 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.01.2025
01:08  Бурный роман США с террористами, - American Thinker
00:59  Новый миграционный режим в России: по иностранцам нанесен очередной удар - лоббистам не понравится
00:58  Дмитрий Грунюшкин: Время эпатажных фриков уходит. Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления
00:44  Требуется особое соглашение: Иран из-за санкций стремится к перезапуску ядерной сделки, - А.Калашян
00:35  Отказ от российского газа чреват суровыми последствиями для Евросоюза, - В.Малышев
00:34  Зачем в Азербайджане разыгрывают антироссийскую карту? - О.Сергеев
00:30  Бой дракона с орланом. Китай вводит санкции против США, - Евгений Норин

00:21  Предупреждение русофобам. Россия начала судами вставлять прибалтам, - Н.Петров
00:03  Антон Беликов: Демократия – хороший способ для народа... покончить с собой
00:01  Канадскую добычу урана в Казахстане остановили: Cameco разочарована и удивлена
Четверг, 02.01.2025
17:23  "У меня для тебя задание". В Турции судят 5 таджиков-джихадистов, причастных к теракту в "Крокусе"
15:12  Обнародованы страшные цифры о количестве изнасилованных мигрантами молодых британок - 250 000 за 25 лет
14:48  Руководство Кот-д'Ивуара требует вывода французских войск. Макрон получил очередной пендель
13:44  Скончался полковник, народный депутат СССР и депутат ГосДумы, непримиримый борец с олигархатом Виктор Алкснис
13:10  России пора создавать плавучие военно-морские базы в Средиземноморье и Атлантике, - А.Широкорад
13:08  Операция "Немыслимое". 75 лет назад США были готовы к нападению на Советский Союз, - В.Бурт
13:06  Запад должен усилить гибридную войну против России, - The Washington Post
13:00  У Узбекистана новый закон "О государственных секретах"
12:58  Возвращение Трампа еще сильнее сплотит страны БРИКС, - Раймон Танвир Хоссейн
12:57  Девять скандалов Байдена: Уходящий президент США подвел итоги своего президентства
12:53  2024 год на Южном Кавказе: крах многовекторности и победа над войной
12:51  Узбекистан в 2024 году. Главное в политике, экономике и обществе
12:47  В каких странах сменится власть в 2025 году
11:48  Грядет очередное мощное извержение вулкана. Оно вызовет хаос, к которому мир не готов, - Лора Паддисон
11:32  Стратегия имперского президентства: чего ждать от Трампа в 2025 году, - Малек Дудаков
10:54  Маск обвинил Байдена в госизмене
10:35  Проститутки, фотографы и революционеры: как японские шпионы помогали победить Россию (из истории войн), - Иван Жуковский
10:29  Дума начала борьбу за русских в России. Первый шаг сделан, - В.Добрынин
10:19  Йеллоустон тронулся: произошел сдвиг в положении резервуаров магмы в супервулкане
10:00  В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков: закон подписал президент
09:57  Госучреждения Монголии начали использовать национальную вертикальную письменность
09:52  Курская дуга - ожесточенные бои, - Р.Маркуш
02:53  Россия вернулась. Что делает страну сверхдержавой? - Виктория Никифорова
01:49  Исполнителем теракта в Новом Орлеане оказался гражданин США, негр-джихадист, ветеран Афгана Шамсуд-Дин Джаббар
01:36  Год закрытого перелома. Растущая хаотизация мировой политики и балансирование на грани мирового конфликта, - Сергей Строкань
00:32  Кому выгодно сбивать летающие над Россией пассажирские самолеты? - Д.Шевченко
00:28  Путь Путина: президентская власть. 25 лет назад Ельцин устал и ушел из Кремля, - Владимир Винников
00:27  Доктрина "Семь войн". Внешняя политика США подчинена Израилю, - "Завтра"
00:10  Новые вызовы нефтяного рынка: провал Китая и провокации Вашингтона, - МК
00:05  Кто смотрит на запад, не встретит рассвет
00:04  Собака Санду сбежала из президентского дворца. Спасаясь от голода и холода
00:03  Главный аудитор KZ "подчищает собственные хвосты"? - Асем Избасарова
00:02  Государственный интернет, база на Луне, мост на Аляску: что планировал СССР к 2025 году. Печальное сравнение с действительностью
00:01  "Моя война". Экс-главком ВСУ Залужный написал в Лондоне томик мемуаров (пишет в продолжение еще 2 тома)
Среда, 01.01.2025
16:58  Неизвестный устроил теракт в Новом Орлеане, врезавшись в толпу на автомобиле - 10 погибших, 30 раненых
15:59  Звание "Герой Азербайджана" посмертно присвоено русским пилотам разбившегося Embraer Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову
15:38  "Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы". Новогоднее поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - 2025
15:37  "Мы начали строительство нового, сильного...". Поздравление президента Кыргызстана Садыра Жапарова с новым 2025 годом
15:30  "Тысячи семей стали счастливыми обладателями новых домов"... Новогоднее обращение Президента Сердара Бердымухамедова
15:07  Утраты 2024-го в Кыргызстане. Будем помнить
14:12  В Бишкеке в новогоднюю ночь пропали более 50 детей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новый миграционный режим в России: по иностранцам нанесен очередной удар - лоббистам не понравится
00:59 03.01.2025

НОВЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В РОССИИ: ПО ИНОСТРАНЦАМ НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНОЙ УДАР - ЛОББИСТАМ НЕ ПОНРАВИТСЯ
С 2025 года Россия открывает новую страницу в своей миграционной политике, стремясь обеспечить безопасность и порядок. Введение строгого режима высылки для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших закон, очень не понравится лоббистам. По иностранцам нанесен очередной удар - обратного пути нет.

С 2025 года Россия вступает в новую эру миграционной политики, вводя строгий режим высылки для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории страны незаконно или нарушивших закон. Этот шаг подразумевает не только значительные ограничения на права и свободы таких лиц, но и усиление федерального контроля в сфере миграции.

Согласно новому закону, который вступит в силу 5 марта, полицейские получат право беспрепятственно входить в жилые помещения и другие места проживания иностранных граждан, подпадающих под режим высылки. Они смогут запрашивать у государственных органов и властей других стран информацию и документы, необходимые для контроля, включая данные, которые могут считаться коммерческой, банковской или налоговой тайной. Кроме того, полиция сможет получать от банков информацию о наличии и номерах счетов иностранных граждан, а также о движении средств по ним.

МИГРАНТЫ. ИТОГИ ГОДА ОТ "МНОГОНАЦИОНАЛА": РУССКИХ НАЧАЛИ СЛЫШАТЬ - ТЕПЕРЬ ЗАКОН НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Сотрудники МВД будут оснащены современными техническими средствами для наблюдения за иностранцами, что касается как физических, так и юридических лиц, оказывающих помощь мигрантам. Полицейские получат доступ к данным мобильных устройств, геолокации и системе распознавания лиц, что существенно расширит их возможности в контроле над миграционной ситуацией.

До 5 февраля МВД России создаст реестр контролируемых мигрантов-нарушителей, который будет основываться на государственной системе миграционного учета. Внесенные в этот реестр мигранты не смогут менять местожительство без разрешения МВД, выезжать за пределы региона, управлять транспортными средствами, получать водительские права или заключать браки и открывать банковские счета.

Мигранты, находящиеся в России незаконно, должны покинуть страну или урегулировать свое правовое положение до 30 апреля. С момента вступления закона в силу лица, предоставляющие услуги мигрантам из реестра, будут подвергаться административной ответственности. Штрафы для граждан составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 35 до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 400 до 500 тысяч рублей.

Новый миграционный режим обещает не только усиление контроля над иностранцами в России, но и значительные изменения в правилах их пребывания в стране.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735855140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744
- Год единства и созидания
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"
- Идеологический блок: итоги года
- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби
- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC
- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года
- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  