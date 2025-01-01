Новый миграционный режим в России: по иностранцам нанесен очередной удар - лоббистам не понравится

00:59 03.01.2025

НОВЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В РОССИИ: ПО ИНОСТРАНЦАМ НАНЕСЕН ОЧЕРЕДНОЙ УДАР - ЛОББИСТАМ НЕ ПОНРАВИТСЯ

С 2025 года Россия открывает новую страницу в своей миграционной политике, стремясь обеспечить безопасность и порядок. Введение строгого режима высылки для иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших закон, очень не понравится лоббистам. По иностранцам нанесен очередной удар - обратного пути нет.



С 2025 года Россия вступает в новую эру миграционной политики, вводя строгий режим высылки для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории страны незаконно или нарушивших закон. Этот шаг подразумевает не только значительные ограничения на права и свободы таких лиц, но и усиление федерального контроля в сфере миграции.



Согласно новому закону, который вступит в силу 5 марта, полицейские получат право беспрепятственно входить в жилые помещения и другие места проживания иностранных граждан, подпадающих под режим высылки. Они смогут запрашивать у государственных органов и властей других стран информацию и документы, необходимые для контроля, включая данные, которые могут считаться коммерческой, банковской или налоговой тайной. Кроме того, полиция сможет получать от банков информацию о наличии и номерах счетов иностранных граждан, а также о движении средств по ним.



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Сотрудники МВД будут оснащены современными техническими средствами для наблюдения за иностранцами, что касается как физических, так и юридических лиц, оказывающих помощь мигрантам. Полицейские получат доступ к данным мобильных устройств, геолокации и системе распознавания лиц, что существенно расширит их возможности в контроле над миграционной ситуацией.



До 5 февраля МВД России создаст реестр контролируемых мигрантов-нарушителей, который будет основываться на государственной системе миграционного учета. Внесенные в этот реестр мигранты не смогут менять местожительство без разрешения МВД, выезжать за пределы региона, управлять транспортными средствами, получать водительские права или заключать браки и открывать банковские счета.



Мигранты, находящиеся в России незаконно, должны покинуть страну или урегулировать свое правовое положение до 30 апреля. С момента вступления закона в силу лица, предоставляющие услуги мигрантам из реестра, будут подвергаться административной ответственности. Штрафы для граждан составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 35 до 50 тысяч рублей, а для компаний - от 400 до 500 тысяч рублей.



Новый миграционный режим обещает не только усиление контроля над иностранцами в России, но и значительные изменения в правилах их пребывания в стране.