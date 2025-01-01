Скончался полковник, народный депутат СССР и депутат ГосДумы, непримиримый борец с олигархатом Виктор Алкснис

13:44 02.01.2025

"Черный полковник" ушел



Полковник авиации, народный депутат СССР и Госдумы Виктор Алкснис умер. Он стал известен, когда встал на защиту путча в августе 1991 года.



"Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался",

- написала в телеграм-канале "Черный полковник" его дочь Ирина.

Он рассказала, что в ночь на 30 декабря у папы случился геморрагический инсульт, он сразу впал в глубокую кому.



"Огромная благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где папа провел последние три дня. Они не только сделали все для папы, но и очень помогли нам, его родным, справиться с навалившимся на нас горем",

- добавили Ирина.

Полковник авиации Виктор Алкснис избирался народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвии и Госдумы России. Был известен тем, что выступал против распада Советского Союза и поддержал августовский путч в 1991 году. Получил прозвище "Черный полковник".