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Пятница, 03.01.2025
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Канадскую добычу урана в Казахстане остановили: Cameco разочарована и удивлена
00:01 03.01.2025

Месторождение урана Инкай в Казахстане. Фото: kazatomprom.kz
Совместное предприятие "Инкай" в Казахстане остановило добычу урана. В "Казатомпроме" пояснили, что вовремя не утвердили проект разработки. В канадской компании требуют разъяснений.

"Казатомпром" сообщил о временной приостановке добычи с 1 января 2025 года на участке № 1 месторождения Инкай, разрабатываемого СП "Инкай" в Созакском районе Туркестанской области.

"Согласно требованиям Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" проведение операций по недропользованию возможно исключительно при наличии утвержденного проекта разработки месторождения, - пояснили в казахстанской компании. - Однако по состоянию на 30 декабря 2024 года ТОО "СП "Инкай", не обеспечив своевременное предоставление требуемой документации, не получило необходимое согласование компетентных органов Республики Казахстан. В связи с этим, в целях соблюдения действующего законодательства, ТОО "СП "Инкай" временно приостанавливает добычу на месторождении".
В "Казатомпроме" ожидают, что "Инкай" предоставит все необходимые документы в министерство энергетики в течение ближайших двух недель, после чего ситуация будет урегулирована.

В канадской Cameco, которая имеет долю в 40%, не разделяют спокойствия казахстанской компании.

"В отчетах, полученных Cameco совсем недавно, 26 декабря 2024 года, не упоминалось о том, что есть риск приостановки производства в связи с этим процессом (утверждения проектной документации)",
- заявили в Cameco.
"Мы разочарованы и удивлены этой неожиданной приостановкой и будем искать дополнительные разъяснения о том, как это произошло, а также о потенциальных производственных и финансовых последствиях в 2025 и 2026 годах (в том числе о будущих дивидендах), а также о том, что Cameco может сделать, чтобы помочь „Казатомпрому" и СП „Инкай" возобновить добычу полезных ископаемых", - добавили в канадской компании.

Казахстан является крупнейшим производителем урана в мире. По данным "Казатомпрома" на начало 2024 года, на долю иностранных компаний на действующих месторождениях страны относится 266 тыс. тонн - почти 47% всех рудных запасов. "Росатом" является крупнейшим участником в казахстанских СП. "Ураниум Уан Груп" имеет долю в половине совместных проектов по добыче урана - шести из двенадцати. И на нее приходится 58% запасов в СП, которые относятся к иностранным участникам - 154 тыс. тонн. Ближайшим конкурентом может быть канадская Cameco (49,5 тыс. тонн).

После начала СВО канадская компания изменила маршрут доставки урана в обход России, а также отказалась закупать необходимые для добычи материалы в России. В Cameco признали, что это создало большие сложности как по добыче, так и по срокам доставки, но отступать пока не собираются.

Источник - eadaily.com
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