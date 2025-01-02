Отказ от российского газа чреват суровыми последствиями для Евросоюза, - В.Малышев

00:35 03.01.2025 02.01.2025 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



С первого января транзит российского газа в Европу через Украину остановлен



Остановка транзита газа через Украину на запад приведет к суровым последствиям для всех в Евросоюзе, но при этом никак не навредит России, заявил 1 января премьер Словакии Роберт Фицо: "Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России".



Как известно, компания "Газпром" сообщила о приостановке поставок газа через Украину 1 января. Компания отметила, что транспортировка газа перестала осуществляться с 8:00 мск. Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.



Однако уже сразу после закрытия "украинского маршрута" в Европе началась паника. С нескрываемой тревогой пишет о последствиях прекращения транзита газа из России для стран старого континента даже такая откровенно русофобская газета, как английская Guardian.



"Украина, возможно, сможет удовлетворить собственный спрос на газ после отключения при нормальных погодных условиях, полагаясь на собственную добычу и хранение ископаемого топлива, однако Международное энергетическое агентство заявило, что более холодная, чем обычно, зима может привести к увеличению объема газа, который Украине необходимо импортировать из ЕС.



Похолодание, которое ожидается в конце этой недели, уже обещает стать одним из самых серьезных испытаний для газовых рынков Европы за последние годы, поскольку оно последовало за периодом, когда резервы сжигались самыми быстрыми темпами с начала энергетического кризиса. Европейские города, включая Лондон, Париж и Берлин, могут ожидать, что к концу недели температура опустится ниже нуля, что значительно ниже нормы для этого времени года. Ожидается, что период морозов увеличит спрос на газ для отопления и ускорит изъятие резервных запасов Европы", – указывает Guardian.



Согласно официальным данным Gas Infrastructure Europe, с сентября газовые запасы ЕС сократились почти на 20%. Это значительно больше, чем за последние две зимы, когда отраслевая группа сообщала об однозначных падениях за тот же период, отчасти из-за более мягкой погоды и более слабого спроса со стороны тяжелой промышленности. Надвигающееся похолодание привело к росту базовой цены на газ в Европе почти на 5% с начала недели до почти 49 евро (41 фунт стерлингов) за мегаватт-час, что близко к годовому максимуму, установленному в начале декабря.



"Прекращение транзитной сделки указало, что зависимость Европы от поставок российского газа по трубопроводам и от сжиженного топлива сохраняется, а также выявило разногласия в подходе блока к отказу от российских поставок", – с беспокойством пишет европейский портал американского агентства Bloomberg.



"После начала российской военной операции на Украине председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поставила политическую цель отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Она заявила, что прекращение транзита не окажет большого влияния на региональные энергетические рынки. Тем не менее такие страны, как Венгрия и в особенности Словакия, ведут все более ожесточенную кампанию за сохранение поставок российского топлива. Европа также сталкивается с растущей напряженностью на мировом газовом рынке. Под конец года стоимость месячного контракта приросла на 51% в годовом выражении – это наиболее крупный скачок с 2021 года", – констатирует агентство.



Прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину российской компанией "Газпром" происходит в критический момент, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно, указывает греческий информационный портал Newmoney.



"Истечение срока действия соглашения... происходит в критический момент, поскольку запасы газа в Европе иссякают быстрее, чем обычно, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Перебои с поставками через Украину, как ожидается, станут серьезным ударом для Молдавии. Среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия продолжит получать российский газ с юга по черноморскому трубопроводу TurkStream, хотя и хотела сохранить транзит через Украину", – говорится в сообщении.



"Для Европы потеря дешевого российского газа также имела серьезные последствия, поскольку способствовала значительному замедлению экономического роста, повышению инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. В то время как Европа поспешила найти альтернативные источники энергии, потеря российского газа усугубила долгосрочные опасения по поводу снижения ее глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии", – констатирует греческое СМИ.



Как известно, еще в конце августа глава киевского режима Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истек в конце 2024 года, хотя РФ от этих поставок не отказывалась. Позднее, 20 декабря, сообщалось, что Зеленский сделал вид, что якобы согласен на транзит российского газа через Украину, если страны Запада не будут платить РФ за это топливо до окончания конфликта. Но понятно, что дураков нет, чтобы согласиться поставлять газ в Европу бесплатно.



Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что продолжение поставок российского газа через Украину в 2025 году будет невозможно из-за того, что Киев направил в суд иск к "Газпрому" за то, что компания не поставляет топливо по газопроводу, перекрытому украинской стороной. Российский лидер назвал такую позицию киевских властей бредом.



Но отчего же Киев так расхрабрился, что отказался от транзита, что приносило ему немалые деньги и за который на Украине прежде так ожесточенно боролись? Причин тому две. Во-первых, киевский режим сейчас полностью находится на содержании у США и их европейских сателлитов, а потому потеря денег за транзит Зеленского и компанию уже не волнует. А самое главное, что это выгодно Вашингтону, потому что окончательно превращает США в важнейшего поставщика своего СПГ в Европу. В дураках в результате оказалась Европа, и прежде всего Германия, которые без дешевого трубопроводного газа из России лишают свою промышленность конкурентоспособности на мировых рынках.



Однако в Брюсселе раздувают щеки, делая вид, будто ничего особенного для Европы не произошло. Как заявила в конце прошедшего года официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, европейские страны готовы к остановке с 1 января 2025 года поставок российского газа через Украину.



Понятно, что в США при этом торжествуют. Ведущая американская газета Nеw York Times поместила в среду сообщение об остановке транзита газа через Украину на самое видное место. "Решение о приостановке поставок газа по трубопроводу, по которому советский, а затем российский газ поставлялся в Европу на протяжении почти шести десятилетий, является частью более широкой кампании Украины и ее западных союзников по подрыву способности Москвы финансировать свои военные усилия и ограничению возможностей Кремля использовать энергоносители в качестве рычага давления в Европе", – не скрывая своего удовлетворения, заявило издание.



Торжествуют и на Украине. "Это историческое событие, – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. – Россия теряет рынки, она понесет финансовые потери". Хотя понятно, что в Киеве на Европу, которая при этом неизбежно пострадает, наплевать, поскольку для ее пронацистской хунты важнее всего указания из Вашингтона.



Но как же в такой ситуации будет действовать Россия? Выступая в декабре на годовой прямой линии и пресс-конференции, Президент России Владимир Путин сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет". Однако Россия может поставлять газ в ЕС через Польшу, отметил 26 декабря Президент РФ.



При этом на фоне разговоров о "блокировании" России объем поставок российского газа в Европу за последние 11 месяцев тем не менее увеличился на 18–20% по сравнению с прошлым годом до около 50 млрд кубометров, заявил 25 декабря вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что, несмотря на санкции, российский газ остается конкурентоспособным на европейском рынке благодаря выгодной цене и удобной логистике.



В свою очередь старший преподаватель кафедры теории и систем отраслевого управления РАНХиГС Роман Могучев допустил, что российский газ будет поступать в Европу сначала через "Турецкий поток", а потом – по так называемому Южному Балканскому коридору. Согласно его версии, то же самое будет и со Словакией, а, соответственно, через Словакию газ уже будет идти транзитом в Австрию, которая также зависит от российского газа.



Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 28 августа 2024 года отметил, что существуют альтернативные пути поставок газа из России в Европу, подчеркнув возможность создания газового хаба на территории Турции. Президент Владимир Путин в сентябре 2024 года, в ходе Восточного экономического форума, назвал "Турецкий поток" альтернативным маршрутом для поставок газа в Европу, если Украина откажется от транзита.



Но самое главное, что Россия уже сделала стратегический выбор, направляя свои энергетические ресурсы в Китай, Индию и в другие страны Азии и Востока, которые начинают доминировать в мировой экономике, отодвигая Европу на второстепенные роли.



P.S. И вот первые сообщения о последствиях прекращения транзита российского газа: в Кишиневе остановились троллейбусы, перебои с электричеством, у многих в Молдавии нет отопления и горячей воды. А молдавская ГРЭС заявила, что с 1 января прекращает поставки электроэнергии. Она обеспечивала 80–90% потребностей страны. Станция перешла на уголь, его запасов хватит лишь на 50 дней.



Люди сообщают, что квартиры превращаются в морозильные камеры, граждане пытаются обогреваться всеми возможными способами. В столице Молдавии перестали ходить троллейбусы, электричества не стало как в многоквартирных, так и в частных домах. Больше всего пострадали поселки и деревни, особенно люди, проживающие в частных домах и квартирах с автономным отоплением. А на Украине сообщили, что цена газа для рядового гражданина вырастет в четыре раза. Источник - fondsk.ru

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