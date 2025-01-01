России пора создавать плавучие военно-морские базы в Средиземноморье и Атлантике, - А.Широкорад

13:10 02.01.2025 Русский форпост в Атлантике решит кучу наших проблем - и добавит головной боли недругам

Гигантская плавбаза в Атлантике может использоваться не только для военных нужд



Александр Широкорад



Генри Морган и Джек Воробей скрежещут зубами от зависти к пиратам XXI века: "И как это мы догадались объявить себя эко-пиратами? Заставить бы все суда мира страховаться только в нашей конторе на острове Тортуга. А кто не захочет - на абордаж! Нам решать, какое судно может нанести вред экологии, а какое - нет. А несогласных - опять на абордаж!"



В конце ХХ века появились "зеленые террористы". Они решили заставить весь мир отказаться от использования угля и нефти. Даешь солнечные батареи! Правда, потом появилась новая фракция "зеленых", объявивших и солнечные батареи неэкологичными. В борьбе с "парниковым эффектом" они потребовали забить всех коров (пукают-де метаном!) и питаться кузнечиками и другими насекомыми.



Война на Украине стала моментом истины для "зеленых" нацистов. В феврале 2014 года они были в восторге от действий бандитов с цепями и бутылками "коктейля Молотова" на Крещатике. "Экологи" радовались, когда артиллерия ВСУ восемь лет ровняла с землей города Донбасса.



А с февраля 2022 года "экологи" дружно выступили за расширение войны на Украине. Вот, к примеру, Анналена Бербок, внучка офицера вермахта, в 2005 году ударилась в экологию и уже в 2021 году стала министром иностранных дел Германии. 24 января 2023 года на заседании ПАСЕ Бербок открыто заявила: "Мы ведем войну против России". Внучка оказалась достойной дедушки-нациста.



15 февраля 2023 года в резолюции Европарламента сказано, что решение украинских вопросов "возможно только за счет непрерывного и неуклонного увеличения поставок на Украину всех без исключения (!) видов вооружения". И все "зеленые" депутаты дружно проголосовали "за".



Ну и как после этого россияне должны относиться к "зеленым" людоедам? И это отношение не должно измениться даже после заключения мира на Украине.



Одним из условий мирного соглашения должна быть гарантия обеспечения экономической безопасности России, в том числе свободы мореплавания.



Запрет на заход российских торговых судов в порты Европы нанес огромный ущерб экономике России. Этого больше не должно повторяться. Но мы знаем, сколько раз США и страны НАТО за последние четверть вышли из важных международных соглашений. Поэтому нужна подстраховка, если Запад еще раз нас надует.



А как? Обратиться к истории. Когда-нибудь и кто-нибудь наверняка выходил из аналогичной ситуации. Вон, например, 6-й американский флот находится в Средиземном море с 1942 года по сей день. Он имеет десятки баз в Испании, Италии, Греции, Турции и т. д.



А советская Средиземноморская (5-я) эскадра с 1966 по 1991 год не имела военно-морских баз на Средиземном море. И как-то обходились. То наши корабли заходили в порты дружественных государств, то создавали "военно-морские базы" в открытом море в районах островов Крит, Мальта, в Тунисском заливе и др., вне территориальных вод других государств. Такие базы назывались "точками". Всего 5-я эскадра использовала 60 таких "точек".



В сравнительно мелководном районе на "мертвых" якорях ставились большие "бочки", к ним и швартовались корабли. В "точках" надводные корабли и подводные лодки заправлялись топливом, водой, продуктами питания. Наличие плавбаз давало возможность проводить малый ремонт и отдых экипажей. В "точках" находились лайнеры-госпитали типа "Енисей" проекта 320 водоизмещением 11,7 тыс. тонн. В госпитале не только лечились, но и релаксировали, иногда очень весело, учитывая количество женского медперсонала.



Возникает вопрос, а почему не создать такие "точки" в Атлантике вне территориальных вод? То есть речь идет о плавучих островах, которые могут стоять как на песчаных банках, так и на "мертвых" якорях.



При создании таких островов следует учитывать опыт Китая, который с 2015 года построил на мелководье в открытом море на расстоянии сотен километров от берега десятки больших островов. На них расположены объекты инфраструктуры, включая аэродромы и крупные порты.



В США подошли к проблеме иначе. Там решили создавать плавучие острова на больших глубинах без связи с дном. Так, в 1990-х годах компания "McDermott International" разработала интересный проект плавучего острова, состоящего из нескольких модулей, на которых размещались платформы. Каждый многоэтажный модуль имел длину не менее 300 метров. Модуль поддерживался двумя параллельными поплавками-катамаранами.



До места модуль доставлялся буксирами в надводном положении без балласта. По прибытии на точку модуль опускался под воду, и таким образом платформа, стоящая на нескольких обтекаемых опорах, не зависела от качки.



Несколько таких модулей вместе должны были образовать большую плавучую военно-морскую базу с несколькими гаванями и даже аэродромом, способным принимать тяжелые военно-транспортные самолеты.



По проекту такая плавучая база должна была размещаться в кризисных районах мирового океана, и на ней могла базироваться усиленная бригада армии США численностью в 3000 человек.



Между прочим, 22 мая 2005 года в полярном порту Певек была введена в строй плавучая атомная электростанция "Михаил Ломоносов" проекта 20870. Два ее реактора КПТ-40С выдают в береговую сеть энергию в 70 МВт. Станция была построена в Санкт-Петербурге и Северным морским путем доставлена в Певек. Аналогично при желании можно решить и проблему энергетики плавучего острова.



В качестве общежития для персонала острова можно использовать то же госпитальное судно "Енисей", которое с 1991 года без дела стоит в Южной бухте Севастополя и используется как ведомственная гостиница. Кстати, было несколько проектов переделки судна в VIP-отель.



Таким образом можно создать самые разные плавучие острова на торговых путях вне территориальных зон Европы. Не исключено, что такой проект в рамках совместной эксплуатации поддержат Китай, Иран и другие страны, желающие обходить любые санкции США и НАТО.



На плавучем острове суда всех стран могут заправиться топливом, водой. При необходимости можно легко и скрытно перегрузить с корабля на корабль контейнеры или нефть, а также провести малый или даже средний ремонт. Благо, к острову можно пришвартовать и большой плавучий док.



Для отдыха экипажей и пассажиров будут служить рестораны, казино со всеми видами развлечений, в том числе запрещенных в США и Европе. А почему на плавучем острове не разместить банки, независимые от дурацких законов того же Запада?



США и НАТО ведут против нас на Украине войну без правил. А почему Россия должна соблюдать правила, выдуманные Западом, хотя бы в бизнесе и логистике?



Будет ли такой остров под юрисдикцией России или наоборот, провозгласит независимость и заключит договор об обороне с РФ, должны решить юристы и дипломаты.



Дорого? Поначалу - да. А сколько европейцы дерут за обслуживание торговых судов в своих портах? И при массовом заходе кораблей на плавучие острова разница в стоимости по сравнению с европейскими портами будет постепенно уменьшаться, а потом, глядишь, остров начнет приносить прибыль.



Ах, Запад не допустит! Так у острова будет стоять один МРК с ржавым корпусом и шестью ракетами "Москит" со спецзарядами в 20 килотонн каждый. Без проблем можно защитить остров от полетов на сверхнизких высотах натовских самолетов в мирное время. Для этого есть лазеры, слепящие экипаж и выводящие из строя аппаратуру воздушных судов, ну и, естественное, мощные РЭБ. Источник - СвободнаяПресса

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