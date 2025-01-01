Бой дракона с орланом. Китай вводит санкции против США, - Евгений Норин

00:30 03.01.2025

Что означает для России противостояние сверхдержав

Китай ввел ограничения на поставки товаров оборонного назначения для 28 компаний США. Под ограничения попали Lockheed Martin, Raytheon, Boeing Defense, General Dynamics. Короче говоря, весь цвет американской оборонки.



Величайшие державы Запада и Востока соперничают уже не первый год. США вводили санкции и заградительные пошлины против компаний из Поднебесной, а некоторые сделки между китайскими инвесторами и американскими компаниями блокировали административно – из соображений национальной безопасности. Китай отвечал, но не слишком активно: в последние годы падал экспорт КНР в США, а не наоборот.



Китайская экономика далеко ушла от того явления, которое у нас презрительно называли "китайщиной" – торговли дешевым и плохим ширпотребом. Сейчас это точное машиностроение, электроника, автомобили, энергетика, тяжмаш. КНР ведет экспансию напористо, решительно, и США пошли на инициирование торговой войны по очевидной причине: экономически они в обороне, причем не слишком успешной.



В 2024 году торговая и политическая борьба шла на обострение. Нынешний шаг Китая – значимая мера, но лишь одна из многих в войне санкций и тарифов.



Хорошо ли это для мировой экономики? Не очень, в том числе для российской. Борьба сдерживает глобальный экономический рост. Однако для России это противостояние открывает множество разнообразных окон возможностей. В первую очередь – пока идет противостояние, то говорить об изоляции РФ на мировой арене не приходится, поскольку где для США противник, там для КНР партнер.



Мы, конечно, не можем сказать, что наблюдаем за схваткой тигров, как обезьяна с ветки, но борьба супердержав позволяет России решить свои проблемы. Менее глобальные, зато куда более значимые для нас самих.