Руководство Кот-д'Ивуара требует вывода французских войск. Макрон получил очередной пендель

14:48 02.01.2025

Францию попросили из Кот-д'Ивуара: Париж выведет свои войска уже в январе



Ивуарийские спецназовцы проводят учения по городской разведке под наблюдением французского спецназа. Фото: Sylvain Cherkaoui / AP Photo

Французские войска покинут Кот-д'Ивуар в январе 2025 года. Об этом заявил президент страны Алассан Уаттара, сообщает Associated Press.



Кот-д'Ивуар объявил во вторник, что французские войска покинут страну после десятилетий военного присутствия, став последним африканским государством, сократившим военные связи со своей бывшей метрополией, передает агентство.



"Мы приняли решение о согласованном и организованном выводе французских войск из Кот-д'Ивуара" - сказал Уаттара.



По его словам, военная база Порт-Буэ, занимаемая бывшим 43-м батальоном французской морской пехоты (BIMA), с января 2025 года будет возвращена вооруженным силам Кот-д'Ивуара.



Сейчас в Кот-д'Ивуаре находятся 600 французских военнослужащих.



Отмечается, что в 2024 году Франция вывела свои войска из Чада и Сенегала.



"В настоящее время Франция изгнана из более чем 70% африканских стран, где у нее было военное присутствие после окончания колониального правления. Французы остаются только в Джибути с 1 500 солдатами и в Габоне с 350 солдатами", - добавляет агентство.