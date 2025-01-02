Зачем в Азербайджане разыгрывают антироссийскую карту? - О.Сергеев

00:34 03.01.2025 02.01.2025 | ОЛЕГ СЕРГЕЕВ



Черные ящики с разбившегося близ Актау самолета доставлены в Бразилию



Связанные с администрацией президента Азербайджана медиа демонстрируют в последнее время удивительные кульбиты. Удобным предлогом стала даже трагедия пассажирского лайнера Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Изначально близкое к администрации Алиева агентство Haqqin сообщило, что этот самолет был сбит украинским беспилотником. Однако через некоторое время слово "украинским" исчезло из текста соответствующего информационного сообщения.



Тем не менее тон сообщений в целом оставался относительно нейтральным, но уже через короткое время многие бакинские СМИ и уполномоченные эксперты словно по команде, не дожидаясь итогов расследования, принялись обвинять в крушении самолета Россию. Не менее дружно к хору бакинских "обличителей" России тут же присоединились солисты из-за океана. "Твердая реакция Азербайджана на трагедию самолета AZAL показывает, что Россия утрачивает традиционное влияние в Южном Кавказе", – сообщил The Wall Street Journal. Авторы американского издания не скрывают своей радости по поводу того, что президент Ильхам Алиев не удовлетворился извинениями Президента Владимира Путина и требует от России признать вину, выплатить компенсации и привлечь к ответственности виновных. При этом он открыто обвинил Россию в попытке замять дело и дал понять, что не допустит этого.



В результате, по мнению американцев, будущее российско-азербайджанских отношений оказалось под вопросом, военно-политико-дипломатические связи с Арменией деградируют, в Грузии проходят антироссийские демонстрации, следовательно, РФ рискует полностью утратить влияние в Южном Кавказе. Вдобавок ухудшение отношений с Баку непременно отразится и на отношениях Москвы с Анкарой.



Радость американцев понятна – для России очень важно иметь надежный тыл в Закавказье. А медиапровокации вроде той, что разыгрывали в последнее время вокруг трагедии самолета AZAL, способствуют превращению региона в кондоминиум Турции и Запада и плацдарм для геополитических проектов враждебных России. Азербайджан – уже фактически турецкий протекторат, в котором после победы в Карабахе антироссийский крен только нарастает (1). Обращает на себя внимание и намерение Анкары принять участие в расследовании причин катастрофы, для чего в Баку отряжена делегация из 8 человек.



Запад заинтересован в том, чтобы ситуация в Закавказье для России ухудшалась и дальше. Отсюда и противопоставление ей нынешнего режима Армении, и попытки дестабилизировать и прибрать к рукам Грузию, которая хоть и не столь важное в экономическом, но в то же время значимое в геополитическом плане государство, через которое идут стратегические коммуникации в Закавказье и которое граничит с взрывоопасным российским Северным Кавказом. Последний в свою очередь уже вновь пытаются раскачивать – судя в том числе и по провокации с гибелью самолета AZAL. Ведь вовсе не случайно, наряду с Грозным в тот же день, 25 декабря, украинские беспилотники атаковали и соседние с Чечней республики. Манифестации в Тбилиси не прекращаются, едва ли случайно, что одновременно с попытками дестабилизации изнутри (руками прозападной пятой колоны и прочих иноагентов) на грузинском направлении активизировался и турецко-азербайджанский тандем, скупающий газотранспортную систему Грузии.



Под шумок "недомайдана" и президентской кампании правительство Грузии одобрило в начале декабря прямую продажу газопроводов в районах на западе страны компании SOCAR Gas Georgia за 19,8 млн лари (7 млн долл.). В подписанном премьер-министром И. Кобахидзе распоряжении речь идет о приватизации 41 газопровода в селах регионов Имерети, Гурия и Самегрело – Земо Сванети. Процесс рассчитан на 17 лет, выплаты по графику начнутся с 2032 года. При этом в настоящее время азербайджанская SOCAR и так уже является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Согласно заявлению Центробанка Азербайджана, за период с января по сентябрь 2024 года объем прямых инвестиций из Азербайджана в Грузию составил более 95 млн долларов по сравнению с 45 млн долларов за аналогичный период 2023 года.



Кроме того, в последние месяцы Азербайджан был вовлечен в многосторонние переговоры относительно возможных схем поставок в Европу природного газа. Так, по информации Bloomberg, обсуждавшаяся словацкой SPP схема сводилась с тому, что SOCAR покупал бы топливо у "Газпрома", а потом транспортировал бы его через Украину в ЕС, однако инцидент в небе над Грозным, как можно предположить, явно не способствовал продвижению "газовых" переговоров. С восьми часов утра 1 января 2025 г. транзит прекращен в связи с истечением пятилетних соглашений, что будет иметь как экономическое, так и геополитическое значение. Выступая в сентябре на форуме в Черноббио "Взгляд на мир, Европу и Италию", Алиев рассказал о вкладе 3500-километрового Южного газового коридора, протянувшегося от западных берегов Каспия до Апеннинского полуострова, в энергетическую безопасность Европы: "Сегодня 10 стран закупают газ из Азербайджана, причем 7 из них – члены Евросоюза. Поэтому Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и своим надежным партнером… Для Италии Азербайджан стал поставщиком нефти номер 1 и поставщиком газа номер 2". Ранее, в июне 2024 г., Байден отметил сохраняющееся значение Азербайджана как краеугольного камня глобальной энергетической безопасности, особенно для стран Европы, куда в 2023 году ушло более половины добытого на месторождении Шах-Дениз газа. В июле 2022 г. Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве, предполагающем удвоение мощностей Южного газового коридора и наращивании импорта природного газа в Евросоюз до 20 млрд кубометров в год к 2027 году. Наконец, в марте 2024 г. тогдашний генсек НАТО Й. Столтенберг поблагодарил Баку за "необходимую поддержку Украине" – надо полагать, отнюдь не только "гуманитарную".



Уместно задаться вопросом: для чего президент Азербайджана, внезапно и резко обрушившийся на Россию с задающими новый формат отношений обвинениями, предвосхищает таким образом результаты еще не завершенного расследования, выводы которого никто не собирается скрывать? Российские, казахстанские и азербайджанские специалисты приедут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с потерпевшего катастрофу близ Актау самолета. Предварительные результаты расследования инцидента представят в течение 30 дней, заявил заместитель министра транспорта Казахстана.



Между тем известно, что после катастрофы AZAL Алиеву звонил Зеленский. При этом ни Киев, ни Баку даже не обмолвились об украинских беспилотниках, из-за которых азербайджанский самолет так и не смог приземлиться в столице Чечни и, вероятно, мог быть ошибочно воспринят как цель во время атаки ВСУ. Спецслужбы Азербайджана, похоже, знают ответ на этот вопрос. Многое указывает на тщательную подготовку теракта, в чем немало поднаторели ГУР Минобороны Украины и СБУ.



Примечание



(1) В сентябре с лекцией в бакинском Университете ADA, на площадке которого делал важные заявления Ильхам Алиев, выступал с лекцией глава британской разведки MI6 Ричард Мур, долгое время проработавший в Турции и известный своей дружбой с Реджепом Эрдоганом. Ранее на берега Каспия наведались высокопоставленные представители американской разведки, включая главу европейско-евразийского центра разведывательного управления Пентагона (РУМО) Патрика Прайора, и это далеко не полный перечень подобного рода визитов, так что ориентированная на российскую публику антизападная риторика хозяина президентского дворца в Баку едва ли кого-то должна вводить в заблуждение. Источник - fondsk.ru

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