагона пришли к неутешительному выводу – вероятность успешной атаки составила не более 70 процентов. При этом потери могли составить больше половины (55 процентов) общего числа бомбардировщиков.



Но больше всего американцы и британцы опасались ответного воздушного удара. Тревогу вызывала и возможность широкого наступления Советской армии в Европе. Красный поток мог разлиться по всему континенту, и коммунистические режимы возникли бы во Франции, Италии, Австрии, Голландии, Бельгии!



В общем, западным стратегам пришлось умерить свой воинственный пыл. Начальник оперативного управления штаба ВВС США генерал-майор С. Андерсон доложил государственному секретарю военно-воздушных сил С. Саймингтону, что "ВВС США не могут: а) выполнить все воздушное наступление по плану "Троян", б) обеспечить противовоздушную оборону территории США и Аляски".



План "Троян" был один из многих, составленных военными Запада. Причем о нападении на СССР они стали думать сразу после победы над Третьим рейхом и собирались использовать при этом части вермахта и СС. В конце мая 1945 года по приказу премьер-министра Уинстона Черчилля Объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании был подготовлен план названием "Operation Unthinkable ("Немыслимое"). Под ударом должны были оказаться соединения Советской армии, дислоцированные в Германии.



В марте 1946 года американские военные представили план "Пинчер", предусматривающий мощную ядерную атаку. Вслед за ним последовали другие – "Бушвэкер", "Кранкшафт", "Хафмун", "Когвилл", "Оффтэк". В 1948 году увидел свет чудовищный проект "Чариотир", согласно которому на советские города должны были обрушиться 200 атомных бомб.



Это было совершенно неприкрытое варварство. Американцам и британцам было плевать на последствия – распространение радиации по всему миру, массовую гибель людей, гигантские разрушения. И на былое братство по оружию, скрепленное кровью, тоже…



В 1949 году, после создания НАТО, у Соединенных Штатов появились новые союзники и значительно возрос военный потенциал. И военные намерения Америки становились все более обескураживающими. На их фоне грозные очертания гитлеровского плана "Барбаросса" значительно поблекли…



Уместно напомнить еще один план "Дропшот", согласно которому на территорию СССР должны были упасть 300 атомных бомб и 250 тысяч обычных! Планировалось установить контроль над океанскими и морскими коммуникациями СССР. Наземная часть операции включала в себя наступление более 250 дивизий, общей численностью свыше шести миллионов солдат и офицеров.



После окончания "блицкрига" Советский Союз планировалось оккупировать и разделить на четыре "района ответственности": Западная часть, Кавказ – Украина, Урал – Западная Сибирь – Туркестан, Восточная Сибирь – Забайкалье – Приморье. Две американские дивизии должны были разместиться в Москве и по одной в Ленинграде, Минске, Мурманске, Горьком, Куйбышеве, Киеве и еще в 15 городах СССР. И так далее…



Казалось, американские стратеги учились у недавно разбитых в пух и прах германских военачальников. Только концлагерей они не предусмотрели и зондеркоманд для "зачистки" территорий вроде бы не собирались создавать. Но, может, что-нибудь подобное и было?!



Знали ли о планах Вашингтона в Кремле? Трудно сказать. Но руководство СССР хранило многозначительное и угрожающее молчание. Это могло остановить зарвавшихся американцев. Возможно, они опасались, что Сталин приготовил им какой-то дьявольский сюрприз.



Американские военные продолжали планировать атаки на СССР и в последующие годы. Но, скорее, уже по инерции. Они прекрасно понимали, что встретят не только решительный отпор, но и получат в ответ страшный удар.



В августе 1950 года вышло постановление Совета министров СССР о создании системы противовоздушной обороны городов и стратегических объектов С-25. Ее основой стал абсолютно новый для того времени класс оружия – зенитные управляемые ракеты.



Эта система поступила на вооружение Советской армии в 1955 году. Благодаря ей можно было обстрелять сразу 20 целей, находящихся на высоте от 3 до 25 километров при отдаленности до 35 километров. К тому же у СССР была атомная бомба и на подходе – водородная. Многократно возрастала возможность ответного удара…



История имеет обыкновение повторяться. И сегодня военные специалисты Запада сравнивают стратегические возможности России и стран НАТО. И чем больше обостряется кризис на Украине, тем безумнее становятся намерения Запада.



У Америки, как и много лет назад, чешутся руки помериться силами с Россией. Но в Белом доме понимают, во что может превратиться Нью-Йорк, Вашингтон, Детройт, Сан-Франциско и другие города США после ответного удара. А потому лучше держать все чудовищные планы в сейфах. Впрочем, их можно использовать и для фильмов-ужасов или захватывающих литературных сюжетов. Но не дай Бог испытать то, что придумали циничные и беспощадные западные стратеги… Источник - Фонд стратегической культуры

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