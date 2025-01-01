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В Приднестровье встали все промышленные предприятия
20:52 02.01.2025

С прекращением транзита газа из России через территорию Украины с 1 января в Приднестровье остановился весь промышленный сектор. Об этом заявил в интервью агентству "Новости Приднестровья" первый зампред правительства ПМР - глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.

Если проблема с поставками газа затянется, для промышленности могут наступить необратимые последствия, подчеркнул министр.

"Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для промышленного сектора нет энергетического ресурса",
- сказал Оболоник.
По его словам, на данный момент в трубе около 13 млн кубометров газа. Заблаговременно сформированного резерва хватит для обеспечения газом объектов, не подлежащих отключению, до 20 января на юге республики и до 10 января - на севере.

Почти 75 тыс. бытовых абонентов уже отключены от газа, 116 тыс. будут пока получать ограниченное количество - в основном это жильцы многоэтажек, которые пользуются газовыми плитами.

В полночь 1 января Молдавская ГРЭС перешла на генерацию энергии на угле. Станция в Днестровске вырабатывает 105 мегаватт электроэнергии (при максимуме 127 мегаватт), Дубоссарская ГЭС - 8 МВт (при 24). Перебоев с подачей электроэнергии не было, отметил министр.

Только к 5 января будет окончательно ясно, сколько электроэнергии потребляет бытовой сектор, и потом энергетический баланс покажет, что можно направить на нужды предприятий, добавил он.

На данный момент, по его словам, сейчас важно поддержать предприятия и дать им возможность отгрузить уже произведенную продукцию, скопившуюся на складах.

"Проблема (с поставками газа) носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения. То есть предприятия потеряют возможность к запуску",
- подчеркнул Оболоник.
В республике объявлено чрезвычайное экономическое положение, в многоэтажках нет тепла и горячей воды, а в частных домах - газа, отключено теплоснабжение в школах, в большинстве детсадов, а также в административных зданиях органов госвласти и управления.

Источник - eadaily.com
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