Требуется особое соглашение: Иран из-за санкций стремится к перезапуску ядерной сделки, - А.Калашян

00:44 03.01.2025 Какое развитие СВПД получит при новой администрации США

Альберт Калашян



Иран готов к возобновлению переговоров по своей ядерной программе - страна стремится заключить сделку для снятия санкций в условиях социально-экономических проблем. Иранские власти уже неоднократно посылали сигналы о возможности вести диалог с США по этой тематике. Однако маловероятно, что ядерная сделка будет восстановлена в ближайшее время из-за требований Запада, сообщил "Известиям" высокопоставленный источник. Как изменится линия США при администрации Дональда Трампа по отношению к реанимированию соглашения - в материале "Известий".



Тегеран стремится к снятию западных санкций

Иран стремится к возобновлению диалога по своей ядерной программе, надеясь ослабить санкционное давление, которое существенно ухудшило социально-экономическую ситуацию в стране. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который шире известен как ядерная сделка, в 2015-м подписали Иран, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия. Она предполагала отмену санкций против Тегерана в обмен на ограничение им своей ядерной программы. Однако в 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД, вновь наложив американские рестрикции на Тегеран.



Трамп

Президент США Трамп объявляет о своем решении по ядерному соглашению с Ираном в Белом доме в Вашингтоне



- Иранская ядерная сделка вряд ли будет возобновлена в ближайшее время. В каком формате будет обсуждение? То, что Запад опять предлагает Тегерану, - это делать вдвое больше усилий, чем другие участники. Ничего не изменилось. Не думаем, что это сработает, - отметил в беседе с "Известиями" высокопоставленный источник.



Тем временем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью итальянскому информационному агентству ANSA заявил, что Иран обогащает уран до уровней, "близких к военным", и быстро движется к тому, чтобы стать ядерным государством. По его словам, СВПД потерял актуальность.



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Гросси объясняет свою позицию тем, что ядерная сделка 2015 года была рассчитана на старые поколения центрифуг для обогащения урана, в то время как Исламская Республика уже обладает центрифугами, которые обеспечивают производство большего объема ядерного топлива при меньшем количестве оборудования.



Центрифуги

Иран начал установку современных центрифуг на своем главном объекте по обогащению урана



Такая риторика Гросси в русле западного подхода вызывает недовольство Ирана. Ведь после нескольких лет стагнации переговоров, связанных с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году, Тегеран сигнализировал о намерении найти компромисс с мировым сообществом. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами призвал агентство сохранять беспристрастность, подчеркнув, что соглашение предусматривает обязанности и других сторон.



Разговоры о возобновлении переговоров по восстановлению ядерной сделки начались после кадровых перестановок, сделанных иранским президентом Масудом Пезешкианом. Так, вице-президентом республики по стратегическим вопросам был назначен Мохаммад Джавад Зариф, занимавший пост министра иностранных дел Ирана с 2013 по 2021 год. Зариф был основным идеологом переговоров по ядерной сделке и возглавлял команду дипломатов, занимавшихся разработкой соглашения. Главой МИДа стал бывший заместитель Зарифа Аббас Аракчи, опытный дипломат, состоявший в иранской переговорной группе по ядерному досье.



В конце ноября в Женеве возобновились переговоры по между представителями "евротройки" (Великобритани, Германии и Франции) и Ираном. Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов передавало, что Запад хочет создать почву для договоренностей до возвращения Трампа на пост президента США.



Влияние санкций на экономику Ирана

Иран находится под воздействием западных санкций, что ограничивает его доступ к международным рынкам. На этом фоне Тегеран столкнулся с высокой инфляцией и безработицей, негативно сказывающихся на уровне жизни населения, особенно среди бедных слоев. Тем не менее модель экономики обеспечивает выживание в условиях внешнего давления, хотя и не гарантирует повышение благосостояния населения.



- Ситуация как экономическая, так и социальная в Иране довольно сложная и одной из причин этого стали, конечно, жесткие санкции, которые ввел Трамп еще в 2018 году, и которые время от времени ужесточались. Эти санкции тормозят движение Ирана к процветанию, - сказал "Известиям" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



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По его мнению, главная задача руководства Ирана заключается если не в отмене всех санкций, то хотя бы в снижении их влияния.



На своей первой встрече с новым кабинетом министров верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настаивал на том, что сдерживание инфляции и снижение цен должны быть главным приоритетом правительства. Подход Пезешкиана к решению проблем экономики частично основан на отмене режима санкций, введенных в отношении Ирана. Для этого президент неоднократно выражал желание вести переговоры с Западом. Иранские чиновники посылали сигналы с момента победы Трампа на выборах, что они готовы участвовать в дипломатических усилиях по ядерной программе с новой администрацией США.



- Будучи на Генассамблее в Нью-Йорке, президент Пезешкиан намекал на готовность Ирана к переговорам. Я хочу подчеркнуть, что скрытый диалог идет в Омане, не прямой, в общем-то, довольно серьезные достижения есть, но все это джентльменское соглашение. Чтобы это воплотить в юридические документы, конечно, нужны переговоры. И Иран готов, но США, я уверен, что до 21 января, то есть до дня вступления в должность нового президента, ничего делать не будут, - рассказал "Известиям" Владимир Сажин.



Отчасти именно с этим связана мягкая реакция Ирана на события в Ливане, Газе и Палестине. Израиль фактически разгромил так называемую иранскую ось сопротивления, а падение правительства Башара Асада отрезало маршруты поставок вооружений шиитскому движению "Хезболла". Иран, в свою очередь, ограничился лишь заявлениями, опасаясь военной эскалации с Израилем.



По мнению Владимира Сажина, несколько ударов сверхточными ракетами ЦАХАЛ по иранским портам, аэродромам и объектам энергетики, или даже ядерным объектам, может привести к экономическому хаосу в Иране. В случае серьезной военной конфронтации с Израилем Иран вообще может прекратить свое существование в качестве единой страны, полагает эксперт.



- В таких обстоятельствах отдельные районы как Азербайджан (область на северо-западе Ирана. - Ред.), Курдистан, Хузестан и Белуджистан могут заявить о своей независимости и учредить собственные власти и в этой ситуации режим просто исчерпает себя как объединяющая система. Конечно, это понимают, я так думаю, не только президент, но и верховный лидер, - резюмировал Владимир Сажин.



Курс США при Трампе по иранскому ядерному досье

После прихода к власти в США нынешнего президента Джо Байдена Вашингтон решил рассмотреть возможность возвращения к СВПД. С этой целью в 2021 году в Вене начались переговоры для восстановления сделки. Тогда они завершились безрезультатно из-за диаметрально противоположных позиций. США настаивали на поэтапном снятии санкций в обмен на полный возврат Ирана к своим обязательствам в рамках ядерного соглашения. Иранские власти, в свою очередь, исходили из того, что Штаты должны первыми снять все ограничения, введенные администрацией Трампа в отношении Ирана.



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Сейчас многое будет зависеть от подхода, которого станет придерживаться будущая администрация США по иранскому ядерному досье.



- Реанимация антииранской стратегии первого срока президентства Дональда Трампа маловероятна (к примеру, 3 января 2020 года в Багдаде был убит в результате целенаправленного авиаудара ВВС США иранский высокопоставленный генерал Касем Сулеймани. - Ред.). За пределами использования военных мер у Вашингтона мало новых серьезных рычагов давления непосредственно на Тегеран. Задачи по сдерживанию влияния Ирана в регионе и развития ракетной и ядерной программ будут решаться, скорее всего, несиловыми средствами (прежде всего санкциями), - говорит "Известиям" старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Давыдов.



По мнению эксперта, первостепенной задачей США в этом контексте будет обеспечение безопасности главного союзника в регионе - Израиля, в том числе в рамках продолжения процесса его дипломатического признания среди соседей.



- В этой же парадигме будет рассматриваться и сюжет с ядерной программой Ирана. Разработка Ираном средств доставки оружия массового уничтожения будет продолжать находиться в фокусе внимания Вашингтона, но прогнозировать, какие шаги могут быть предприняты новой администрацией при введении в эксплуатацию и тем более применении такого оружия, крайне сложно из-за высокого риска военной эскалации во всем регионе, - пояснил Алексей Давыдов.



В значительной степени такие потенциальные шаги будут также зависеть от логики глобальной стратегии США по сдерживанию Китая, поскольку чрезмерное вовлечение в региональные кризисы и конфликты будет отвлекать внимание и ресурсы от главной внешнеполитической линии Вашингтона против роста влияния Пекина, резюмировал специалист.

2.01.25 Источник - известия

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