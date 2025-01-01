Обнародованы страшные цифры о количестве изнасилованных мигрантами молодых британок - 250 000 за 25 лет

15:12 02.01.2025

Четверть миллиона британок были изнасилованы мигрантами с начала века



Сенатор Алексей Пушков обратил в своем телеграм-канале внимание на то, что в британской Палате общин раскрыли пугающие цифры. "С начала этого века, то есть за 25 лет, 250 000 молодых британок были изнасилованы мигрантами", - пишет сенатор, ссылаясь на данные, обнародованные британскими парламентариями.



Власти, что "лейбористы, что консерваторы", как указал Пушков, всячески скрывают эти преступления, действуя "в духе толерантности и инклюзивности". Известны и случаи, когда осуждают самих жертв за использование перцового балончика или нанесения другого "ущерба" насильнику. "Выглядит как заговор против собственного народа", - подчеркнул Пушков. В целом в Западной Европе, как отмечает сенатор, насильников нередко оправдывают и досрочно выпускают из тюрем.



В апреле гражданин Конго, который просил убежища в Великобритании из-за "угрозы жизни", признался в изнасиловании 15-летней девочки, писало The Sun. Заслуживает внимания, что мужчина до этого попадал в поле зрения СМИ из-за протестов, когда стоял у центра содержания под стражей с табличкой "Мигранты не преступники".



