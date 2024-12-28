Предупреждение русофобам. Россия начала судами вставлять прибалтам, - Н.Петров

00:21 03.01.2025 Предупреждение русофобам

РФ заявила досудебные претензии странам Балтии в связи с дискриминацией ее соотечественников

Николай Петров

28.12.2024



"Мы, - сказала в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, - задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников. В частности, возможности для этого открывает и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве, Эстонии в связи с грубым попранием русских вопреки указанной конвенции".



Представитель МИД также напомнила о термине "дерусификация", перечислив его нынешние черты: дискриминационное поражение в правах большой части русского населения путем отказа в гражданстве и выдачи так называемых паспортов неграждан; тотальная ликвидация образования на русском языке, его насильственное "вымывание" из всех сфер социальной жизни, формирование в общественном сознании образа русских как внутреннего врага, травля и судебное преследование по надуманным обвинениям любых общественных деятелей, которые выступают в защиту русской культуры.



По словам Захаровой, прямым преследованиям подвергаются и простые люди, которые "не желают отказываться от своей идентичности, отказываются верить русофобским мантрам, не хотят, видя всю неправомочность и всю антиправочеловечность [этого процесса], становиться под знамена идеологии русофобии". Захарова подчеркнула, что на территории этих государств происходит героизация нацизма путем возвеличивания пособников Адольфа Гитлера. При этом сносятся по всей Прибалтике памятники советским воинам, борцам с нацизмом. Люди, празднующие День Победы, подвергаются настоящим карательным мерам. За все эти действия прибалтийским властям придется ответить, заключила Захарова.



О систематическом нарушении прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах говорится и в опубликованном на днях докладе МИД РФ, который выложен на сайте ведомства.



Нарушения прав выходцев из России и дискриминация всего связанного с Русским миром в западных государствах остаются многочисленными. Это положение дел усилиями стран "коллективного Запада" сохраняет негативные тенденции развития. В качестве предлога для оправдания неприглядного отношения к нашим соотечественникам по-прежнему используется проводимая Российской Федерацией Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса.



В ряде стран, ведущих "санкционную войну" против России, факты дискриминации и преследования россиян остаются без внимания со стороны их официального руководства. Именно поэтому лица, столкнувшиеся с дискриминационным отношением, далеко не всегда сообщают органам власти о случаях нарушения своих прав, понимая, что соответствующей реакции, установления виновных и привлечения их к ответственности ждать не приходится.



Не удостаивают вниманием проявления русофобии и международные правозащитные механизмы. Данная ситуация демонстрирует, что следование антироссийской политике ныне является "индульгенцией" за самые вопиющие нарушения прав человека, считает МИД РФ.



Больше всех в русофобии "преуспели" власти Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые вывели на запредельный по цинизму уровень свою деятельность по вытравливанию русского языка из всей образовательной системы, ограничивая тем самым право своих жителей на получение образования на родном языке.



Сохраняется угроза массовой депортации русскоязычных жителей властями прибалтийских государств. Уже зафиксированы первые попытки с их стороны таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства.



Эти противоправные действия затронули несколько тысяч человек, в том числе лиц преклонного возраста, проживших всю свою жизнь в этих странах и работавших на благо изгоняющих теперь их государств.



Со своей стороны МИД России продолжит принимать все возможные меры в целях отстаивания прав российских граждан и соотечественников. Намерен также продолжать фиксировать сведения о растущем числе дискриминационных проявлений в иностранных государствах. Чтобы как в двустороннем, так и в многостороннем форматах добиваться от руководства соответствующих стран выполнения своих международных правовых обязательств по отношению к нашим соотечественникам, отмечается в докладе МИД.



Яростный азарт, с которым преследуют русских, в том числе пенсионеров, в странах Прибалтики вызывает удивление даже в таких русофобских странах Запада, как Великобритания. Так английская газета Spectator опубликовала недавно статью, в которой рассказала о мытарствах русских в Латвии.



"Инессе Новиковой, - написал ее корреспондент в Риге, - русской по национальности, в 74 года вдруг сказали, что она должна выучить латышский язык, иначе ее депортируют. "Мне стало физически плохо, когда была объявлена эта политика, - рассказала она мне во время встречи в центре Риги. - Я мирно прожила здесь 20 лет".



Как и 25 тысяч других этнических русских, продолжал автор статьи, она не ожидала, что ее гражданство однажды создаст проблемы для ее жизни в этой стране. "Жить негражданином стало унизительно", - говорит она. В прошлом году она сдала языковой тест стоимостью 500 евро. Как она могла себе это позволить при пенсии всего в 400 евро в месяц? "Думаю, Всевышний помог, - говорит она. - Это было невероятно сложно".



"Алене Егоровой, которой сейчас 69 лет, повезло меньше, - продолжал свой рассказ корреспондент Spectator. - Она представила свой старый сертификат владения латышским языком, выданный в 1993 году. Он был отклонен. Она снова пошла на экзамен по языку, но дважды не смогла его сдать – именно столько попыток допускает правительство Латвии. В ноябре она получила предписание покинуть страну до конца месяца…"



Однако, порассуждав о мытарствах русских в Латвии, корреспондент Spectator и не подумал осудить за эти явные нарушения прав человека латвийские власти, а, напротив, переложил ответственность… на Россию.



"В музеях Риги, - пишет он, - посетителям постоянно напоминают о долгой борьбе, которую стране пришлось вести ради свободы. В военном музее, например, поражение нацистской Германии называют "странной победой". Пока лондонцы танцевали на Трафальгарской площади и конфетти падали на Таймс-сквер, Латвия погружалась в десятилетия советской оккупации. Новая выставка посвящена латвийцам в изгнании, тем, кто верил в то, что другие страны - по всей Западной Европе, Северной и Южной Америке вплоть до Австралии - помогут им сохранить свою культуру, пока их родина подвергалась репрессиям со стороны коммунистов".



"Сегодня Латвия пришла к выводу, что дерусификация необходима ради защиты молодой страны от иностранного влияния за счет людей, которые все чаще рассматриваются как внутренние враги. Уже покидая Военный музей, я вдруг увидел доску, на которой посетителям предлагалось описать, что для них значит "свобода". Кто-то написал: "Чтобы русских здесь никогда не было", - фактически одобряет это вопиющее нарушения прав человека автор статьи в Spectator.



Однако в самих прибалтийских государствах все-таки, как видно, понимают, что все эти издевательства над русскими в их странах Россия может призвать их к ответу не только путем нотами из МИДа. А потому все они дружно вступили в НАТО и изо всех сил тужатся вооружить свои крохотные армии, чтобы "противостоять агрессии России", хотя в течение 30 лет после того, как они стали независимыми государствами наша страна никаких враждебных акций против них не предпринимала.



Тем не менее, у страха глаза велики. Нынешние лидеры прибалтийских стран постоянно твердят, что Россия вот-вот на них нападет, истерично призывая на помощь НАТО и США. При этом они признают, что европейские члены НАТО не готовы противостоять России без участия США. Глава Финляндии Александр Стубб и вовсе заявил, что не представляет себе НАТО без США. А премьер-министр Эстонии Кристен Михал, в свою очередь, добавил, что НАТО необходимо укреплять обороноспособность.



Но Россия не намерена бесконечно терпеть издевательства над соотечественниками. А потому не случайно Мария Захарова заявил, что "за все эти действия прибалтийским властям придется ответить".



И ведь действительно придется! Как уже несут ответственность за это неонацисты Киева. Источник - Столетие.Ру

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